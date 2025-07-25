Три знаменитых живописных пейзажа Японии

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Понятие «Три знаменитых вида Японии» сложилось в XVII веке – считается, что эти три живописных места являются самыми красивыми местами в Японии.

Красота знаменитых пейзажей

Три живописных вида, включающие пейзажи острова Миядзима, песчаной косы Аманохасидатэ и залива Мацусима, традиционно считаются красивейшими местами в Японии. Первоначально их в XVII веке выбрал конфуцианский учёный Хаяси Гахо.

Остров Миядзима в префектуре Хиросима известен тем, что там расположено святилище Ицукусима с его знаменитыми воротами тории, которые во время прилива частично погружаются в воду, создавая впечатление, что главное здание святилища плывёт по воде. Остров также известен своими осенними пейзажами.



(© Pixta)

Аманохасидатэ, на севере префектуры Киото – узкая песчаная коса, поросшая соснами. Её название можно перевести как «Лестница в небеса»; в некоторых легендах она описывается как опрокинутая лестница, по которой когда-то боги поднимались в облака.



(© Pixta)

Залив Мацусима в префектуре Мияги славится захватывающими видами на сотни островов. Их облик кардинально меняется в зависимости от точки обзора. Здесь есть четыре знаменитые традиционные смотровые площадки.



(© Pixta)

Помимо «Трёх живописных видов», в Японии есть ещё ряд других знаменитых мест, в том числе «Три знаменитых сада» и «Три знаменитых ночных пейзажа».

Фотография к заголовку: © Pixta