Прогулки по Камакуре с фотоаппаратом
Камакура, древний приморский город: серферы, «красная Фудзи» и омовения синтоистских священников
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Место ритуальных очистительных омовений становится меккой любителей морского отдыха
Камакура – уникальное место, где исторический пейзаж множества святилищ и храмов древней резиденции сёгунов гармонично сочетается с атмосферой морского побережья, этим она отличается от двух старых столиц – Киото и Нары.
В Японии издавна существует обычай очищения холодной водой в знак поклонения богам и буддам, известный как мисоги или мидзугори. В некоторых случаях это делается упрощённым способом – обливанием водой из ведра, но изначально такое очистительное омовение совершали в море или в реке.
Минамото-но Ёритомо, основатель сёгуната Камакура, также совершил очищение в Маэхаме (современная Юигахама) по случаю поклонения в святилищах Хаконэ и Идзусан, которые он искренне почитал. И в наши дни в первый день ежегодного праздника, проходящего 14–16 сентября в святилище Цуругаока Хатимангу, синтоистские священники на рассвете входят в море в Юигахаме, совершая церемонию хамаори-сики, «спуск к взморью».
Если вы посетите пляж Юигахама на рассвете, то сможете увидеть рыбацкие лодки, выходящие в море. Многие занимаются ловлей мальков сирасу и водорослей вакамэ, и вид сохнущих на берегу водорослей создаёт атмосферу портового города.
Здесь популярны морские виды спорта, такие как сёрфинг и яхтинг. Культура морских купаний в Японии началась на побережье Сёнан – это участок берега от Камакуры до Оисо, которое также является излюбленным местом сёрфингистов. Ранним утром на пляже часто можно увидеть людей, которые пришли немного прокатиться на волне перед работой.
На рассвете из парка Камакура кайган в Инамурагасаки открывается захватывающий вид на Эносиму и гору Фудзи, освещённую восходящим солнцем. Зимой заснеженная вершина окрашивается в нежно-розовый цвет. И после восхода солнца вид волн, набегающих на скалы, настолько освежает, что вы забываете о течении времени.
Полюбуйтесь редким морским фейерверком и живописными вечерними пейзажами
На южной оконечности побережья Дзаймокудза, к юго-западу от города Камакура и на границе с городом Дзуси, во время отлива бесчисленные скалы, выступающие из моря, становятся похожи на острова. Этот район называется Вакаэносима, здесь находятся старейшие сохранившиеся руины порта, который был построен в 1 году Дзёэй (1232) в период Камакура. Говорят, что порт функционировал до периода Эдо (1603-1868), но сейчас от него остались только круглые камни. Хотя как исторический памятник он не слишком впечатляет, это прекрасное местом для развлечений на взморье во время отлива, многие приезжают сюда с семьями.
Самым популярным событием на летних пляжах Камакуры является, несомненно, фестиваль фейерверков. Вообще на побережье Сёнан – в Дзуси, Хаяме, Эносиме, Тигасаки, Хирацуке и других районах проводятся различные фестивали фейерверков. Фестиваль в Камакуре не так масштабен, но редкий случай полюбоваться на фейерверки, запускаемые с моря, ежегодно собирает огромные толпы зрителей. Такие фейерверки запускают с рыболовных лодок, находящихся вдали от берега, их сбрасывают в море, и они взрываются, как только всплывают на поверхность. В отличие от озёр и рек, в море из-за волн сложно запускать такие фейерверки, поэтому возможности увидеть их на приморском фестивале фейерверков немногочисленны.
После шумного летнего сезона на побережье возвращается спокойствие. С наступлением осени ветер начинает колыхать метёлки серебристых трав, а красота закатов становится ещё более впечатляющей. Спокойная атмосфера очаровывает с осени до весны, и вы можете тихо наслаждаться атмосферой этого древнего приморского города.
Фотографии и текст: Харада Хироcи
Фотография к заголовку: Закат на пляже Дзаймокудза, вид на Вакаэносиму, Эносиму и гору Фудзи (фото Харада Хироcи)