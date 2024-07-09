Сибусава Эйити (1840–1931): Сибусава Масахидэ вспоминает о своем предке

3 июля 2024 года вышла новая серия японских банкнот, где на купюре в 10 000 йен изображён бизнесмен Сибусава Эйити. Интервью с его правнуком проливает свет на монументальную фигуру Сибусавы, его жизнь, эпоху и значение для экономической истории Японии.

Легендарный предок

Сибусава Масахидэ родился в 1925 году в семье Кэйдзо, внука знаменитого японского предпринимателя Сибусавы Эйити (1840–1931). В те годы Кэйдзо работал в Лондоне в представительстве банка Yokohama Specie Bank, предшественнике Банка Токио, ныне входящем в состав банка MUFG.



Масахидэ на руках у своего прадеда Эйити (© Мемориальный музей Сибусава)

На старинной коричневатой фотографии Эйити качает Масахидэ на руках. «Думаю, эта фотография была сделана осенью 1925 года. Я родился в феврале, а значит здесь мне около шести месяцев. В тот месяц моя семья как раз вернулась из Лондона, и я думаю, что фотография была сделана, потому что Эйити очень хотел подержать меня на руках».

Только три человека удостоились чести быть изображенными на банкноте в 10 000 йен. Первыми двумя были принц Сётоку (574-622), государственный деятель периода Асука (593-710) и просветитель Фукудзава Юкити (1835–1901). Теперь к ним присоединится и Сибусава Эйити, изображенный на новой банкноте, которая поступил в оборот в июле 2024 года.

«Как я к этому отношусь? – усмехается правнук. – Не вижу ничего сверхъестественного. Думаю, это хороший выбор. И это честь для нашей семьи».



99-летний Масахидэ уже обогнал Эйити по длительности жизни, хотя тот и сам прожил долгую жизнь (© Осава Хисаёси)

Дух предпринимательства Эйити продолжает царить в семье Сибусава. Среди праправнуков Эйити – Сибусава Тадзуко, исполнительный директор Мемориального музея Сибусавы; Сибусава Кэн, основатель и председатель Commons Asset Management; и Самэдзима Хироко, основательница и директор бренда Andu Amet, который производит люксовые сумки в Эфиопии на условиях этичной торговли.

Эйити умер в возрасте 91 года, когда Масахидэ было шесть лет. Жизнь великого бизнесмена была крайне насыщенной: заботы полностью занимали его и практически не оставляли времени для семьи. Его правнук вспоминает: «Когда мне было то ли четыре, то ли пять лет, моим единственным впечатлением от Эйити было то, что он был очень важным человеком. Я также помню, что его похороны были грандиозным мероприятием».

Юность ультранационалиста

Эйити родился в 1840 году в благополучной фермерской семье на территории современного города Фукая, префектура Сайтама. В 1863 году, увлеченный ультранационалистическими настроениями, он задумал напасть на иностранное поселение в Йокогаме и сжечь его. Заговор сорвался, и, опасаясь ареста, Эйити бежал в Киото, где поступил на службу в семью Токугавы Ёсинобу, последнего сёгуна из династии Токугава.

«Хорошо, что замысел Эйити провалился, – говорит Масахидэ. – Иначе его бы убили».

В 1867 году Эйити отправился во Францию в составе делегации, представлявшей Японию на международной выставке в Париже. Знакомство с прогрессивными и развитыми западными странами заставило его отказаться от националистических взглядов. Он поддержал стремление к модернизации, проповедуемое новым правительством Мэйдзи, и вошел в его состав в качестве чиновника министерства финансов. Оставив свой пост через несколько лет, чтобы стать предпринимателем, Эйити в итоге основал и управлял более чем 500 банками, компаниями и организациями, многие из которых существуют по сей день (часто в разных формах) (см. первый список в конце статьи).



Новая банкнота номиналом 10 000 йен с изображением Сибусавы Эйити (© Jiji)

Ни в коем случае не дзайбацу

Но правнук Эйити Масахидэ, выпустивший несколько научных работ о своем предке, утверждает, что его деятельность не ограничивалась только бизнесом.

«Эйити был не столько чистым предпринимателем, сколько человеком определенной культуры, или, если хотите, человеком, который всегда думал о том, что будет лучше для его страны. Не думаю, что он когда-либо занимался неоднозначными или рискованными проектами. С другой стороны, если он считал, что может принести пользу, то без колебаний выдвигал свою кандидатуру, будь то Токийская торговая палата, отель «Империал» или другие проекты. Если к нему приходили с идеей, он использовал все свои связи и собирал команду для работы над ней. Он был настоящим общественным активистом».

Современник Эйити Ивасаки Ятаро, глава бизнес-конгломерата Mitsubishi, исповедовал совершенно иную философию. В своей речи перед Ассоциацией работодателей Сайтамы в 2010 году Масахидэ рассказал следующий эпизод. Ивасаки Ятаро пригласил Эйити в круиз на прогулочном корабле, во время которого предложил ему монополизировать операции, чтобы взять под совместный контроль весь бизнес Японии. Эйити отказался от сотрудничества, сославшись на свою веру в гаппон сюги – философию этики и честности в бизнесе, основанную на конфуцианском учении. Ивасаки был сказочно богат и глубоко укоренен в американском стиле ведения бизнеса. Для него Эйити с его верой в то, что каждый должен использовать свои денежные ресурсы для модернизации японской экономики, должно быть, казался довольно наивным.

Как мы уже видели, Эйити приложил руку к созданию многих из известнейших сегодня предприятий Японии. Но в большинстве случаев он недолго находился у руля. «Эйити всегда был очень восприимчив к идеям о том, как поднять Японию на уровень Запада, и готов к новым начинаниям, – отмечает его правнук. – Однако он не принимал непосредственного участия в управлении, а скорее оказывал поддержку».

Для своего возраста Масахидэ обладает удивительной памятью и дает четкие, лаконичные ответы. Я заметил, что некоторые люди говорят о Сибусаве как о создателе дзайбацу, конгломерата, подобного концерну Mitsubishi, но он категорически отвергает это утверждение.

«Ничто не может быть более далеким от истины! Дело обстояло так: если состояние Эйити в то время составляло десять миллионов йен, то богатство таких конгломератов, как Mitsubishi или Mitsui, равнялось примерно 300 или 500 миллионам йен. Эти деньги давали им огромную власть. Конечно, Эйити были нужны деньги, чтобы иметь влияние, но я не думаю, что он стремился приумножать свое богатство исключительно в целях личного обогащения».



Интервью с Масахидэ состоялось в Сэйэн Бунко Мемориального фонда Сибусавы Эйити – важном культурном объекте, построенном «Симидзу-гуми» (сегодня корпорация Shimizu) в год его рождения (© Осава Хисаёси)

Труд на благо общества

Масахидэ подчеркивает роль Эйити как филантропа, который участвовал в более чем 600 социальных инициативах (см. второй список в конце статьи).

По словам Масахидэ, Эйити лично возглавлял токийский приют Ёикуин (позднее Токийский столичный институт гериатрии и геронтологии), Японский женский университет и школы для девочек Токио дзёгаккан. «Хотя он совместно управлял большинством основанных им коммерческих предприятий, я полагаю, что в случае со школами он чувствовал, что должен принимать непосредственное участие. Я считаю, что наиболее ярко он проявил свои намерения в начинаниях, связанных с культурой».

«С самых ранних лет Эйити больше всего волновали не экономические вопросы, а то, какой страной должна стать Япония. Как правило, на работе люди думают только о заработке, но Эйити, похоже, нашел хороший баланс между работой и стремлением помочь построить современную японскую нацию».



Масахидэ с улыбкой рассматривает семейные фотографии (© Осава Хисаёси)

Дань сёгуну Ёсинобу

Масахидэ практически не говорит о великих достижениях Эйити, но все же упоминает работу прадеда над биографией Ёсинобу, последнего сёгуна из династии Токугава. Эйити всегда помнил, что именно Ёсинобу защитил его после провала заговора с целью уничтожения иностранного поселения в Йокогаме, а также то, что сёгун пригласил его отправиться в Европу в составе официальной японской делегации. Как только представлялась возможность, Эйити отправлялся навестить Ёсинобу в Сидзуоке, где в вынужденном уединении жил бывший сёгун.

Эйити приступил к составлению биографии, привлекая к работе над проектом многих известных деятелей, в том числе Фукути Гэнъитиро, главу токийской газеты «Нитинити симбун» (сегодня «Майнити симбун»). Итогом более чем 20-летнего труда стала восьмитомная биография Ёсинобу, которая вышла через четыре года после смерти бывшего сёгуна. Целью Эйити очевидно была попытка выявить роль Ёсинобу в завершении правления династии Токугава и приходе к власти нового правительства Мэйдзи.

«Эйити считал, что достижения Ёсинобу не были оценены должным образом, и биография была попыткой это исправить. На мой взгляд, они были очень близки. Думаю, мало кто вспоминал о Ёсинобу, когда началась эпоха Мэйдзи (1868–1912), но Эйити, безусловно, всегда помнил о нём. Эта биография является ценным документом об одном из периодов [современной] истории Японии».

В конце нашего интервью я еще раз спросил Масахидэ о выборе Эйити для одной из новых банкнот.

«Думаю, это хороший выбор, потому что сегодня мало таких людей, как он».

Говорят, что финансы – это жизненная сила экономики. За свою долгую жизнь Эйити стал свидетелем бурных времен японской истории, начиная с заката эпохи Эдо (1603-1868) и заканчивая 1930-ми годами. Став лицом новой купюры в 10 000 йен, он также станет частью современной экономической жизни. Сегодня, когда глобальный капитал служит источником неравенства и разделения, эта банкнота будет служить нам напоминанием о позиции Эйити в отношении этики и честности в бизнесе.



Сибусава Масахидэ с бюстом своего прадеда, на основе которого было создано изображение для банкноты (© Осава Хисаёси)

Основные коммерческие предприятия, основанные Сибусавой Эйити

Mizuho Bank

Resona Bank

Óji Holdings

Tokyo Gas

IHI

Isuzu Motors

Tokio Marine и Nichidō Fire Insurance Co.

Холдинг Tokyo Electric Power Company

Tōyōbō

Taiheiyō Cement

Mitsukoshi

Токийский метрополитен

Kirin Holdings

Shimizu Corporation

Tokyo Rope Manufacturing

Отель “Империал”

Sapporo Holdings

Холдинг Asahi Group

Taisei Corporation

Furukawa Electric

Fujitsu

Yokohama Rubber

Tōyō Keizai

Kawasaki Heavy Industries

Tōhō

Императорский театр

Tokyo Kaikan

Токийская ассоциация банкиров

Торгово-промышленная палата Японии

Токийская фондовая биржа

Основные социальные инициативы, в которых Сибусава Эйити сыграл ключевую роль

Токийский столичный институт гериатрии и геронтологии

Японское общество Красного Креста

Медицинская школа Токийского университета Дзикэй

Больница Института рака Японского фонда исследований рака

Университет Хитоцубаси

Университет Когакуин

Токийский университет Кэйдзай

Женские школы Токио дзёгаккан

Японский женский университет

Университет Такусёку

Реконструкция района Дэнъэн Тёфу (Ота, Токио)

Японо-индийская ассоциация

Фотография к заголовку: Сибусава Масахидэ в мемориальном музее Сибусавы в токийском районе Асукаяма, где Эйити провел последние годы своей жизни (© Осава Хисаёси)