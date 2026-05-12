Парк Уэно: уголок в Токио для любителей искусства, животных и истории

Парк Уэно в Токио, один из старейших национальных парков Японии, известен своим зоопарком, музеями и цветущей сакурой.

Культурный центр

Парк Уэно – это большая зелёная зона на северо-востоке Токио, известная своими культурными достопримечательностями, среди которых Токийский национальный музей, Национальный музей природы и науки и Национальный музей западного искусства. Зоопарк Уэно, расположенный на территории парка, также привлекает множество посетителей. Весной здесь цветут великолепные сакуры, а летом на пруду Синобадзу распускаются лотосы.

Вся территория, на которой сейчас расположен парк Уэно, когда-то была территорией монастыря Канъэйдзи. В 1868 году несколько храмовых зданий были разрушены в ходе сражений, когда новое правительство Мэйдзи подавило сопротивление лоялистов павшего сёгуната Токугава. В 1873 году новое правительство объявило эту территорию одним из первых парков Японии. Через три года после открытия парка Уэно, 9 мая 1876 года, император Мэйдзи присутствовал на официальной церемонии открытия. Монастырь Канъэйдзи сохранился до наших дней, хотя его территория сейчас составляет лишь десятую часть от прежней площади.

