100 знаменитых замков Японии ®: замок Накагусуку, префектура Окинава (объект Всемирного наследия)

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Замок Накагусуку был построен в середине XIV века и является одним из наиболее представительных замков типа гусуку королевства Рюкю. Это горный замок, расположенный на известняковом холме на высоте от 150 до 170 метров, его отличает особое мастерство, с которым сложены его каменные стены.

Замок Накагусуку, префектура Окинава

Годы постройки: середина XIV века

середина XIV века Первый владелец замка: Сатинакагусуку Адзи

Сатинакагусуку Адзи Основные достопримечательности: укрепления Сан-но курува, Кандзягама (руины кузницы), Ниси-но курува и другие каменные стены

укрепления Сан-но курува, Кандзягама (руины кузницы), Ниси-но курува и другие каменные стены Плата за вход: 400 йен (для взрослых)

400 йен (для взрослых) Адрес: Okinawa-ken Kitanakagusuku-mura Oshiro

Okinawa-ken Kitanakagusuku-mura Oshiro Вебсайт: Руины замка Накагусуку (на японском языке)

Замок с каменными стенами, вызвавший восхищение коммодора Перри

Замок Накагусуку представляет собой горный замок, расположенный на известняковом холме на высоте от 150 до 170 метров, где умело использованы природные скалы и топографические условия, и состоит из красиво изгибающихся стен. Точная дата постройки неизвестна, но считается, что его в середине XIV века построил Сатинакагусуку Адзи, один из феодальных правителей из землевладельческой аристократии адзи эпохи королевства Рюкю. С XV века замок перешёл под прямое управление королей Рюкю и стал административным центром региона. Есть запись о том, что в XIX веке прибывший из Соединенных Штатов коммодор Перри, сыгравший важную роль в окончании изоляции Японии, осмотрел замок Накагусуку, когда посещал Окинаву. Перри похвалил замок Накагусуку, сказав, что основным материалом здесь был известняк, и структура кладки каменных построек достойна восхищения.

Замок Накагусуку сравнительно мало пострадал от разрушений времён Второй мировой войны и является наиболее сохранившимся из замков гусуку. В 2000 году замок был зарегистрирован как объект Всемирного наследия в комплексе «Средневековые феодальные замки гусуку и другие памятники архитектуры королевства Рюкю».



Вид со второй площадки замка Ни-но курува замка Накагусуку (Pixta)

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Замок Сюри (объект Всемирного наследия)

Замок Накидзин (объект Всемирного наследия)

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Фотография к заголовку: Укрепления Сан-но курува в замке Накагусуку (PIXTA)