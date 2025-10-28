Косэки: семейные регистры в Японии

Жизнь Японии в фотографиях

В семейных регистрах косэки в Японии хранят информацию о гражданах Японии и их семьях, при необходимости предоставляя подтверждение личности, такие как свидетельства о рождении в других странах.

Подтверждение личности

В Японии информация о рождении, браке, смерти и других важных событиях регистрируется в косэки (семейном регистре). Супружеские пары, которые по японскому законодательству должны иметь одну и ту же фамилию, и их неженатые дети регистрируются в одном документе. Выписка из косэки служит удостоверением личности, подобно свидетельствам о рождении в других странах. В случае важных событий в жизни, таких как рождение нового члена семьи, граждане обязаны уведомлять власти и обновлять свои записи в косэки.

В каждом регистре имеется определённый хонсэки, соответствующий официальному адресу места жительства или законного места жительства соответствующего лица; этот адрес определяет муниципалитет, в котором официально хранится документ. Проживать по этому адресу необязательно, и зарегистрированные лица могут изменить свой хонсэки по своему желанию, например, при вступлении в брак или создании новой семьи.

Иностранные граждане, проживающие в Японии, не имеют косэки. Даже в случае заключения брака с гражданами Японии они официально не вносятся в косэки, пока сохраняют иностранное гражданство, хотя их имена добавляются в запись о браке японского супруга в качестве дополнительных записей. Дети, родившиеся в международном браке и получившие японское гражданство, могут быть внесены в японский реестр родителей при подаче соответствующих документов.

