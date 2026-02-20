«Записки у изголовья»: классическое произведение о жизни при японском императорском дворе

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

«Записки у изголовья» Сэй Сёнагон – это яркий сборник жизненных историй, размышлений и оценок, описывающий её жизнь при императорском дворе в Киото на рубеже X-XI веков.

Весною – рассвет…

«Записки у изголовья» – классическое произведение японской литературы, написанное придворной дамой Сэй Сёнагон более тысячелетия назад, примерно в 1000 году. В нём описывается её жизнь при дворе в качестве одной из женщин свиты императрицы Тэйси, и «Записки» включают описания забавных случаев, размышления и своеобразные перечни, выражающие её симпатии и антипатии.

Произведение начинается со знаменитого описания весны, с которого начинается перечисление её любимых характеристик каждого времени года:

Весною – рассвет. Все белее края гор, вот они слегка озарились светом. Тронутые пурпуром облака тонкими лентами стелются по небу. (перевод В. Марковой)

Период Хэйан (794-1192) известен женщинами-писательницами. Примерно в то же время, когда Сэй Сёнагон писала «Записки изголовья», Мурасаки Сикибу работала над «Повестью о Гэндзи».

Фотография к заголовку: Тоса Мицуока, фрагмент иллюстрации XVII века, изображающей Сэй Сёнагон в сцене из «Записок у изголовья» (предоставлено Токийским национальным музеем/Colbase)

Статьи по теме