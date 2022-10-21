100 знаменитых замков Японии ®: замок Цуяма, префектура Окаяма

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Замок Цуяма построил Мори Тадамаса, младший брат Мори Раммару, погибшего во время инцидента в Хоннодзи, когда Ода Нобунага подвергся нападенияю Акэти Мицухидэ. Достопримечательности замка – каменная стена высотой 10 метров и башня Биттю, реконструированная в 2005 году.

Замок Цуяма, преф. Окаяма

Год постройки: 1604

1604 Первые владелец замка: Мори Тадамаса

Мори Тадамаса Основные достопримечательности: каменные стены, башня Биттю (реконструкция) и др.

каменные стены, башня Биттю (реконструкция) и др. Плата за вход: 310 йен (для взрослых)

310 йен (для взрослых) Адрес: Okayama-ken Tsuyama-shi Yamashita 135

Okayama-ken Tsuyama-shi Yamashita 135 Официальный вебсайт О замке Цуяма (г. Цуяма) (на японском языке)

Знаменитый замок с тремя стилями каменных стен

Замок Цуяма построил Мори Тадамаса – военачальник, которого Токугава Иэясу назначил правителем провинции Мимасака (ныне север префектуры Окаяма). Благодаря трагической судьбе широко известен старший брат Тадамасы, Мори Раммару, славившийся красотой юноша, погибший вместе с Одой Нобунагой во время инцидента в Хоннодзи. После смерти Нобунаги Тадамаса служил Тоётоми Хидэёси и Токугаве Иэясу, став правителем замка Цуяма. При постройке замка вокруг пятиярусной главной башни было множество обычных башен ягура и ворот, но все они были снесены в 1874 году из-за приказа правительства Мэйдзи о демонтаже замков, оставляя только каменные стены. При строительстве прекрасной каменной стены использовались технологии, разработанные в ходе строительных работ, и в ней можно увидеть три типа кладки. В стене есть камень в форме сердца, «удивительный камень любви», который является популярным местом для свиданий.

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Фотография к заголовку: Башня Биттю в замке Цуяма (PIXTA)