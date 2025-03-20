Три главных праздника очищения водой и огнём в Японии: Кантю мисоги на Хоккайдо, Охара хадака в префектуре Тиба и Такисандзи они в префектуре Айти
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Очищение водой и огнём, а также ритуальный пост
С древних времён в Японии верили, что наша жизнь неизменно связана с теми или иными прегрешениями, которые как бы «загрязняют» нас. В святилищах по всей стране существует обычай проходить через сделанное из соломенных жгутов кольцо, чтобы очиститься и восстановиться в середине года (в 30-й день шестого месяца) и в день оомисока накануне Нового года.
Те, кто совершает обряды почитания богов и будд, проходят более строгие ритуалы очищения. Наиболее типичным примером являются ритуалы очищения водой, называемые мисоги или мидзугори, во время которых люди, одетые в одну лишь набедренную повязку, погружаются в море, становятся под водопад, или же обливают всё тело колодезной водой. Считается, что происхождение таких обрядов восходит к мифам «Записей о деяниях древности» (Кодзики) и «Анналов Японии» (Нихон сёки), в которых описано, как Идзанаги, один из творцов Японии, очищался у воды, вернувшись из мира мёртвых. Помимо водных ритуалов существует множество праздников огня, в ходе которых злых духов изгоняют силой пламени.
Проходящие ритуал очищения должны в течение определённого периода времени воздерживаться от употребления в пищу мяса четвероногих животных, таких как коровы, свиньи и овцы, а в более строгих случаях запрещается даже мясо птицы, яйца и рыба.
Здесь я представлю три особо торжественных праздника среди всего множества «праздников очищения», проводимых в Японии.
Праздник Тюкан мисоги на Хоккайдо
Проводится в городе Киконай 13-15 января
В ходе зимнего праздника очищения в городе Киконаи на Хоккайдо, расположенном напротив пролива Цугару на Хонсю, одетые в набедренные повязки люди смело погружаются в океан. Это традиционное мероприятие, которое проводится в святилище Самэгава уже около 200 лет.
Рассказывают, что по втором году Тэмпо (1831) главный священник святилища услышал во сне от божественного посланника, что ему следует «очистить тела божеств» (синтай), и якобы после того, как он обнял божеств и искупался в море, стала лучше ловиться рыба и получили богатый урожай, благодаря чему деревня смогла спокойно пережить голод годов Тэмпо (1830-е гг.).
В наши дни церемония проходит так – четверо молодых людей, которых выбирают старейшины из прихожан святилища, омывают «тела божеств» на «Пляже очищения водой» Мисогихама, расположенном в одном километре к юго-востоку от святилища. Эти люди, которых называют гёсюся, «практикующие ритуал», воздерживаются от употребления мяса четвероногих животных и многократно совершают омовение каждый час, днём и ночью. Те, кто пережил этот ритуал, говорят, что во время практики осознают свою истинную сущность и чувствуют, как очищаются душа и тело.
С вечера 14 января к празднику присоединяются местные жители, и он становится более оживлённым. Процессия с фонарями направляется к святилищу по освещённой дровяными светильниками дороге, что создаёт в городе фантастическую атмосферу.
В святилище под звуки «барабанов очищения» мисоги-дайко мужчины-гёсюся спускаются по каменным ступеням и совершают омовение перед собравшимися. Их по очереди обливают холодной водой, а они, преклонив оба колена и скрестив руки, сохраняют неподвижность, мужественно принимая испытание.
На третий день начинается собственно церемония очищения в море. В 10 часов утра, когда стоит мороз, одетые в белые одежды гёсюся направляются на пляж Мисогихама, и каждый из них несёт одно из «тел» четырёх божеств. Они по шею заходят в море, тщательно очищают божеств, после чего выходят, сияющие от чувства выполненного долга.
Праздник Охара хадака в префектуре Тиба
Проводится в городе Исуми 23-24 сентября
Святилище Кайсука Касима в Охара в городе Исуми, расположенное возле тихоокеанского побережья полуострова Босо, является главным из 18 окружающих святилищ. Считается, что это древнее святилище было основано в годы Дзёган (859-877), и здесь проводится праздник Охара хадака, «праздник обнажённых в Охара», который восходит ко временам ещё до периода Эдо (1603-1868), и в ходе которого молятся о хорошем улове и урожае.
Полураздетые мужчины несут более десяти священных паланкинов микоси, проводя шествия по городу в течение двух дней. Главным событием праздника является проводимый в первый день ритуал сиофуми, когда участники входят в море, чтобы очиститься. Микоси имеют особую форму, характерную для микоси южной части префектуры Тиба, с длинными продольными шестами для их переноски и без поперечных. С одной стороны, это позволяет проносить их по узким переулкам и легко менять направление на перекрёстках, а с другой – такие микоси неустойчивы и тяжелы для людей, которые их носят.
В первый день праздника священные паланкины из окрестных святилищ приносят в святилище Касима, процессии возглавляют певцы, хлопая в ладоши и исполняя праздничные песни. Существует, вероятно, от 200 до 300 текстов песен, характерных только для рыбацких городков, например: «Весть пришла // о празднике обнажённых… // Посадить хочу // камышовку на нос лодки, // чтобы спела // о большом улове завтра», и т. п.
После того как главный священник помещает божественный дух митама в микоси, носильщики бегом проносят паланкин вокруг святилища, после чего поднимают над собой. Затем микоси направляются в рыболовецкий порт Охара, расположенный в двух километрах к северо-северо-востоку, где тоже бегают по кругу и возносят микоси к небу.
После этого процессия направляется на близлежащий пляж, чтобы совершить очищение сиофуми. Сотни полуобнажённых мужчин, превозмогающих холод, когда они несут священные паланкины и выстраиваются на пляже, представляют собой впечатляющее зрелище. По сигналу они одновременно забегают в море и на бешу подбрасывают микоси в воздух, соперничая друг с другом и вызывая восторг у зрителей.
Очистив микоси на мелководье, они ненадолго возвращаются в свои кварталы, где смывают морскую соль пресной водой, берут декоративные фонари тётин и вновь собираются возле начальной школы Оохара. На «Великой прощальной церемонии» группы снова бегут по городу, а затем мужчины высоко поднимают микоси в воздух, и группы сливаются, чтобы спеть прощальную песню.
На второй день после мероприятий в каждом районе они собираются вместе и устраивают парад, а затем снова проводят грандиозную прощальную церемонию в начальной школе Оохара. Меланхоличная прощальная песня, рассказывающая о грусти расставания, заставляет расчувствоваться и захотеть вновь принять участие в празднике в следующем году.
Праздник Такисандзи они в префектуре Айти
Проводится в городе Окадзаки в ближайшую к 7 дню первой луны субботу; в 2025 году – 15 февраля
Во многих местах проводятся праздники, место для которых очищают силой огня, чтобы отогнать злых духов. Одним из таких мероприятий является праздник Такисандзи они в городе Окадзаки, префектура Айти.
История храма Такисандзи тесно связана с Минамото-но Ёритомо, основателем сёгуната Камакура. Стоящая статуя бодхисаттвы Каннон (Авалокитешвары), которую создали скульпторы Ункэй и Танкэй, и в которой, как говорят, заключена срезанная посмертно прядь его волос, является важнейшим достоянием храма. Говорят, что праздник изгнания демонов они возник в связи с молениями Ёритомо.
Начиная с Нового года по лунному календарю, в храме проводится поминальная служба Сюсёэ, «Собрание исправления заблуждений», во время которого молятся о мире во всём мире и обильных урожаях. В ночь седьмого дня появляется демон, посланник Будды, держащий рисовую лепёшку кагами-моти в знак того, что молитва была услышана и принята.
Три человека, которые на празднике носят маски демонов, перед этим в течение семи дней живут в одной комнате на территории храма, воздерживаются от мяса четвероногих животных и совершают ритуальные очистительные омовения сайкай мокуёку. В наши дни есть три роли демонов – деда, бабы и внука, и рассказывают, что когда-то были роли также отца и матери. Однако те, кто играли отца и мать, якобы пренебрегли очищением сайкай мокуёку, из-за чего не смогли снять свои маски и умерли в мучениях, что стало предостережением для других.
В последний день праздника в шесть часов вечера на участке перед главным павильоном, Хондо, устраивают танец с нагината – своего рода широким мечом на длинной рукояти. После этого зажигаются около 30 дровяных светильников таймацу, и коридор главного павильона превращается в море огня.
Из пламени являются три демона они, которые изгоняют злых духов из главного павильона. Хотя мальчик, играющий роль они-внука, ещё учился в начальной школе, он стоит на парапете посреди огня и превосходно играет свою роль. В течение нескольких минут явления демонов вас ошеломит этот потусторонний пейзаж.
Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы
Фотографии: Библиотека Хага