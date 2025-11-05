Изучаем основы японского этикета
Сезонные подарки о-тюгэн и о-сэйбо: подношения еды духам как истоки традиции подарков
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура История
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Традиция поклонения предкам стала основой для стратегии продаж
О-тюгэн летом и о-сэйбо в конце года – это сезонные подарки, при помощи которых выражают признательность семье, родственникам и тем, кто нам помогает. Это особый японский обычай, и некоторые компании составляют списки особо важных клиентов и готовят для них большие партии подарков, что некоторые иностранцы считают странным. На самом же деле корни этого обычая кроются в традиции подносить предкам сакэ, фрукты и другие подношения в виде еды и напитков.
В Японии издавна существует обычай бон-рэй, «выражение почтения в О-Бон», суть которого в том, чтобы приветствовать духов предков во время праздника О-Бон, который отмечается примерно в 15-й день 7-й луны по лунному календарю. Все родственники собираются в домах родителей или «основных ветвей семей» (хонкэ), а соседи обмениваются подношениями. В Китае этот день считается днём рождения даосского бога Чжунъюань (яп. тюгэн), и проводится обряд моления о прощении грехов с помощью подношений. Слово тюгэн в Японии стало применяться в обрядах, связанных с праздником О-Бон, обозначая сами подарки, используемые в качестве подношений.
О-сэйбо берет своё начало в новогодних обрядах периода Муромати (1336-1573). Поскольку считалось, что предки посещают семьи также в новогодний период, в конце года дарили подношения родственникам и соседям. Фактически это были подарки старшим по рангу родственникам, а другие члены семьи получали от них часть этих подарков.
Ситуация изменилась в эпоху Эдо (1603–1868), когда торговцы начали в знак благодарности дарить особо важным клиентам подарки в середине и в конце года, во время подготовки к празднованию О-Бон и Нового года. И уже сравнительно недавно универмаги начали проводить кампании, призывающие людей в конце периода О-Бон дарить подарки тем, кто им помог, и круг получателей подарков расширился, их стали дарить учителям, начальникам и деловым партнёрам, и эта практика распространилась по всей стране.
Дарите подарки своевременно и обращайте внимание на надписи на подарке!
Типичные подарки в середине и конце года включают сухую лапшу, приправы, фрукты, сладости и напитки. Вероятно, древняя роль подарков как подношений предкам проявляется в том, что многие семьи до сих пор выставляют полученные подарки перед семейным алтарём. Популярными предметами являются также мыло и моющие средства, которые легко использовать в повседневной жизни, и они быстро исчезают, так что не обременяют получателя.
Время дарения о-тюгэн сильно варьируется в зависимости от региона, поэтому по возможности лучше следовать обычаям получателя. Подарки о-сэйбо обычно отправляют к середине декабря, когда начинается подготовка к Новому году, но с каждым годом это делают всё раньше. Исключением являются свежие скоропортящиеся продукты на Новый год, и их можно отправить в конце года, но лучше всего уточнить планы получателя – например, будет ли он присутствовать в то время по адресу, на который вы отправляете.
Источник: Интернет-магазин Почты Японии, «Интересные факты о подарках о-тюгэн», «Интересные факты о подарках о-сэйбо»
Изначально подарки вручали лично, но сейчас их часто отправляют непосредственно из универмага или через компании, занимающиеся почтовой пересылкой. Если возможно, лучше дополнительно отправить почтой поздравительную открытку, чтобы уведомить получателя о доставке, выразить благодарность и рассказать о недавних событиях. Если вы запоздали с подарком, напишите на конверте «Здоровы ли Вы в разгар лета?» (暑中見舞い, сётю мимаи), или «Здоровы ли Вы в осенние жаркие дни?» (残暑見舞い, дзансё мимаи) для летних подарков о-тюгэн, и «С Новым годом!» (お年賀, о-нэнга) или «Здоровы ли Вы в холода?» (寒中見舞い, кантю мимаи) для о-сэйбо.
Надписи на подарке после окончания сезона о-тюгэн
- «Здоровы ли Вы в разгар лета?» (暑中見舞い, сётю мимаи): до риссю, «начала осени» (примерно до 7 августа)
- «Здоровы ли Вы в осенние жаркие дни?» (残暑見舞い, дзансё мимаи): до сёсё, «прекращения жары», то есть примерно до 7 сентября.
Надписи на подарке после окончания сезона о-сэйбо
- «С Новым годом!» (お年賀, о-нэнга): в период мацуноути, то есть с Нового года по 7 января (до 15 января в регионе Кансай)
- «Здоровы ли Вы в холода?» (寒中見舞い, кантю мимаи): до риссюн, «начала весны» (примерно до 4 февраля)
Бумагу для подарков, на которой пишут надписи, украшают мидзухики и носи, что символизирует пожелание счастья получателю. Тщательное внимание к упаковке подарка – характерная черта японской культуры подарков, и это проявляется в упаковке подарков в универмаге, которую можно легко снять, не порвав. Получателю следует выразить свою благодарность за проявленное внимание благодарственным письмом.
Научное руководство: Сибадзаки Наото, доцент аспирантуры Университета Гифу. Специализируется на изучении систем воспитания хороших манер с психологической точки зрения, а также консультирует преподавателей этикета. Ведущий преподаватель школы этикета Огасавара, участвует в подготовке инструкторов.
Статья редакционного отдела Nippon.com
Иллюстрации: Сато Тадаси
Фотография к заголовку: PIXTA