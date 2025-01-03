Дого онсэн хонкан: горячие источники с литературной историей
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Дого онсэн – главная туристическая достопримечательность префектуры Эхимэ. Район горячих источников (онсэн), расположенный в двух километрах от центра столицы префектуры Мацуяма, полон старомодных гостиниц рёкан и ресторанов, где подают блюда местной кухни.
Легенда гласит, что Дого, считающийся старейшим горячим источником в стране, был обнаружен, когда заметили, что раненая цапля исцелилась, искупавшись в его водах. На протяжении веков Дого посещали многие выдающиеся личности, от мифических божеств Окунинуси и Сукунахикона до государственного деятеля принца Сётоку (574-622) и императрицы Саймэй (594-661). Дого также упоминается как знаменитый горячий источник в классической литературе – в антологии японской поэзии «Собрание мириад листьев» (Маньёсю), хронике «Анналы Японии» (Нихон сёки) и «Повести о Гэндзи» (Гэндзи моногатари).
Тем не менее, сегодня многие люди ассоциируют Дого онсэн с повестью Нацумэ Сосэки «Мальчуган». В этой истории, действие которой происходит в Мацуяме и основано на реалиях времени жизни писателя, когда он преподавал в местной средней школе в 1895 году, упоминается общественная баня Дого онсэн хонкан, которая была отремонтирована всего за год до этого. Молодой учитель – главный герой, имя которого не упоминается в повествовании, – от первого лица рассказывает о событиях, часто комических, таких как выговор за купание или выходки учеников. Такие достопримечательности Мацуямы, как «поезд Мальчугана» и сладости «данго Мальчугана», названы в честь знаменитой книги.
Вместе со своим другом Масаокой Сики, поэтом и уроженцем Мацуямы, Сосэки часто посещал Дого, надеясь, что целебные свойства онсэн помогут им поправить здоровье. После ванн они отдыхали в комнате, позже названной комнатой Мальчугана, где сейчас экспонируются бюст и фотографии Сосэки.
Хонкан состоит из четырёх соединённых между собой зданий, построенных с 1894 по 1935 год; снаружи он похож на замок или храм. Эти здания, представляющие собой современный онсэн, были признаны важным культурным достоянием в 1994 году, став первой общественной купальней в стране, получившей это признание.
Чтобы сохранить Хонкан для будущих поколений, власти города Мацуяма, в ведении которого находится это сооружение, в январе 2019 года приступили к его сейсмическому укреплению и другим ремонтным работам, закрыв зоны отдыха и оставив открытой только купальню. Здание, являющееся сердцем района Дого онсэн, было закрыто брезентом, и во время пандемии COVID-19 из-за действия ограничений его территория опустела. Когда 11 июля 2024 года Хонкан, наконец, вновь открылся, верные поклонники онсэна выстроились в очередь накануне вечером, чтобы первыми искупаться. Сегодня пульс жизни снова вернулся в этот район.
Билет в императорскую купальню
В Хонкане находятся купальни Ками-но ю и Тама-но ю. Обе расположены на первом этаже, но вход в Тама-но ю – по отдельной лестнице на втором этаже, как для мужчин, так и для женщин. Новичку может быть непросто сориентироваться в похожих на лабиринт коридорах, соединяющих четыре корпуса. Низкие потолки и крутые лестницы отражают возраст зданий, но такие особенности передают атмосферу старины.
В полной мере ощутить историческую атмосферу такого культурного памятника как Дого онсэн можно как в большой комнате отдыха, так и в небольших частных зонах отдыха на втором этаже. Они открыты для посетителей, купивших комбинированный билет в купальни и комнаты отдыха. После купания наденьте взятый напрокат хлопковый халат юката и выпейте освежающего зелёного чая.
Две комнаты на третьем этаже, ранее использовавшиеся для других целей, теперь переоборудованы в частные комнаты отдыха. Двери этих номеров не выходят в коридор или другие помещения; к ним ведёт специальная лестница, что обеспечивает полную конфиденциальность.
За дополнительную плату посетители могут осмотреть Юсиндэн, купальню, предназначенную для членов императорской семьи, построенную в 1899 году. Среди впечатляющих элементов роскоши – изящная ванна-югама из белого гранита адзи, колонка, через которую вода из горячего источника попадает в купальню, и золотые раздвижные дверные панели в комнате отдыха.
Ранее вход в Дого онсэн стоил столько же, сколько в обычные общественные бани, но недавно цена выросла на 50%, чтобы покрыть расходы на реставрацию и из-за инфляции. Центральное отопление и кондиционирование, а также бесплатный шампунь и мыло для посетителей теперь обходятся онсэну дороже.
Двери открыты для иностранных гостей
В течение года в Дого онсэн останавливаются на ночь 770 000 человек, из них 55 000 – иностранные туристы. Хонкан – популярная локация, но в то время как многие иностранные посетители фотографируются снаружи здания, мало кто из них решается зайти внутрь.
Для иностранцев, выросших в иной культуре, может быть психологически нелегко раздеться и принять ванну с незнакомцами. Большинство из них разворачиваются и уходят, узнав, что в заведении есть только одна большая общая купальня. Многие из них, вероятно, предпочтут один из близлежащих отелей на горячих источниках с частными купальнями.
Но некоторые иностранные гости рады возможности ближе познакомиться с японской культурой. В Дого онсэн надеются, что со временем больше туристов смогут оценить уникальный опыт купания в чистой, неразбавленной воде из горячих источников в традиционной обстановке.
Дополнительная купальня Асука-но ю была открыта в 2017 году и оснащена современными удобствами; комнаты отдыха здесь предлагают те же услуги, что и в Хонкане. В специальной ванне, являющейся точной копией императорской купальни Юсиндэн, посетители могут купаться в юкатабира – одежде, от которой, как полагают, произошла современная юката, и наслаждаться купанием, как аристократы прошлого.
Комплекс Цубаки-но ю, расположенный по соседству с Асука-но ю – излюбленное место отдыха жителей Мацуямы с момента его открытия в 1953 году. Здание, отремонтированное в 2017 году, теперь стало намного просторнее и привлекательнее. Его стремится посетить каждый поклонник источников онсэн.
Мацуяма – уникальное место, неразрывно связанное с культурой онсэн. На холме рядом с Хонканом находится Ю-дзиндзя – святилище бога-покровителя района термальных источников. Неподалёку, в парке Дого, собрана коллекция югама, датируемых периодом с VIII по XIX века. Они были перенесены сюда из Хонкана и почитаются как святилище Югама Якуси. Прогулка по окрестностям – прекрасный способ окунуться в историческую атмосферу Дого.
Посетите официальный веб-сайт Дого онсэн, чтобы ознакомиться с тарифами Дого онсэн хонкан, Асука-но ю и Цубаки-но ю, а также советами по использованию онсэнов.
Репортаж, текст и фотографии Nippon.com.
Фотография к заголовку: Великолепный вид на Дого онсэн хонкан (© Nippon.com)