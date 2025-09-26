Мару и бацу: круги и крестики для обозначения «да» и «нет»
Знаки и жесты
В Японии круг 〇 (мару) используется для обозначения «хорошо» или «правильно», а крестик × (бацу) – в значении «плохо» или «неправильно». Например, учителя отмечают правильные ответы кружком, а неправильные – крестиком (хотя для неправильных ответов также могут использоваться галочки ✓, что может сбивать с толку некоторых неяпонцев).
Круг, используемый в домашних заданиях или тестах для обозначения правильного ответа, может быть улучшен до нидзю-мару, «двойного круга» ◎, чтобы показать более сильное одобрение; вершиной подобных символов считается хана-мару, закрученная круглая спираль, украшенная лепестками, напоминающий цветок (см. нижнюю левую отметку на изображении выше).
Круг мару и крест бацу также используются в качестве жестов и настолько распространены, что для них даже существуют эмодзи. Соприкосновение рук над головой образует круг (🙆), выражая согласие или одобрение, а скрещивание рук перед собой образует крест (🙅), выражая несогласие или отторжение.
Фотография к заголовку: © Pixta