Три главных праздника очищения водой и огнём в Японии: Кантю мисоги на Хоккайдо, Охара хадака в префектуре Тиба и Такисандзи они в префектуре Айти

Три главных праздника Японии

Путеводительпо Японии

В этой серии статей из числа многочисленных праздников по всей Японии автор выбирает по три крупных праздника, посвящённых различным темам. Здесь мы представим праздники очищения, во время которых через очищение водой и огнём уничтожаются источники бедствий.

Очищение водой и огнём, а также ритуальный пост

С древних времён в Японии верили, что наша жизнь неизменно связана с теми или иными прегрешениями, которые как бы «загрязняют» нас. В святилищах по всей стране существует обычай проходить через сделанное из соломенных жгутов кольцо, чтобы очиститься и восстановиться в середине года (в 30-й день шестого месяца) и в день оомисока накануне Нового года.

Те, кто совершает обряды почитания богов и будд, проходят более строгие ритуалы очищения. Наиболее типичным примером являются ритуалы очищения водой, называемые мисоги или мидзугори, во время которых люди, одетые в одну лишь набедренную повязку, погружаются в море, становятся под водопад, или же обливают всё тело колодезной водой. Считается, что происхождение таких обрядов восходит к мифам «Записей о деяниях древности» (Кодзики) и «Анналов Японии» (Нихон сёки), в которых описано, как Идзанаги, один из творцов Японии, очищался у воды, вернувшись из мира мёртвых. Помимо водных ритуалов существует множество праздников огня, в ходе которых злых духов изгоняют силой пламени.



Ритуал, ранее проводившийся у водопада Сясуй в префектуре Канагава

Проходящие ритуал очищения должны в течение определённого периода времени воздерживаться от употребления в пищу мяса четвероногих животных, таких как коровы, свиньи и овцы, а в более строгих случаях запрещается даже мясо птицы, яйца и рыба.

Здесь я представлю три особо торжественных праздника среди всего множества «праздников очищения», проводимых в Японии.

Праздник Тюкан мисоги на Хоккайдо

Проводится в городе Киконай 13-15 января



Погружение в холодное море в середине зимы

В ходе зимнего праздника очищения в городе Киконаи на Хоккайдо, расположенном напротив пролива Цугару на Хонсю, одетые в набедренные повязки люди смело погружаются в океан. Это традиционное мероприятие, которое проводится в святилище Самэгава уже около 200 лет.

Рассказывают, что по втором году Тэмпо (1831) главный священник святилища услышал во сне от божественного посланника, что ему следует «очистить тела божеств» (синтай), и якобы после того, как он обнял божеств и искупался в море, стала лучше ловиться рыба и получили богатый урожай, благодаря чему деревня смогла спокойно пережить голод годов Тэмпо (1830-е гг.).



Чтобы выдержать холод, участники сжимают в зубах сложенные отрезки белой ткани

В наши дни церемония проходит так – четверо молодых людей, которых выбирают старейшины из прихожан святилища, омывают «тела божеств» на «Пляже очищения водой» Мисогихама, расположенном в одном километре к юго-востоку от святилища. Эти люди, которых называют гёсюся, «практикующие ритуал», воздерживаются от употребления мяса четвероногих животных и многократно совершают омовение каждый час, днём и ночью. Те, кто пережил этот ритуал, говорят, что во время практики осознают свою истинную сущность и чувствуют, как очищаются душа и тело.



При тех холодах, которые стоят в середине зимы на Хоккайдо, омовение не вполне безопасно для участников

С вечера 14 января к празднику присоединяются местные жители, и он становится более оживлённым. Процессия с фонарями направляется к святилищу по освещённой дровяными светильниками дороге, что создаёт в городе фантастическую атмосферу.

В святилище под звуки «барабанов очищения» мисоги-дайко мужчины-гёсюся спускаются по каменным ступеням и совершают омовение перед собравшимися. Их по очереди обливают холодной водой, а они, преклонив оба колена и скрестив руки, сохраняют неподвижность, мужественно принимая испытание.



Мужчины могут взять в руки «тело божества» только пройдя строгий ритуал очищения

На третий день начинается собственно церемония очищения в море. В 10 часов утра, когда стоит мороз, одетые в белые одежды гёсюся направляются на пляж Мисогихама, и каждый из них несёт одно из «тел» четырёх божеств. Они по шею заходят в море, тщательно очищают божеств, после чего выходят, сияющие от чувства выполненного долга.



Омовение в морской воде с «телами божеств»

Праздник Охара хадака в префектуре Тиба

Проводится в городе Исуми 23-24 сентября



Священные паланкины микоси очищают на мелководье в море

Святилище Кайсука Касима в Охара в городе Исуми, расположенное возле тихоокеанского побережья полуострова Босо, является главным из 18 окружающих святилищ. Считается, что это древнее святилище было основано в годы Дзёган (859-877), и здесь проводится праздник Охара хадака, «праздник обнажённых в Охара», который восходит ко временам ещё до периода Эдо (1603-1868), и в ходе которого молятся о хорошем улове и урожае.

Полураздетые мужчины несут более десяти священных паланкинов микоси, проводя шествия по городу в течение двух дней. Главным событием праздника является проводимый в первый день ритуал сиофуми, когда участники входят в море, чтобы очиститься. Микоси имеют особую форму, характерную для микоси южной части префектуры Тиба, с длинными продольными шестами для их переноски и без поперечных. С одной стороны, это позволяет проносить их по узким переулкам и легко менять направление на перекрёстках, а с другой – такие микоси неустойчивы и тяжелы для людей, которые их носят.



Праздник также известен как Тайрё-ута-но мацури, «праздник Песен о большой рыбе»

В первый день праздника священные паланкины из окрестных святилищ приносят в святилище Касима, процессии возглавляют певцы, хлопая в ладоши и исполняя праздничные песни. Существует, вероятно, от 200 до 300 текстов песен, характерных только для рыбацких городков, например: «Весть пришла // о празднике обнажённых… // Посадить хочу // камышовку на нос лодки, // чтобы спела // о большом улове завтра», и т. п.



Ритуал помещения божества в микоси в святилище Касима

После того как главный священник помещает божественный дух митама в микоси, носильщики бегом проносят паланкин вокруг святилища, после чего поднимают над собой. Затем микоси направляются в рыболовецкий порт Охара, расположенный в двух километрах к северо-северо-востоку, где тоже бегают по кругу и возносят микоси к небу.



Священный паланкин торжественно проносят по рыболовецкому порту, чтобы помолиться о хорошем улове и урожае

После этого процессия направляется на близлежащий пляж, чтобы совершить очищение сиофуми. Сотни полуобнажённых мужчин, превозмогающих холод, когда они несут священные паланкины и выстраиваются на пляже, представляют собой впечатляющее зрелище. По сигналу они одновременно забегают в море и на бешу подбрасывают микоси в воздух, соперничая друг с другом и вызывая восторг у зрителей.



Морские состязания

Очистив микоси на мелководье, они ненадолго возвращаются в свои кварталы, где смывают морскую соль пресной водой, берут декоративные фонари тётин и вновь собираются возле начальной школы Оохара. На «Великой прощальной церемонии» группы снова бегут по городу, а затем мужчины высоко поднимают микоси в воздух, и группы сливаются, чтобы спеть прощальную песню.



Огромная бегущая толпа представляет собой захватывающее зрелище

На второй день после мероприятий в каждом районе они собираются вместе и устраивают парад, а затем снова проводят грандиозную прощальную церемонию в начальной школе Оохара. Меланхоличная прощальная песня, рассказывающая о грусти расставания, заставляет расчувствоваться и захотеть вновь принять участие в празднике в следующем году.



Обилие красивых фонарей создаёт особую атмосферу

Праздник Такисандзи они в префектуре Айти

Проводится в городе Окадзаки в ближайшую к 7 дню первой луны субботу; в 2025 году – 15 февраля



Праздник предназначен для того, чтобы отогнать злых духов

Во многих местах проводятся праздники, место для которых очищают силой огня, чтобы отогнать злых духов. Одним из таких мероприятий является праздник Такисандзи они в городе Окадзаки, префектура Айти.

История храма Такисандзи тесно связана с Минамото-но Ёритомо, основателем сёгуната Камакура. Стоящая статуя бодхисаттвы Каннон (Авалокитешвары), которую создали скульпторы Ункэй и Танкэй, и в которой, как говорят, заключена срезанная посмертно прядь его волос, является важнейшим достоянием храма. Говорят, что праздник изгнания демонов они возник в связи с молениями Ёритомо.



Демоны в обличье старика и старухи. Говорят, что маски демонов изготовил Ункэй

Начиная с Нового года по лунному календарю, в храме проводится поминальная служба Сюсёэ, «Собрание исправления заблуждений», во время которого молятся о мире во всём мире и обильных урожаях. В ночь седьмого дня появляется демон, посланник Будды, держащий рисовую лепёшку кагами-моти в знак того, что молитва была услышана и принята.

Три человека, которые на празднике носят маски демонов, перед этим в течение семи дней живут в одной комнате на территории храма, воздерживаются от мяса четвероногих животных и совершают ритуальные очистительные омовения сайкай мокуёку. В наши дни есть три роли демонов – деда, бабы и внука, и рассказывают, что когда-то были роли также отца и матери. Однако те, кто играли отца и мать, якобы пренебрегли очищением сайкай мокуёку, из-за чего не смогли снять свои маски и умерли в мучениях, что стало предостережением для других.



Вращая нагината – оружие с длинной рукоятью, уничтожают невидимых демонов

В последний день праздника в шесть часов вечера на участке перед главным павильоном, Хондо, устраивают танец с нагината – своего рода широким мечом на длинной рукояти. После этого зажигаются около 30 дровяных светильников таймацу, и коридор главного павильона превращается в море огня.



Светильники таймацу имеют высоту более 2 метров

Из пламени являются три демона они, которые изгоняют злых духов из главного павильона. Хотя мальчик, играющий роль они-внука, ещё учился в начальной школе, он стоит на парапете посреди огня и превосходно играет свою роль. В течение нескольких минут явления демонов вас ошеломит этот потусторонний пейзаж.



Демон держит «зеркальню лепёшку» кагами-моти, обещая счастье в наступившем году

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага