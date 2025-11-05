Изучаем основы японского этикета

Сезонные подарки о-тюгэн и о-сэйбо: подношения еды духам как истоки традиции подарков

Общество Культура История

Эта серия выходит за рамки практических рекомендаций и посвящена изучению различных японских этикетов и обычаев, раскрывая их истоки и суть. На этот раз мы расскажем о сезонных подарках: о-тюгэн и о-сэйбо.
Традиция поклонения предкам стала основой для стратегии продаж

О-тюгэн летом и о-сэйбо в конце года – это сезонные подарки, при помощи которых выражают признательность семье, родственникам и тем, кто нам помогает. Это особый японский обычай, и некоторые компании составляют списки особо важных клиентов и готовят для них большие партии подарков, что некоторые иностранцы считают странным. На самом же деле корни этого обычая кроются в традиции подносить предкам сакэ, фрукты и другие подношения в виде еды и напитков.

Наиболее официальный способ вручить подарок о-тюгэн – лично передать из рук в руки в конце праздника О-Бон, сопроводив подобающим приветствием (PIXTA)
В Японии издавна существует обычай бон-рэй, «выражение почтения в О-Бон», суть которого в том, чтобы приветствовать духов предков во время праздника О-Бон, который отмечается примерно в 15-й день 7-й луны по лунному календарю. Все родственники собираются в домах родителей или «основных ветвей семей» (хонкэ), а соседи обмениваются подношениями. В Китае этот день считается днём рождения даосского бога Чжунъюань (яп. тюгэн), и проводится обряд моления о прощении грехов с помощью подношений. Слово тюгэн в Японии стало применяться в обрядах, связанных с праздником О-Бон, обозначая сами подарки, используемые в качестве подношений.

О-сэйбо берет своё начало в новогодних обрядах периода Муромати (1336-1573). Поскольку считалось, что предки посещают семьи также в новогодний период, в конце года дарили подношения родственникам и соседям. Фактически это были подарки старшим по рангу родственникам, а другие члены семьи получали от них часть этих подарков.

Ситуация изменилась в эпоху Эдо (1603–1868), когда торговцы начали в знак благодарности дарить особо важным клиентам подарки в середине и в конце года, во время подготовки к празднованию О-Бон и Нового года. И уже сравнительно недавно универмаги начали проводить кампании, призывающие людей в конце периода О-Бон дарить подарки тем, кто им помог, и круг получателей подарков расширился, их стали дарить учителям, начальникам и деловым партнёрам, и эта практика распространилась по всей стране.

Конец периода празднования О-Бон и предновогодний период – оживлённое время для универмагов, где продают разнообразные подарки (2 ноября 2022 г., Токио; © Jiji)
Дарите подарки своевременно и обращайте внимание на надписи на подарке!

Типичные подарки в середине и конце года включают сухую лапшу, приправы, фрукты, сладости и напитки. Вероятно, древняя роль подарков как подношений предкам проявляется в том, что многие семьи до сих пор выставляют полученные подарки перед семейным алтарём. Популярными предметами являются также мыло и моющие средства, которые легко использовать в повседневной жизни, и они быстро исчезают, так что не обременяют получателя.

Сухая лапша сомэн, которую несложно приготовить и подать охлаждённой как летнее блюдо – типичный подарок о-тюгэн в середине года (PIXTA)
Время дарения о-тюгэн сильно варьируется в зависимости от региона, поэтому по возможности лучше следовать обычаям получателя. Подарки о-сэйбо обычно отправляют к середине декабря, когда начинается подготовка к Новому году, но с каждым годом это делают всё раньше. Исключением являются свежие скоропортящиеся продукты на Новый год, и их можно отправить в конце года, но лучше всего уточнить планы получателя – например, будет ли он присутствовать в то время по адресу, на который вы отправляете.

Период дарения подарков о-тюгэн

Период дарения подарков о-сэйбо

Источник: Интернет-магазин Почты Японии, «Интересные факты о подарках о-тюгэн», «Интересные факты о подарках о-сэйбо»

Изначально подарки вручали лично, но сейчас их часто отправляют непосредственно из универмага или через компании, занимающиеся почтовой пересылкой. Если возможно, лучше дополнительно отправить почтой поздравительную открытку, чтобы уведомить получателя о доставке, выразить благодарность и рассказать о недавних событиях. Если вы запоздали с подарком, напишите на конверте «Здоровы ли Вы в разгар лета?» (暑中見舞い, сётю мимаи), или «Здоровы ли Вы в осенние жаркие дни?» (残暑見舞い, дзансё мимаи) для летних подарков о-тюгэн, и «С Новым годом!» (お年賀, о-нэнга) или «Здоровы ли Вы в холода?» (寒中見舞い, кантю мимаи) для о-сэйбо.

Надписи на подарке после окончания сезона о-тюгэн

  • «Здоровы ли Вы в разгар лета?» (暑中見舞い, сётю мимаи): до риссю, «начала осени» (примерно до 7 августа)
  • «Здоровы ли Вы в осенние жаркие дни?» (残暑見舞い, дзансё мимаи): до сёсё, «прекращения жары», то есть примерно до 7 сентября.

Надписи на подарке после окончания сезона о-сэйбо

  • «С Новым годом!» (お年賀, о-нэнга): в период мацуноути, то есть с Нового года по 7 января (до 15 января в регионе Кансай)
  • «Здоровы ли Вы в холода?» (寒中見舞い, кантю мимаи): до риссюн, «начала весны» (примерно до 4 февраля)

Бумагу для подарков, на которой пишут надписи, украшают мидзухики и носи, что символизирует пожелание счастья получателю. Тщательное внимание к упаковке подарка – характерная черта японской культуры подарков, и это проявляется в упаковке подарков в универмаге, которую можно легко снять, не порвав. Получателю следует выразить свою благодарность за проявленное внимание благодарственным письмом.

Упаковка подарков с изображением шнуров мидзухики и носи (PIXTA)
Научное руководство: Сибадзаки Наото, доцент аспирантуры Университета Гифу. Специализируется на изучении систем воспитания хороших манер с психологической точки зрения, а также консультирует преподавателей этикета. Ведущий преподаватель школы этикета Огасавара, участвует в подготовке инструкторов.

Статья редакционного отдела Nippon.com

Иллюстрации: Сато Тадаси

Фотография к заголовку: PIXTA

