Сезонные подарки о-тюгэн и о-сэйбо: подношения еды духам как истоки традиции подарков

Эта серия выходит за рамки практических рекомендаций и посвящена изучению различных японских этикетов и обычаев, раскрывая их истоки и суть. На этот раз мы расскажем о сезонных подарках: о-тюгэн и о-сэйбо.

Традиция поклонения предкам стала основой для стратегии продаж

О-тюгэн летом и о-сэйбо в конце года – это сезонные подарки, при помощи которых выражают признательность семье, родственникам и тем, кто нам помогает. Это особый японский обычай, и некоторые компании составляют списки особо важных клиентов и готовят для них большие партии подарков, что некоторые иностранцы считают странным. На самом же деле корни этого обычая кроются в традиции подносить предкам сакэ, фрукты и другие подношения в виде еды и напитков.



Наиболее официальный способ вручить подарок о-тюгэн – лично передать из рук в руки в конце праздника О-Бон, сопроводив подобающим приветствием (PIXTA)

В Японии издавна существует обычай бон-рэй, «выражение почтения в О-Бон», суть которого в том, чтобы приветствовать духов предков во время праздника О-Бон, который отмечается примерно в 15-й день 7-й луны по лунному календарю. Все родственники собираются в домах родителей или «основных ветвей семей» (хонкэ), а соседи обмениваются подношениями. В Китае этот день считается днём рождения даосского бога Чжунъюань (яп. тюгэн), и проводится обряд моления о прощении грехов с помощью подношений. Слово тюгэн в Японии стало применяться в обрядах, связанных с праздником О-Бон, обозначая сами подарки, используемые в качестве подношений.

О-сэйбо берет своё начало в новогодних обрядах периода Муромати (1336-1573). Поскольку считалось, что предки посещают семьи также в новогодний период, в конце года дарили подношения родственникам и соседям. Фактически это были подарки старшим по рангу родственникам, а другие члены семьи получали от них часть этих подарков.

Ситуация изменилась в эпоху Эдо (1603–1868), когда торговцы начали в знак благодарности дарить особо важным клиентам подарки в середине и в конце года, во время подготовки к празднованию О-Бон и Нового года. И уже сравнительно недавно универмаги начали проводить кампании, призывающие людей в конце периода О-Бон дарить подарки тем, кто им помог, и круг получателей подарков расширился, их стали дарить учителям, начальникам и деловым партнёрам, и эта практика распространилась по всей стране.



Конец периода празднования О-Бон и предновогодний период – оживлённое время для универмагов, где продают разнообразные подарки (2 ноября 2022 г., Токио; © Jiji)

Дарите подарки своевременно и обращайте внимание на надписи на подарке!

Типичные подарки в середине и конце года включают сухую лапшу, приправы, фрукты, сладости и напитки. Вероятно, древняя роль подарков как подношений предкам проявляется в том, что многие семьи до сих пор выставляют полученные подарки перед семейным алтарём. Популярными предметами являются также мыло и моющие средства, которые легко использовать в повседневной жизни, и они быстро исчезают, так что не обременяют получателя.



Сухая лапша сомэн, которую несложно приготовить и подать охлаждённой как летнее блюдо – типичный подарок о-тюгэн в середине года (PIXTA)

Время дарения о-тюгэн сильно варьируется в зависимости от региона, поэтому по возможности лучше следовать обычаям получателя. Подарки о-сэйбо обычно отправляют к середине декабря, когда начинается подготовка к Новому году, но с каждым годом это делают всё раньше. Исключением являются свежие скоропортящиеся продукты на Новый год, и их можно отправить в конце года, но лучше всего уточнить планы получателя – например, будет ли он присутствовать в то время по адресу, на который вы отправляете.

Изначально подарки вручали лично, но сейчас их часто отправляют непосредственно из универмага или через компании, занимающиеся почтовой пересылкой. Если возможно, лучше дополнительно отправить почтой поздравительную открытку, чтобы уведомить получателя о доставке, выразить благодарность и рассказать о недавних событиях. Если вы запоздали с подарком, напишите на конверте «Здоровы ли Вы в разгар лета?» (暑中見舞い, сётю мимаи), или «Здоровы ли Вы в осенние жаркие дни?» (残暑見舞い, дзансё мимаи) для летних подарков о-тюгэн, и «С Новым годом!» (お年賀, о-нэнга) или «Здоровы ли Вы в холода?» (寒中見舞い, кантю мимаи) для о-сэйбо.

Надписи на подарке после окончания сезона о-тюгэн «Здоровы ли Вы в разгар лета?» (暑中見舞い, сётю мимаи): до риссю, «начала осени» (примерно до 7 августа)

«Здоровы ли Вы в осенние жаркие дни?» (残暑見舞い, дзансё мимаи): до сёсё, «прекращения жары», то есть примерно до 7 сентября. Надписи на подарке после окончания сезона о-сэйбо «С Новым годом!» (お年賀, о-нэнга): в период мацуноути, то есть с Нового года по 7 января (до 15 января в регионе Кансай)

«Здоровы ли Вы в холода?» (寒中見舞い, кантю мимаи): до риссюн, «начала весны» (примерно до 4 февраля)

Бумагу для подарков, на которой пишут надписи, украшают мидзухики и носи, что символизирует пожелание счастья получателю. Тщательное внимание к упаковке подарка – характерная черта японской культуры подарков, и это проявляется в упаковке подарков в универмаге, которую можно легко снять, не порвав. Получателю следует выразить свою благодарность за проявленное внимание благодарственным письмом.



Упаковка подарков с изображением шнуров мидзухики и носи (PIXTA)

