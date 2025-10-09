Праздник Кунти в Нагасаки
Яркие выступления в Нагасаки
Праздник Кунти в Нагасаки ведёт свою историю с 1634 года и связан с важным святилищем Сува. Традиционно он проводился в девятый день девятого месяца по старому лунному календарю, откуда, вероятно, и происходит название праздника – «девятый день», или Кунти. Сегодня он проходит в течение трёх дней, с 7 по 9 октября.
Представители разных районов Нагасаки по очереди танцуют на празднике, участвуя в нём раз в семь лет. Руководитель танцоров несёт касабоко – комбинацию алебарды и зонта весом более 100 килограммов. Реквизит, используемый для представлений, меняется из года в год и включает в себя такие предметы, как тайкояма – гигантская украшенная переносная платформа весом около тонны, которую несут 36 человек, многократно подбрасывая в воздух. Ещё одно зрелище – дзя-одори (танец дракона), в котором группа выступающих несёт длинную куклу-дракона, которая ищет «драгоценность».
Во время праздника подают ряд особых блюд, в том числе рис, отваренный с бобами адзуки, белая редька, маринованная с гранатом, и суп из вьюна.
Фотография к заголовку: Танец дракона (предоставлено Ассоциацией конгрессов и туризма префектуры Нагасаки)
