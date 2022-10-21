100 знаменитых замков Японии ®: замок Цуяма, префектура Окаяма
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Замок Цуяма, преф. Окаяма
- Год постройки: 1604
- Первые владелец замка: Мори Тадамаса
- Основные достопримечательности: каменные стены, башня Биттю (реконструкция) и др.
- Плата за вход: 310 йен (для взрослых)
- Адрес: Okayama-ken Tsuyama-shi Yamashita 135
- Официальный вебсайт О замке Цуяма (г. Цуяма) (на японском языке)
Знаменитый замок с тремя стилями каменных стен
Замок Цуяма построил Мори Тадамаса – военачальник, которого Токугава Иэясу назначил правителем провинции Мимасака (ныне север префектуры Окаяма). Благодаря трагической судьбе широко известен старший брат Тадамасы, Мори Раммару, славившийся красотой юноша, погибший вместе с Одой Нобунагой во время инцидента в Хоннодзи. После смерти Нобунаги Тадамаса служил Тоётоми Хидэёси и Токугаве Иэясу, став правителем замка Цуяма. При постройке замка вокруг пятиярусной главной башни было множество обычных башен ягура и ворот, но все они были снесены в 1874 году из-за приказа правительства Мэйдзи о демонтаже замков, оставляя только каменные стены. При строительстве прекрасной каменной стены использовались технологии, разработанные в ходе строительных работ, и в ней можно увидеть три типа кладки. В стене есть камень в форме сердца, «удивительный камень любви», который является популярным местом для свиданий.
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Фотография к заголовку: Башня Биттю в замке Цуяма (PIXTA)