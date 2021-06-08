[Видео] Святилище Исиура в Канадзаве: старейшее святилище в городе и место паломничества влюблённых

Путеводительпо Японии

Говорят, что святилище Исиура было построено в 547 году и почиталось многими поколениями здешних правителей как самая старая святыня в Канадзаве.

Главное божество здесь – Оомононуси-но ооками, которое также почитается и на горе Мива в Нара. Оно является божеством, создавшим страну, а также богом-покровителем брака.

Люди здесь поклоняются и многим другим богам, молясь об исполнении желаний – безопасной семейной жизни, успеха в бизнесе и предотвращении зла. Обилие подносимых табличек-эма с молитвами и привязанных листков с гаданиями-омикудзи говорит о популярности святилища Исиура.

Символ сердца на воротах-тории и красочные амулеты о-мамори в магазине святилища популярны как «модные и милые (каваий)», и многие люди приходят молиться об исполнении своих надежд в любви.

Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!».

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы

Статьи по теме