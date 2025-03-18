Дом, который любил Сибусава Эйити, человек с банкноты в 10 000 йен

Путеводительпо Японии

Предприниматель Сибусава Эйити, чей портрет теперь украшает новую японскую банкноту в 10 000 йен, жил в великолепном доме в токийском районе Фукагава. После нескольких переездов, включая перемещение в Аомори, этот дом вернулся в Кото, а посетители получили возможность прикоснуться к истории, неразрывно связанной с жизнью Сибусавы.

Возвращение в Кото

У восточного выхода станции Сиоми на линии JR Кэйё можно увидеть впечатляющее современное здание, расположенное примерно в 200 метрах впереди, у канала Акэбоно-Кита. Это комплекс Novare Smart Innovation Ecosystem (Экосистема умных инноваций Novare), построенный строительной корпорацией «Симидзу» в районе Сиоми, Кото, за 50 миллиардов йен. В центральной части комплекса, у здания на пути к каналу, расположено традиционное японское жилище в стиле ва-ё сэттю, представляющим собой синтез западной и японской архитектуры. На первый взгляд оно кажется неуместным в этом окружении, но потом становится понятно, что оно удивительно гармонично вписывается в окружающее пространство.



Академия Novare – центр подготовки кадров и передачи технологического наследия, расположена к северо-востоку от станции Сиоми (© Nippon.com)



Комплекс Novare включает Академию Novare, Центр Novare и Архивы Novare. Канал находится чуть дальше по дороге (© Nippon.com)

Старинное здание на территории комплекса – это «Бывшая резиденция Сибусавы», или дом Сибусавы Эйити (1840–1931), известного как «отец японского капитализма». Изначально это был дом в традиционном японском стиле, построенный в 1878 году в Фукагава Фукудзумитё (сегодня район Эитай 2-тёме в Кото). В 1888 году Эйити переехал в Нихомбаси Кабутотё, а дом остался его сыну Токудзи и внуку и наследнику Кэйдзо. В 1908 году дом был перемещён в район Мита, Минато, где подвергся значительному расширению с добавлением элементов Ва-Ё Сэттю.

После Второй мировой войны он был передан государству в счёт налога на имущество и на время стал официальной резиденцией министра финансов. Позже здесь проводились заседания министерства финансов, но впоследствии здание было признано избыточным имуществом и продано частному собственнику. В 1991 году дом был перенесён в деревню Рокуногэ, префектура Аомори. В 2018 году здание приобрела корпорация «Симидзу», которая в 2020 году начала работы по его воссозданию в Сиоми. В 2023 году реконструкция была завершена, и спустя 115 лет дом наконец вернулся на своё историческое место. Давайте познакомимся с историей этого удивительного дома.



Бывшая резиденция Сибусавы (слева направо): крыло в западном стиле, главное здание, жилые помещений матери Кэйдзо. Коридор, соединяющий крыло в западном стиле с главным зданием, также выполнен в стиле ва-ё сэттю (© Nippon.com)



Точная реконструкция кабинета Кэйдзо в «западном» крыле дома, воссозданного по фотографиям начала XX века, с экспозицией, посвященной Кэйдзо (© Nippon.com)

От скитаний к стабильности

Сибусава Эйити родился в 1840 году в богатой крестьянской семье в нынешней префектуре Сайтама. Мальчик рос в достатке и считался наследником семейного хозяйства. В 21 год он отправился в Эдо (нынешний Токио) изучать науку и фехтование, но вскоре начал жить жизнью скитальца.



Памятник молодому Сибусаве Эйити в его родном доме в Фукая (© Nippon.com)

Став сторонником ультранационализма, он задумал поджечь иностранный квартал в Йокогаме, но план провалился, и в 1863 году он бежал в Киото, где поступил на службу в дом Токугавы Ёсинобу. Когда в 1866 году Ёсинобу стал сёгуном, Эйити отправился в качестве сопровождающего его младшего брата Акитакэ во Францию с целью ознакомиться западным опытом. Однако во время их пребывания во Франции сёгунат пал, и в 1868 году Эйити вернулся в Японию. Прожив некоторое время в родовом поместье Ёсинобу в Сунпу (современная префектура Сидзуока), Эйити с его опытом обучения за границей и выдающимися способностями вскоре был приглашен в Токио, чтобы войти в состав нового правительства Мэйдзи.

В свои двадцать с небольшим лет Эйити жил в самом центре вихря противоречий своей эпохи, никогда не задерживаясь надолго на одном месте. Тот самый молодой человек, который когда-то замышлял свержение сёгуната и изгнание иностранцев из Японии, стал сопровождающим брата сёгуна, получил образование за границей и в итоге стал чиновником правительства Мэйдзи, которое свергло его покровителя Ёсинобу. На этом посту ему пришлось заняться разработкой систем, призванных ввести страну в современную эпоху. Возможно, именно в результате этого Эйити стал предпринимателем, и дом, который он построил в Фукагаве, стал первым домом в его взрослой жизни.



Сегодня на месте первой резиденции Сибусавы стоит бизнес-комплекс Shibusawa City Place Eitai, где размещается штаб-квартира Shibusawa Warehouse и других компаний. Историческое место отмечено мемориальной табличкой (© Nippon.com)

Неразрывная связь с Фукагавой

В 1873 году Эйити покинул Министерство финансов правительства Мэйдзи, чтобы возглавить Первый национальный банк Японии (сегодня Mizuho Bank), в создании и управлении которым, как и тысяч других компаний, он принимал самое непосредственное участие.

Сначала он жил в арендованных апартаментах в Кабутотё, где располагалось главное отделение банка, но вскоре купил участок площадью 10 000 м² в Фукагаве и переехал туда. Здание Первого национального банка в то время называли шедевром псевдозападной архитектуры и даже изображали на ксилографиях в стиле укиё-э. Эйити поручил его автору, Симидзу Кисукэ из компании «Симидзугуми», которая впоследствии эволюционировала в современную корпорацию «Симидзу», построить для него дом площадью почти 600 квадратных метров. На окруженном зеленью участке был даже небольшой приточный водоём с соленой водой – пруд Сиоири, вода в котором поднималась и опускалась в зависимости от прилива.



Реконструкция пруда Сиоири: водное пространство гармонично вписывается в ландшафт (© Nippon.com)



Гостиная на втором этаже украшена резным деревянным фронтоном, мастерски выполненным Симидзу Кисукэ (© Nippon.com)



Лестница главного здания выполнена из чёрной сапоты – разновидности эбенового дерева – и других редких пород (© Nippon.com)

Эйити прожил в Фукагаве 12 лет, затем переехал в Кабутотё, где жил в роскошном особняке в западном стиле, созданном Тацуно Кинго (1854-1919) – архитектором, авторству которого принадлежит множество наиболее ранних японских зданий в западном стиле. Позже Эйити поселился в Асукаяме на территории сегодняшнего района Кита в Токио. Однако даже после переезда в Кабутотё он оставался связан с Фукагавой, занимая посты в местных советах и возглавляя муниципальные органы власти. Живя в Асукаяме, Эйити также был председателем совета по образованию Фукагавы. На протяжении всей жизни Эйити Фукагава оставалась его официально зарегистрированным местом жительства. Учитывая его глубокую любовь к этой местности, он был бы рад, что его дом вернулся на свое прежнее место в Кото.



Эйити в поздние годы (предоставлено библиотекой Парламента Японии)

Жизнь в Фукагаве

К концу XIX века к восточной стороне дома было пристроено крыло для матери Кэйдзо, а также внесены другие изменения в помещения, где проживали Токудзи и Кэйдзо. В 1908 году здание было перемещено из Фукагавы в Мита.

Знаменитая фотография запечатлела четыре поколения семьи Сибусава. На снимке, сделанном в 1925 году, когда Кэйдзо с семьёй вернулся из командировки в Лондон, мы видим улыбающегося Эйити, держащего на коленях своего правнука Масахидэ.



Эйити держит на коленях правнука Масахидэ, слева от него стоит его сын Токудзи, а в центре сзади – внук Кэйдзо (Предоставлено Мемориальным фондом Сибусавы Эйити)



Фотография была сделана в этом помещении на первом этаже главного дома (© Nippon.com)

В 1930 году к дому, стоявшему в Мита, было пристроено крыло в западном стиле, превратившее его в нынешнее характерное сочетание западного и японского архитектурных стилей. В этой части дома жили Кэйдзо и его семья. Мебель и предметы обстановки здесь свидетельствуют об изысканном вкусе семьи Эйити, приобретённом ими за время пребывания за границей.

Интересная история связана с пианино в комнате для гостей. Изготовленное в 1922 году компанией «Бехштайн», входящей в «большую тройку» мировых производителей фортепиано, оно было полностью отреставрировано во время последней перестройки дома. Записи о покупке в головном офисе компании в Германии показывают, что заказ на реставрацию был размещён компанией «Мицубиси».



Гостиная на первом этаже «западного» крыла: мебель, люстра и лепнина восстановлены с максимальной точностью (© Nippon.com)



Пианино Bechstein было заказано специально для экспорта в Азию. Его клеевые соединения усилены специальными гвоздями, чтобы противостоять повышенной влажности (© Nippon.com)

Во многих исторических романах и драмах Эйити и Ивасаки Ятаро, основатель бизнес-конгломерата «Мицубиси», изображаются как соперники, которые не могли терпеть друг друга. Но внук Эйити Кэйдзо женился на Токико, младшей сестре одноклассника Кэйдзо и родной внучке Ятаро. Пара поженилась в 1922 году, в год изготовления пианино, так что оно вполне могло быть свадебным подарком от семьи Ивасаки.

Хотя Эйити и Ятаро различались в подходах к бизнесу, они уважали таланты друг друга, и, очевидно, Эйити не возражал против брака своего внука. А еще есть фотография нежно улыбающегося Эйити с Масахидэ, который является также и правнуком Ятаро, на коленях. Эту историческую справку можно получить в Бывшей резиденции Сибусавы, что делает ее еще более привлекательной для любителей истории.



Витражи в столовой были воссозданы на основе двух сохранившихся панелей (© Nippon.com)



При переносе дома обратно в Кото были добавлены антисейсмические элементы прочности. Из нового лифта со стеклянными стенами открывается вид на стальной каркас и диагональные скобы, укрепляющие конструкцию дома (© Nippon.com)

Сохранено для потомков

Читатели могут задаться вопросом, почему в свое время резиденция была перевезена в префектуру Аомори, а затем приобретена корпорацией «Симидзу». Дело в том, что дом, который был перевезен в Миту и использовался в качестве помещения для правительственных встреч, обветшал, и его планировали снести. Сугимото Юкио, в то время президент компании Towada Tourism Development Co, предложил передать дом в государственную собственность. Сугимото был слугой в доме Эйити, а позже занимал должность секретаря и управляющего в доме Кэйдзо. После Второй мировой войны он переехал в Товада, Аомори, где у семьи Сибусава была ферма, и добился успеха, управляя гостиницами и развивая местный горячий источник онсэн.

Особняк Эйити в Кабутотё сгорел во время Великого землетрясения Канто в 1923 году, а его резиденция в Асукаяме была разрушена бомбардировками в период войны. Нетронутыми остались лишь здания Сэйэн Бунко и Банкоро. Чтобы сохранить дом, в котором он много лет служил семье Сибусава, Сугимото перевез резиденцию далеко на север Хонсю, в парк Сибусава в Комаки Онсэн, где он был управляющим. Однако в 2004 году оба его предприятия потерпели крах, и дом в итоге был приобретен корпорацией «Симидзу».



Комната слуги у входа в дом, где предположительно жил Сугимото, находясь на службе у семьи Сибусава (© Nippon.com)

Для компании «Симидзугуми» Эйити был не просто клиентом. Когда в 1887 году глава «Симидзугуми» в третьем поколении Мицуносукэ скоропостижно скончался, его сыну и преемнику было всего восемь лет. В «Симидзугуми» попросили Эйити стать советником, и в течение последующих 30 лет он продолжал вносить свой вклад в управление компанией. Более того, главное здание дома в Фукагаве – единственное сохранившееся строение, построенное Кисукэ, главой «Симидзугуми» во втором поколении. Дом, в котором жил Эйити, поддерживая компанию в периоды всех ее трудностей, является достойным наследием и свидетельством мастерства Кисукэ, а также идеальным местом для изучения корней и духа инноваций корпорации «Симидзу».

Все это объясняет, почему бывшая резиденция Сибусавы является центральным элементом комплекса Novare, «моста в будущее» корпорации «Симидзу» (я действительно встретил там молодых сотрудников «Симидзу» с экскурсией). В будущем этот объект будет открыт для публики вместе с архивом Novare. Пока же гости района могут увидеть дом из парка Сиоми Сибусава, расположенного вдоль канала. Здесь встречаются прошлое в виде здания, возведенного в 1870-х годах, и будущее, символом которого является главное сооружение «Симидзу» – башня Azabudai Hills Mori JP Tower, самое высокое здание в Японии, расположенное на юге центральной части Токио.



Бывшая резиденция Сибусавы, вид со стороны парка Сиоми Сибусава (© Nippon.com)



В вестибюле центра Novare, открытом для посетителей, представлены экспозиции, связанные с корпорацией «Симидзу»

Фотография к заголовку: Бывшая резиденция Сибусавы возвращается в Кото после 115 лет отсутствия (© Хасино Юкинори, Nippon.com)