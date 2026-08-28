Онигадзё: «Замок демонов» над паломническими путями Кумано

Монохромные паломничества

Путеводительпо Японии

Живописные морские пещеры Онигадзё в префектуре Миэ связаны с древней легендой о победе над демонами, а расположенная неподалёку скала Сиси-ива напоминает рычащего льва, обращённого к морю.

Логово демонов-пиратов

Онигадзё находится в Кумано, в префектуре Миэ, у южного края риасового побережья, которое берёт начало в Исэ-Сима – регионе, знаменитом своими пейзажами. Это цепь массивных туфовых скал, где бурные волны Тихого океана выточили множество морских пещер всех размеров. В этом необычном ландшафте, созданном силами природы, есть что-то величественное и потустороннее. Нетрудно представить, с каким благоговением люди древности относились к таким местам и как мифы и легенды превращали их в обитель демонов и других сверхъестественных существ.

Для морских пещер Онигадзё характерны остроконечные входы, стены и своды с узорами, напоминающими пчелиные соты, а также гладкие ровные полы. Огромное пространство самой большой из них – Сэндзёдзики – разделено на верхнюю и нижнюю камеры.

С Онигадзё связана легенда о победе над демонами. Во время правления императора Камму (781–806) пират по имени Тагамару устроил в пещере своё логово. Нападая на суда в прибрежных водах, он и его сообщники стали наводить ужас на моряков, и их прозвали они – демонами. По приказу императора воин Саканоуэ-но Тамурамаро отправился усмирять пиратов-демонов. После многочисленных сражений в бурном море у берегов Кумано он наконец выполнил свою миссию. Согласно легенде, ему помогло божество, явившееся в облике мальчика, и в конце концов Тамурамаро поразил Тагамару стрелой из лука. По преданию, отрубленная голова Тагамару была захоронена в святилище Ома в Кумано.

Немного южнее Онигадзё, на побережье Ситири-Михама, возвышается необычная скала Сиси-ива («Львиная скала») высотой около 25 метров. Своё название она получила благодаря сходству со львом, рычащим в сторону моря.

Сиси-ива считается одним из каменных львов комаину, охраняющих святилище Ома. Её грозный силуэт словно стережёт мстительных духов пиратов прошлого. С середины мая до конца июня, вскоре после восхода кажется будто лев держит в пасти восходящее солнце. Поэтому именно в это время года необычное зрелище с раннего утра привлекает множество посетителей.

Онигадзё Адрес: 1835–7 Kinomoto-chō, Kumano, Mie Prefecture Величественные скалы выступают в бурные воды Тихого океана. С древних времён прибрежные туфовые породы переживали землетрясения, выветривались и разрушались под действием приливов. Так вдоль берега образовались террасы с бесчисленными пещерами. Самая большая из них, Сэндзёдзики, занимает около 1500 квадратных метров. По преданию, именно она была Они-но ивая – «Пещерой демонов», где скрывались пираты, пока их не победил Саканоуэ-но Тамурамаро. На вершине, окружённой отвесными скалами, сохранились руины крепости XVI века. Считается, что именно из-за неё возникло название Онигадзё («Замок демонов»). Примерно в 1,5 км к западу-юго-западу возвышается ещё одна гигантская скала – Сиси-ива («Львиная скала»). По форме она напоминает одного из каменных львов комаину, которых обычно устанавливают у входов в синтоистские святилища. Согласно поверью, этот каменный страж охраняет находящееся неподалёку святилище Ома. Онигадзё и Сиси-ива, расположенные на пути между Исэ и Кумано, упоминались в путеводителях для паломников как известные живописные места уже в период Эдо (1603–1868). В 2004 году они были включены в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Священные места и паломнические пути в горах Кии». Хотя нет достоверных свидетельств того, что эти скальные образования сами по себе были объектами религиозного почитания, их величественная природная красота продолжает привлекать паломников и путешественников и сегодня.

Считается, что пещера Сэндзёдзики когда-то была обителью демонов (© Осака Хироси)

Тропа, ведущая от западной стороны пещеры Сэндзёдзики, проходит по крутому и узкому участку скалистого побережья, где волны разбиваются о подножье утёса (© Осака Хироси)

Сиси-ива на фоне Онигадзё. Эта скала напоминает льва, рычащего на море (© Осака Хироси)

Текст и редактура: Китадзаки Дзиро

Фотография к заголовку: Сэндзёдзики, крупнейшая из пещер Онигадзё (© Осака Хироси)