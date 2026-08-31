Хана-но Ивая: пещера Идзанами, богини-прародительницы Японии

Монохромные паломничества

Путеводительпо Японии

Святилище Хана-но Ивая в Кумано (префектура Миэ), являющееся частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Горный хребет Кии», представляет собой исполинскую скалу, сохранившую до наших дней память о древних формах поклонения силам природы.

Место действия мифа о сотворении Японии

Святилище Хана-но Ивая («пещера цветов») считается одним из старейших в стране. Оно расположено на побережье Ситири-Михама на полуострове Кии, обращенном к Тихому океану. В отличие от большинства синтоистских святилищ, здесь нет привычного молельного зала. Пройдя через ворота-тории и следуя дальше по тропе, путник упирается в отвесную каменную стену высотой 45 метров. Эта скала сама по себе является го-синтай – физическим воплощением божества, а верующие возносят свои молитвы со специальной площадки, обустроенной прямо перед ней.

Почитаемая здесь богиня Идзанами выступает в синтоистской мифологии как мать-прародительница, которая вместе со своим супругом Идзанаги сотворила Японский архипелаг и подарила жизнь бесчисленным божествам. Согласно летописи «Нихон сёки», она умерла от страшных ожогов, полученных при рождении бога огня Кагуцути, и была похоронена именно здесь. По этой причине Хана-но Ивая издревле считается местом, где находится вход в Ёми – царство мертвых.

Стоя перед исполинской каменной стеной, отчетливо ощущаешь не только ее сокрушительное физическое величие, но и тихое дыхание древнего духа. Прямо напротив зоны поклонения находится Одзи-но Ивая («пещера принца»), посвященная Кагуцути. Благодаря такому расположению мать и сын покоятся рядом в вечном безмолвии.

Если посмотреть вверх, можно увидеть толстый церемониальный канат, тянущийся от самой вершины утеса к священной сосне, растущей на территории святилища. Ежегодно в феврале и октябре здесь проводится древний ритуал оцуна-какэ: канат длиной 170 метров протягивают от верхушки скалы к священному дереву. К нему подвешивают три тканых знамени минагарэ-но хата, каждое из которых украшено цветами и веерами. В прошлые века императорский двор специально присылал знамена из парчи для проведения обряда, но, когда эта традиция прервалась, местные жители взяли обязанность по изготовлению знамен на себя. После завершения праздника знамена остаются на месте, неспешно покачиваясь на морском ветерке.

Обнаженная скала, рокот тихоокеанских волн и полное отсутствие вычурных украшений подчеркивают суровую, первозданную красоту Хана-но Ивая. Этот лишенный всякой помпезности сакральный ландшафт, сохранившийся неизменным с незапамятных времен, обнажает наиболее глубинные корни японских религиозных верований.

Святилище Хана-но Ивая Адрес: 130 Arima‑chō, Kumano, Mie Prefecture

130 Arima‑chō, Kumano, Mie Prefecture Почитаемые божества: Идзанами-но Микото, Кагуцути-но Микото Расположенное вдоль древнего прибрежного маршрута на юге префектуры Миэ, это почитаемое святилище входит в список объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Священные места и паломнические маршруты горного хребта Кии». Как и в святилище Камикура в Кумано здесь сохраняется архаичная традиция поклонения огромной скале как непосредственному проявлению божественного присутствия. Считается, что именно здесь упокоена богиня Идзанами, которая породила острова и божества Японии, а позже стала владычицей подземного царства Ёми. Люди с давних времен почитают ее, совершая подношения в виде цветов и ритуальных знамен. Регион Кумано с древности почитается как место, где души паломников обретают духовное возрождение. Овеянное мифами и окруженное величественными природными формами святилище Хана-но Ивая занимает особое место в этом священном ландшафте духовного возрождения.

Территория святилища лишена вычурных украшений, однако дышит древним величием (© Осака Хироси)

Согласно древним верованиям, в таких круглых камнях обитают духи ками. Этот камень считается самым большим в регионе Кумано (© Осака Хироси)

От вершины священной скалы к сосне на территории святилища тянется канат, на котором закреплены ритуальные знамена минагарэ (© Китадзаки Дзиро)

Текст и редактура: Китадзаки Дзиро

Фотография к заголовку: Утес Хана-но Ивая почитается как священная обитель богини Идзанами-но Микото (© Осака Хироси)