100 знаменитых замков Японии ®: замок Мацуяма, префектура Эхимэ

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В замке Мацуяма находится одна из сохранившихся в Японии замковых башен. Замок на вершине горы Кацуяма на высоте 130 метров построил Като Ёсиаки, военачальник Тоётоми Хидэёси. Здесь сохранился 21 важный культурный объект.

Замок Мацуяма, префектура Эхимэ

Годы постройки: 1602

1602 Первые владельцы замка: Като Ёсиаки, Гамо Тадатомо

Като Ёсиаки, Гамо Тадатомо Основные достопримечательности: 21 объект в статусе важного культурного достояния, в т. ч. главная башня Тэнсю и малая башня

21 объект в статусе важного культурного достояния, в т. ч. главная башня Тэнсю и малая башня Плата за вход: осмотр башни замка Мацуяма – 520 йен (билет на канатную дорогу в оба конца 520 йен)

осмотр башни замка Мацуяма – 520 йен (билет на канатную дорогу в оба конца 520 йен) Адрес: Ehime-ken Matsuyama-shi Marunouchi

Ehime-ken Matsuyama-shi Marunouchi Вебсайт: Замок Мацуяма (на японском языке)

Замок как символ города: 21 важный культурный объект и сохранившаяся замковая башня

Като Ёсиаки, построивший замок Мацуяма, был видным военачальником Тоётоми Хидэёси и сыграл активную роль в битве при Сэкигахара, после чего стал правителем провинции Иё (ныне префектура Эхимэ). Ёсиаки старался улучшать замок на протяжении 25 лет, но впоследствии эта территория была передана княжеству Айдзу, а замок достроил Гамо Тадатомо, следующий правитель замка. Однако вскоре Тадатомо умер от болезни, и род Гамо пресёкся. Управление замком взял на себя род Мацудайра, из которого произошёл род Токугава. По этой причине башня замка Мацуяма украшена гербом дома Токугава в виде трёх листов растения футаба аой.

Замок Мацуяма был разрушен молнией в 1784 году, а нынешняя башня замка была восстановлена в 1852 году. Двадцать одно здание получило статус важного национального культурного достояния, в том числе башня Нохара, представляющая собой двухъярусную сторожевую башню, которая считается прототипом замковых башен, и башня Инуи, которая сохранилась со времён постройки замка.



Башня Нохара замка Мацуяма (Pixta)

В замке Мацуяма есть четыре маршрута для восхождения к башне замка на вершине горы, канатные дороги и подъёмники работают в дневное время.

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Фотография к заголовку: Замок Мацуяма (PIXTA)