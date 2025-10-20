Якиимо: запечённый сладкий картофель сацумаимо – любимое лакомство в холодную погоду

Жизнь Японии в фотографиях

Запечённый сладкий картофель, который в Японии называют якиимо, – традиционное лакомство, которое особенно популярно в холодное время года.

Медленно запекаемые клубни сладкого картофеля сацумаимо

Якиимо, то есть запечённый сладкий картофель сацумаимо – любимое блюдо в Японии, особенно популярное осенью и зимой. Клубни медленно запекают при низкой температуре, благодаря чему они становятся сладкими, мягкими и сочными. Запечённый в кожуре сацумаимо – полезная и сытная закуска.

Сладкий картофель, родом из Центральной Америки, появился в Японии в XVII веке и изначально выращивался в провинции Сацума (ныне префектура Кагосима), откуда и произошло его японское название – сацумаимо. В запечённом виде якиимо он впервые стал популярным блюдом в 1793 году в Эдо (современный Токио).

У пожилых людей печёный сладкий картофель ассоциируется с продавцами, которые медленно проезжают по кварталам на грузовиках, рекламируя свой товар под традиционное «яааааакииииимоо...».

