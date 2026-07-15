Скала Готобики: древнейший священный камень Кумано

Монохромные паломничества

Путеводительпо Японии

Скала Готобики – это огромный священный валун в регионе Кумано, земли которого тесно связаны с мифами об основании Японии и почитаются как одно из древнейших мест поклонения природе в стране.

Место первого сошествия божеств Кумано

Святилище Камикура расположено на полпути к вершине горы Гонгэн в городе Сингу, префектура Вакаяма. Главным объектом поклонения в этом святилище, возвышающемся на вершине скалы Ама-но Ивататэ, является колоссальный валун под названием Готобики. Считается, что на эту скалу впервые сошли на землю божества трех великих святилищ Кумано – Хонгу, Хаятама и Нати. Именно здесь изначально находилось место поклонения, более древнее, чем сами храмовые комплексы.

Согласно легенде, первый император Японии Дзимму, ведомый божественным трёхногим вороном Ятагарасу, поднялся на этот утёс во время своего похода в земли Ямато для основания будущей столицы страны. Сегодня паломнические маршруты, связывающие святилища Кумано, входят в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Священные места и паломнические маршруты в горах Кии».

Скала Готобики покоится на вершине отвесного 100-метрового обрыва. Чтобы добраться до неё, посетителям приходится преодолевать крутую каменную лестницу без перил, которая, как говорят, была построена по приказу Минамото-но Ёритомо, основателя сёгуната Камакура, и начинается от больших ворот тории, расположенных у подножия холма. Лестница представляет собой 538 неровных ступеней, выложенных из необработанных природных камней. Каждый шаг здесь требует предельной концентрации, ведь малейшая оплошность рискует обернуться падением со склона.

На вершине находится выкрашенное в ярко-красный цвет здание святилища, которое кажется крошечным на фоне возвышающегося позади исполинского валуна. В местном диалекте слово готобики означает «жаба», и скала действительно напоминает гигантскую амфибию, словно примостившуюся на самом краю обрыва и готовую вот-вот ринуться в бездну. Стоя перед этим монолитом, застывшим в столь опасном положении, невозможно не почувствовать священный трепет. Легко представить, как древние паломники ощущали здесь присутствие божеств, просто обращая свой взор к этому исполинскому камню.

Внизу расстилается панорама города Сингу, за которым виднеется бескрайняя темно-синяя гладь Тихого океана. Эта смотровая площадка славится своими завораживающими панорамными видами. Ежегодно в ночь на 6 февраля здесь проходит зрелищный фестиваль Ото мацури, во время которого тысячи мужчин спускаются бегом по опасным каменным ступеням с пылающими факелами в руках. Мощная энергетика этого праздника огней хранит в себе благоговение, с которым предки местных жителей относились к Готобики.

Святилище Камикура Почитаемые божества: Такакурадзи-но Микото, Аматэрасу Омиками

Такакурадзи-но Микото, Аматэрасу Омиками Адрес: 1-13-8 Kamikura, Shingū, Wakayama Prefecture Это древнее святилище расположено на полпути к вершине горы Гонгэн недалеко от устья реки Кумано. Сегодня оно является вспомогательным святилищем храмового комплекса Кумано Хаятама Тайся и почитается как место первого сошествия божеств Кумано на землю. Главным объектом поклонения является скала Готобики, вздымающаяся примерно на 10 метров в высоту прямо рядом со святилищем. Обнаруженные поблизости ритуальные артефакты эпохи Яёй (ок. 300 г. до н. э. – 300 г. н. э.) свидетельствуют о долгой истории этого древнейшего места поклонения природному объекту. Согласно классическим древним летописям «Кодзики» и «Нихон сёки», именно к берегам Кумано пристал император Дзимму во время своего восточного похода, целью которого было основание новой столицы страны. Получив священный меч от местного правителя Такакурадзи, он продолжил путь в земли Ямато под предводительством трехногого ворона Ятагарасу. В период средневековья регион Кумано стал одним из главных центров аскетического учения сюгэндо, связанного с поклонением горам. Происхождение фестиваля огней Ото мацури объясняют по-разному: его связывают либо с организованной Такакурадзи торжественной встречей императора Дзимму, либо с ритуалами очищения огнем, которые практиковали отшельники-сюгэндзя.

Исполинский камень, величественно возвышающийся над городом Сингу (© Осака Хироси)

Комплекс святилищ Кумано Хаятама Тайся известен как сингу, или «новое святилище». Он был построен позже первоначального места поклонения – святилища Камикура (© Осака Хироси)

Каменные ступени, поднимающиеся от ворот тории, расположенных у начала тропы (© Китадзаки Дзиро)

Подготовка текста и редактирование – Китадзаки Дзиро. Фотография к заголовку: Скала Готобики – главная святыня Камикуры (© Осака Хироси)