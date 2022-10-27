100 знаменитых замков Японии ®: замок Окаяма, префектура Окаяма
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Замок Окаяма, преф. Окаяма
- Год постройки: 1597
- Первые владелец замка: Укита Хидэиэ
- Основные достопримечательности: башни Цукими, Нисиномару Ниситэ (важное культурное достояние), главная башня (реконструкция).
- Плата за вход: закрыто до ноября 2022 г.
- Адрес: Okayama-ken Okayama-shi Kita-ku Marunouchi 2-3-1
- Официальный вебсайт Замок Окаяма (на японском языке)
Покрытые чёрным лаком деревянные стены замка Воронв
Замок Окаяма у реки Асахи построил в 1597 году Укита Хидэиэ, старший вассал Тоётоми Хидэёси, по его приказу. Стены главной замковой башни покрыты чёрными лакированными досками, из-за чего замок также называют замком Ворона.
При Тоётоми Хидэёси Хидэиэ добился многочисленных военных успехов и ему была доверена обширная территория, простирающаяся от современных западных префектур Хёго и Окаяма до префектуры Хиросима. Наряду с Мори Тэрумото и Уэсуги Кагэкацу он стал одним из пяти старейшин (годайро) при Хидэёси. Однако в битве при Сэкигахара, где он руководил главными силами, он потерпел поражение и был сослан в Хатидзёдзиму, где провёл около 50 лет и умер в возрасте 84 лет. Следующим правителем замка Окаяма стал Кобаякава Хидэаки, который в этой битве перешёл на сторону Западной армии Токугавы, но умер от болезни через два года после получения замка.
В 1603 году Икэда Тадацугу, сын дочери Токугава Иэясу и Икэда Тэрумасы, известного строительством замка Химэдзи, в возрасте пяти лет стал правителем замка. Говорят, что реальное управление осуществлял Тэрумаса, живший в замке Химэдзи неподалёку. После этого род Икэда на протяжении нескольких поколений владел замком до самого падения сёгуната в XIX веке. При Икэда на противоположном берегу реки Асахи для правителей замка был построен один из трёх самых известных садов Японии, Коракуэн.
Башни Цукими и Нисиномару Ниситэ, сохранившиеся в первоначальном виде, признаны важным культурным достоянием национального значения. Главная башня была уничтожена пожаром во время авианалёта в 1945 году и реконструирована в 1966 году как музей. В 2021 году он был закрыт в связи с масштабной реконструкцией, и его с обновлённой экспозицией планируют вновь открыть в ноябре 2022 года.
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- Замок Кинодзё
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Фотография к заголовку: Главная башня Тэнсюкаку в замке Окаяма (PIXTA)