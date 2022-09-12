100 знаменитых замков Японии ®: замок Биттю-Мацуяма, префектура Окаяма

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Замок Биттю-Мацуяма – единственный сохранившийся горный замок, построенный ранее XVII века. В период с осени до зимы вокруг замка образуется море облаков, благодаря чему он стал известен как «небесный горный замок».

Замок Биттю-Мацуяма, преф. Окаяма

Год постройки: 1240

1240 Первые владелец замка: Акиба Сигэнобу

Акиба Сигэнобу Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю, «Двойная башня» Нидзюягура (национальное культурное достояние), восточные ворота Хоммару (реконструкция) и др.

главная башня Тэнсю, «Двойная башня» Нидзюягура (национальное культурное достояние), восточные ворота Хоммару (реконструкция) и др. Плата за вход: 500 йен за вход в башню Тэнсю (для взрослых)

500 йен за вход в башню Тэнсю (для взрослых) Адрес: Okayama-ken Takahashi-shi Uchisange1

Okayama-ken Takahashi-shi Uchisange1 Официальный вебсайт Горный замок в небе Биттю-Мацуяма (на японском языке)

«Горный замок в небе», сохранивший облик, который он имел в XVII веке

Замок Биттю-Мацуяма – горный замок, построенный на горе Гагюдзан на высоте 480 метров. Название горы Гагюдзан, «Лежащей коровы», связано с формой горы, которая действительно напоминает корову. Считается, что первым здесь построил замок Акиба Сигэнобу в 1240 году, а к XVI веку количество укреплений в окрестностях увеличилось до 21.

После битвы при Сэкигахара в 1600 году замок Биттю-Мацуяма перешёл под контроль рода Токугава. Мидзутани Кацутака, которому сёгунат Токугава поручил управление замком в 1642 году, начал крупномасштабную реконструкцию. Главная башня Тэнсю, «Двойная башня» Нидзюягура и восточная стена башни Сампэй, построенные в то время, сохранились до наших дней и признаны важными культурными ценностями национального значения.



Замок Биттю-Мацуяма (PIXTA)

В 1693 году род Мидзутани через три поколения пресёкся из-за отсутствия наследника, и замок передали роду Асано из княжества Ако. Асано в качестве управляющего отправили туда Оиси Кураносукэ, известного по событиям мести за господина, отражённого в знаменитой пьесе «Сокровищница вассальной верности» (Тюсингура). Проработав год управляющим, Оиси вернулся в Ако, а род Асано исчез.

В последние годы в социальных сетях стали популярными виды замка в море облаков, благодаря чему он стал известен как «горный замок в небе».

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Фотография к заголовку: Замок Биттю-Мацуяма (PIXTA)