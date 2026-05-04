Накидзин гусуку: священное место, защищённое древними крепостными стенами

Монохромные паломничества

Путеводительпо Японии

Фотограф Осака Хироси специализируется на монохромных снимках природных объектов, почитаемых как обитель божественного. В этом выпуске нашей серии он посещает окинавскую крепость XIII века Накидзин гусуку – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стратегическое укрепление и обитель богов

В XIV веке главный остров Окинавы находился под властью трёх королевств, объединённых под названием Сандзан и протянувшихся с севера на юг: Хокудзан, Тюдзан и Нандзан. Замок Накидзин служил резиденцией и ставкой короля северного королевства Хокудзан, до тех пор пока в 1416 году крепость не пала под натиском войск центрального королевства Тюдзан. Тюдзан создало единое государство Рюкю и управляло им из замка Сюри на территории современной Наха. Накидзин стал отдалённым форпостом, распространяя влияние двора и защищая север острова от нападений. Однако в 1609 году замок вновь пал, на этот раз перед войсками княжества Сацума с юга Кюсю. Замок забросили; от него остались только внушительные каменные стены. Тем не менее местные жители продолжали приходить сюда – к опустевшему пространству, окружённому прочными стенами. Для них оно оставалось священным – богов местной религии.

Согласно «Тюдзан сэйкан», официальной истории королевства Рюкю, эти священные места, обители богов, назывались Ама-гусуку (небесные гусуку). Слово гусуку обозначает укрепление, окружённое каменными стенами. Подобных мест на Окинаве немало – считалось, что все они явились на земле по воле богов. Внутри них находились священные утаки, где совершались религиозные обряды. Один из самых известных гусуку, Накидзин, почитался и как святыня, и как военно-стратегический опорный пункт. С древних времён за его внушительными стенами проводились обряды и церемонии.



Караука – священный источник воды, питавший религиозную жизнь двора; женщины занимали в ней главное место (© Осака Хироси)

Места для молитвы за суровыми крепостными стенами

Примерно такого же размера, как замок Сюри, Накидзин состоит из семи секций. Каменные стены вьются, подобно извивающемуся дракону: это одновременно делает укрепления более надёжными и сокращает уязвимые места для обороняющихся. Стены сложены из известняковых блоков возрастом около 230 миллионов лет, уложенных почти в естественном виде с минимальной обработкой. От внешних стен волнообразная кладка уходит вдаль на сотни метров – зрелище одновременно величественное и прекрасное.

Пройдя через главные ворота Хэйромон и поднявшись по каменным ступеням, посетители оказываются в Умя – обширном открытом пространстве, похожем на площадь. В одном из его углов находится Караука, священное место, где из расщелины в известняке сочится вода. В прошлом жрицы норо использовали эту воду, чтобы омывать лицо и волосы перед священными церемониями.

Продвигаясь вглубь замка, мы достигаем главного донжона, где некогда располагались административные постройки. Рядом находится Утибару, самое священное место замка, где жрицы норо возносили молитвы богам. Здешний утаки, Тэнтидзи Аматидзи, упоминается в «Тюдзан сэйкан» как Накидзин-но канахи ябу, второе после Асуй утаки святое место, созданное богиней-прародительницей Амамику. Даже сегодня, спустя более четырёх столетий после того, как замок был заброшен, оно продолжает привлекать множество паломников и посетителей.

С вершины утёса, на котором расположен замок, открывается захватывающий дух вид. Небо и бескрайний океан словно сливаются в единое целое. Это поистине достойная обитель богов.



Валун за стенами замка (© Осака Хироси)

Руины Накидзин гусуку Адрес: 5101 Imadomari, Nakijin, Kunigami-gun, Okinawa

Перед посещением территории замка необходимо приобрести билет в визит-центре Накидзин гусуку. Расположенный на севере полуострова Мотобу Накидзин – один из крупнейших гусуку на Окинаве и памятник истории национального значения. Считается, что крепость была возведена в XIII веке, а в период трёх королевств служила политическим и религиозным центром Хокудзан. Крепостные стены, сложенные из необработанного природного известняка Рюкю, и укрытые за ними места поклонения хорошо сохранились до наших дней. Накидзин – уникальный памятник, где воедино слились оборонительная архитектура и почитание природы. В 2000 году он был внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия, вместе с замком Сюри и Сэфа Утаки, как часть объекта «Замки гусуку и связанные памятники королевства Рюкю». Сегодня Накидзин – одно из самых популярных туристических мест в северной части Окинавы, не утратившее при этом духовного значения для местных жителей.

Нынешний главный вход Хэйромон, восстановлен в 1962 году. Крыша сделана из цельной каменной плиты, уложенной на стены (© Осака Хироси)

Небольшое святилище бога огня, которому поклонялись в главном донжоне после запустения крепости. Поток паломников к нему не иссякает и сегодня (© Осака Хироси)

Тэнтидзи Аматидзи – утаки, окружённая низкой каменной стеной, почитаемая как святилище хранителя замка Накидзин (© Nippon.com)

Вид с крайней северной точки внутренней территории замка. В море за каменными стенами угадываются небольшие острова (© Осака Хироси)

Текст и подготовка материала: Китадзаки Дзиро

Фотография к заголовку: Внешняя стена замка Накидзин (© Осака Хироси, с благодарностью Совету по образованию деревни Накидзин)