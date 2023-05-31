100 знаменитых замков Японии ®: замок Ивакуни, префектура Кавагути
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Замок Ивакуни, префектура Кавагути
- Год постройки: 1608
- Первый владелец замка: Киккава Хироиэ
- Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю (реконструкция), старый фундамент главной башни и др.
- Плата за вход: 270 йен (для взрослых)
- Адрес: Yamaguchi-ken Iwakuni-shi Yokoyama 3-chome
- Вебсайт: Замок Ивакуни (официальный туристический сайт города Ивакуни) (на японском языке)
Замок в стиле намбан-дзукури типа Момояма, разрушенный через семь лет после постройки
Киккава Хироиэ, построивший замок Ивакуни, был внуком Мори Мотонари, который правил регионом Тюгоку. Он стал главой рода Киккава, ответвления рода Мори, и отдавал все силы защите рода Мори. Перед битвой при Сэкигахара Хироиэ договорился встать на сторону армии Токугава при условии сохранения территории и рода Мори, но Мори Тэрумото, глава основного рода, стал верховным командующим Западной армии и Киккава тоже пришлось к ней присоединиться. Однако говорят, что Хироиэ, фактически командовавший войсками Мори, помог победе Восточной армии тем, что по тайному сговору с Токугавой не послал войска в бой. После этого, даже несмотря на то, что Мори входили в руководство побеждённой Западной армии, их род разрешили сохранить, хотя и уменьшили их владения, приказав переехать в новую резиденцию – род Мори построил замок Хаги, а Киккава – замок Ивакуни.
Замок Ивакуни был построен на замковой горе Сирояма на высоте 200 метров под защитой изгибов реки Нисики. Трёхъярусная четырёхэтажная главная башня Тэнсю была построена в необычном стиле намбан-дзукури типа Момояма с выступающими верхними этажами, так что они были шире нижних. Однако после указа сёгуната Токугава, гласящего, что в одном княжестве дозволяется иметь только один замок, его снесли. Нынешняя башня замка была реконструирована в 1962 году, там можно увидеть экспонаты, связанные с родом Киккава, а с обзорной площадки открывается вид на извилистую реку Нисики и город Ивакуни. Руины резиденции у подножья горы соединяет с противоположным берегом реки Нисики мост Кинтай, редкий даже в мировых масштабах пример пятиарочного деревянного моста, который наряду с замком является символом этой местности.
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Фотография к заголовку: Замок Ивакуни (PIXTA)