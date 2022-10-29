100 знаменитых замков Японии ®: замок Кинодзё, префектура Окаяма
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Замок Кинодзё, преф. Окаяма
- Год постройки: около VII века
- Первые владелец замка: неизвестен
- Основные достопримечательности: руины башен, Южных, Северных, Западных, Восточных и Водных ворот, брусчатка и др.
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Okayama-ken Soja-shi Okusaka
- Официальный вебсайт Замок Кинодзё (официальный туристический сайт города Содзя) (на японском языке)
Таинственный древний горный замок на скалах
Замок Кинодзё построен на относительно плоской вершине над крутым склоном и окружён стенами высотой около 6 метров. Общая длина стен составляет около 2,8 километров. Предполагается, что прямоугольная постройка, которую считают угловой башней, выступающей из стены замка, представляла собой глинобитную постройку на вершине каменной стены высотой 3 метра. Говорят, что это первые в древних горных замках в Японии примеры постройки угловых башен, укреплённых в каменных стенах колонн и укладки брусчатки.
В настоящее время западные ворота реконструированы исходя из предположений об их изначальном виде, а вдоль стен замка проложен пешеходный маршрут, благодаря чему замок стал популярным живописным местом. В Центре для посетителей горы Кинодзё у подножья горы хранятся экспонаты, связанные с замком, такие как модели замка Кинодзё и Западных ворот.
Замки в префектуре Окаяма
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- Замок Окаяма
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Фотография к заголовку: Замок Кинодзё (PIXTA)