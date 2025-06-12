Жизнь Японии в фотографиях

Токоротэн: традиционная холодная японская лапша из агар-агара для жаркого лета

Культура Еда и напитки

Знакомство с токоротэн – классическим японским желеобразным летним блюдом из агар-агара.
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Токоротэн

Токоротэн – традиционное летнее блюдо из агар-агара. Для его приготовления морские водоросли тэнгуса нагревают до полного растворения, получая агар-агар, который затем охлаждают до застывания. Получившуюся массу помещают в специальную коробку с решетчатым дном и при помощи поршня продавливают через отверстия, формируя длинные тонкие полоски, напоминающие лапшу. Это и есть токоротэн, традиционное летнее блюдо из агар-агара. Блюдо подается охлажденным и легко усваивается даже в знойную погоду, когда жара подавляет аппетит. Соус в разных регионах разный: чаще всего используется смесь рисового уксуса, соевого соуса и сладкого рисового вина мирин, либо сироп из тростникового сахара.

История этого угощения насчитывает более тысячи лет, его употребляют в Японии еще с эпохи Хэйан (794-1192). Даже великий поэт Мацуо Басё воспел токоротэн в одном из своих хайку.

Устройство тэнцуки для нарезки токоротэн на полоски. (© Pixta)
Устройство тэнцуки для нарезки токоротэн на полоски. (© Pixta)

Токоротэн. (© Pixta)
Токоротэн (© Pixta)

Фотография к заголовку: Миска с токоротэн (© Pixta)

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