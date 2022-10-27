100 знаменитых замков Японии ®: замок Окаяма, префектура Окаяма

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Замок Окаяма также известен как Удзё, замок Ворона, из-за его характерного чёрного цвета. Его в конце XVI века построил Укита Хидэиэ, старший вассал Тоётоми Хидэёси. Там ведётся масштабная реконструкция, и его планируют открыть в ноябре 2022 года.

Замок Окаяма, преф. Окаяма

Год постройки: 1597

1597 Первые владелец замка: Укита Хидэиэ

Укита Хидэиэ Основные достопримечательности: башни Цукими, Нисиномару Ниситэ (важное культурное достояние), главная башня (реконструкция).

башни Цукими, Нисиномару Ниситэ (важное культурное достояние), главная башня (реконструкция). Плата за вход: закрыто до ноября 2022 г.

закрыто до ноября 2022 г. Адрес: Okayama-ken Okayama-shi Kita-ku Marunouchi 2-3-1

Okayama-ken Okayama-shi Kita-ku Marunouchi 2-3-1 Официальный вебсайт Замок Окаяма (на японском языке)

Покрытые чёрным лаком деревянные стены замка Воронв

Замок Окаяма у реки Асахи построил в 1597 году Укита Хидэиэ, старший вассал Тоётоми Хидэёси, по его приказу. Стены главной замковой башни покрыты чёрными лакированными досками, из-за чего замок также называют замком Ворона.

При Тоётоми Хидэёси Хидэиэ добился многочисленных военных успехов и ему была доверена обширная территория, простирающаяся от современных западных префектур Хёго и Окаяма до префектуры Хиросима. Наряду с Мори Тэрумото и Уэсуги Кагэкацу он стал одним из пяти старейшин (годайро) при Хидэёси. Однако в битве при Сэкигахара, где он руководил главными силами, он потерпел поражение и был сослан в Хатидзёдзиму, где провёл около 50 лет и умер в возрасте 84 лет. Следующим правителем замка Окаяма стал Кобаякава Хидэаки, который в этой битве перешёл на сторону Западной армии Токугавы, но умер от болезни через два года после получения замка.

В 1603 году Икэда Тадацугу, сын дочери Токугава Иэясу и Икэда Тэрумасы, известного строительством замка Химэдзи, в возрасте пяти лет стал правителем замка. Говорят, что реальное управление осуществлял Тэрумаса, живший в замке Химэдзи неподалёку. После этого род Икэда на протяжении нескольких поколений владел замком до самого падения сёгуната в XIX веке. При Икэда на противоположном берегу реки Асахи для правителей замка был построен один из трёх самых известных садов Японии, Коракуэн.



Вид на башню замка Окаяма из сада Коракуэн (PIXTA)

Башни Цукими и Нисиномару Ниситэ, сохранившиеся в первоначальном виде, признаны важным культурным достоянием национального значения. Главная башня была уничтожена пожаром во время авианалёта в 1945 году и реконструирована в 1966 году как музей. В 2021 году он был закрыт в связи с масштабной реконструкцией, и его с обновлённой экспозицией планируют вновь открыть в ноябре 2022 года.

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Фотография к заголовку: Главная башня Тэнсюкаку в замке Окаяма (PIXTA)