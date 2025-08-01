Камакура, древний приморский город: серферы, «красная Фудзи» и омовения синтоистских священников

Прогулки по Камакуре с фотоаппаратом

Путеводительпо Японии

Среди трёх древних столиц Японии только Камакура расположена у моря. Её береговая линия – популярное место для занятий сёрфингом, и вместе с тем здесь немало исторических мест периода Камакура (1192-1333), а за волнами можно полюбоваться «красной Фудзи».

Место ритуальных очистительных омовений становится меккой любителей морского отдыха

Камакура – уникальное место, где исторический пейзаж множества святилищ и храмов древней резиденции сёгунов гармонично сочетается с атмосферой морского побережья, этим она отличается от двух старых столиц – Киото и Нары.



Вид на полуостров Миура через побережье Ситиригахама (фотография Харады Хироси)

В Японии издавна существует обычай очищения холодной водой в знак поклонения богам и буддам, известный как мисоги или мидзугори. В некоторых случаях это делается упрощённым способом – обливанием водой из ведра, но изначально такое очистительное омовение совершали в море или в реке.



Синтоистские священники в набедренных повязках совершают омовение (фотография Харады Хироси)

Минамото-но Ёритомо, основатель сёгуната Камакура, также совершил очищение в Маэхаме (современная Юигахама) по случаю поклонения в святилищах Хаконэ и Идзусан, которые он искренне почитал. И в наши дни в первый день ежегодного праздника, проходящего 14–16 сентября в святилище Цуругаока Хатимангу, синтоистские священники на рассвете входят в море в Юигахаме, совершая церемонию хамаори-сики, «спуск к взморью».



Рассвет на пляже Юигахама – видны силуэты рыбаков и сёрферов (фотография Харады Хироси)

Если вы посетите пляж Юигахама на рассвете, то сможете увидеть рыбацкие лодки, выходящие в море. Многие занимаются ловлей мальков сирасу и водорослей вакамэ, и вид сохнущих на берегу водорослей создаёт атмосферу портового города.



Водоросли вакамэ сохнут на пляже Косигоэ (фотография Харады Хироси)

Здесь популярны морские виды спорта, такие как сёрфинг и яхтинг. Культура морских купаний в Японии началась на побережье Сёнан – это участок берега от Камакуры до Оисо, которое также является излюбленным местом сёрфингистов. Ранним утром на пляже часто можно увидеть людей, которые пришли немного прокатиться на волне перед работой.



При некотором везении можно увидеть «красную Фудзи» за островом Эносима (фотография Харады Хироси)

На рассвете из парка Камакура кайган в Инамурагасаки открывается захватывающий вид на Эносиму и гору Фудзи, освещённую восходящим солнцем. Зимой заснеженная вершина окрашивается в нежно-розовый цвет. И после восхода солнца вид волн, набегающих на скалы, настолько освежает, что вы забываете о течении времени.



Волны бьются о скалы на пляже Ситиригахама (фотография Харады Хироси)

Полюбуйтесь редким морским фейерверком и живописными вечерними пейзажами

На южной оконечности побережья Дзаймокудза, к юго-западу от города Камакура и на границе с городом Дзуси, во время отлива бесчисленные скалы, выступающие из моря, становятся похожи на острова. Этот район называется Вакаэносима, здесь находятся старейшие сохранившиеся руины порта, который был построен в 1 году Дзёэй (1232) в период Камакура. Говорят, что порт функционировал до периода Эдо (1603-1868), но сейчас от него остались только круглые камни. Хотя как исторический памятник он не слишком впечатляет, это прекрасное местом для развлечений на взморье во время отлива, многие приезжают сюда с семьями.



Вакаэдзима, исторический памятник национального значения (фотография Харады Хироси)

Самым популярным событием на летних пляжах Камакуры является, несомненно, фестиваль фейерверков. Вообще на побережье Сёнан – в Дзуси, Хаяме, Эносиме, Тигасаки, Хирацуке и других районах проводятся различные фестивали фейерверков. Фестиваль в Камакуре не так масштабен, но редкий случай полюбоваться на фейерверки, запускаемые с моря, ежегодно собирает огромные толпы зрителей. Такие фейерверки запускают с рыболовных лодок, находящихся вдали от берега, их сбрасывают в море, и они взрываются, как только всплывают на поверхность. В отличие от озёр и рек, в море из-за волн сложно запускать такие фейерверки, поэтому возможности увидеть их на приморском фестивале фейерверков немногочисленны.



Фестиваль фейерверков в Камакуре, где искры образуют полукруг над поверхностью моря (фотография Харады Хироси)

После шумного летнего сезона на побережье возвращается спокойствие. С наступлением осени ветер начинает колыхать метёлки серебристых трав, а красота закатов становится ещё более впечатляющей. Спокойная атмосфера очаровывает с осени до весны, и вы можете тихо наслаждаться атмосферой этого древнего приморского города.



Спокойствие царит на пляже Юигахама осенним вечером (фотография Харады Хироси)

Фотографии и текст: Харада Хироcи

Фотография к заголовку: Закат на пляже Дзаймокудза, вид на Вакаэносиму, Эносиму и гору Фудзи (фото Харада Хироcи)