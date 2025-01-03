Дого онсэн хонкан: горячие источники с литературной историей

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Знаменитый горячий источник Дого онсэн в Мацуяме, префектура Эхимэ, неразрывно связан с классической повестью Нацумэ Сосэки «Мальчуган» (Боттян). После длившейся почти шесть лет реконструкции Дого онсэн вновь готов приветствовать посетителей в здании, наполненном очарованием старины.

Именитые посетители

Дого онсэн – главная туристическая достопримечательность префектуры Эхимэ. Район горячих источников (онсэн), расположенный в двух километрах от центра столицы префектуры Мацуяма, полон старомодных гостиниц рёкан и ресторанов, где подают блюда местной кухни.



Слева: источник, который, по легенде, посещал синтоистский бог Сукунахикона, чтобы поправить здоровье. Справа: механические часы и ванна для ног из повести «Мальчуган» на площади перед станцией Дого онсэн (© Nippon.com)



Дого Хайкара-дори, торговый пассаж, соединяющий станцию Дого онсэн со станцией Дого онсэн хонкан (© Nippon.com)

Легенда гласит, что Дого, считающийся старейшим горячим источником в стране, был обнаружен, когда заметили, что раненая цапля исцелилась, искупавшись в его водах. На протяжении веков Дого посещали многие выдающиеся личности, от мифических божеств Окунинуси и Сукунахикона до государственного деятеля принца Сётоку (574-622) и императрицы Саймэй (594-661). Дого также упоминается как знаменитый горячий источник в классической литературе – в антологии японской поэзии «Собрание мириад листьев» (Маньёсю), хронике «Анналы Японии» (Нихон сёки) и «Повести о Гэндзи» (Гэндзи моногатари).

Тем не менее, сегодня многие люди ассоциируют Дого онсэн с повестью Нацумэ Сосэки «Мальчуган». В этой истории, действие которой происходит в Мацуяме и основано на реалиях времени жизни писателя, когда он преподавал в местной средней школе в 1895 году, упоминается общественная баня Дого онсэн хонкан, которая была отремонтирована всего за год до этого. Молодой учитель – главный герой, имя которого не упоминается в повествовании, – от первого лица рассказывает о событиях, часто комических, таких как выговор за купание или выходки учеников. Такие достопримечательности Мацуямы, как «поезд Мальчугана» и сладости «данго Мальчугана», названы в честь знаменитой книги.



Поезд железной дороги Иётэцу. Первоначально жителей города перевозил паровоз, но после реставрации он был оснащён дизельным двигателем (© Nippon.com)



Табличка «Мальчуган, купаться запрещено» в купальне Ками-но-ю в здании Хонкан отсылает к известному эпизоду из книги (© Nippon.com)

Вместе со своим другом Масаокой Сики, поэтом и уроженцем Мацуямы, Сосэки часто посещал Дого, надеясь, что целебные свойства онсэн помогут им поправить здоровье. После ванн они отдыхали в комнате, позже названной комнатой Мальчугана, где сейчас экспонируются бюст и фотографии Сосэки.



В этой комнате также можно увидеть фотографии лирической героини книги, Мадонны, и других персонажей (© Nippon.com)

Хонкан состоит из четырёх соединённых между собой зданий, построенных с 1894 по 1935 год; снаружи он похож на замок или храм. Эти здания, представляющие собой современный онсэн, были признаны важным культурным достоянием в 1994 году, став первой общественной купальней в стране, получившей это признание.

Чтобы сохранить Хонкан для будущих поколений, власти города Мацуяма, в ведении которого находится это сооружение, в январе 2019 года приступили к его сейсмическому укреплению и другим ремонтным работам, закрыв зоны отдыха и оставив открытой только купальню. Здание, являющееся сердцем района Дого онсэн, было закрыто брезентом, и во время пандемии COVID-19 из-за действия ограничений его территория опустела. Когда 11 июля 2024 года Хонкан, наконец, вновь открылся, верные поклонники онсэна выстроились в очередь накануне вечером, чтобы первыми искупаться. Сегодня пульс жизни снова вернулся в этот район.



Самобытная архитектура Хонкана. Считается, что это здание стало источником вдохновения для дизайна бани Юбабы в фильме Миядзаки Хаяо «Унесённые призраками» (© Nippon.com)



Красная подсветка купола Синрокаку. Внутри него висит барабан Токидайко, услышать который можно три раза в день: в шесть утра, в полдень и в шесть вечера (© Nippon.com)

Билет в императорскую купальню

В Хонкане находятся купальни Ками-но ю и Тама-но ю. Обе расположены на первом этаже, но вход в Тама-но ю – по отдельной лестнице на втором этаже, как для мужчин, так и для женщин. Новичку может быть непросто сориентироваться в похожих на лабиринт коридорах, соединяющих четыре корпуса. Низкие потолки и крутые лестницы отражают возраст зданий, но такие особенности передают атмосферу старины.



Купальня Тама-но ю. Щелочная вода из горячих ключей целительно воздействует на кожу, поступая прямо из родника без предварительного подогрева или добавления простой воды (© Nippon.com)

В полной мере ощутить историческую атмосферу такого культурного памятника как Дого онсэн можно как в большой комнате отдыха, так и в небольших частных зонах отдыха на втором этаже. Они открыты для посетителей, купивших комбинированный билет в купальни и комнаты отдыха. После купания наденьте взятый напрокат хлопковый халат юката и выпейте освежающего зелёного чая.



Слева вверху: комната отдыха Ками-но ю на втором этаже рассчитана на 70 человек. Справа вверху: комната отдыха Тама-но ю на втором этаже вмещает 20 человек. Слева внизу: на третьем этаже Тама-но ю расположены восемь комнат отдыха. Справа внизу: в стоимость посещения комнат отдыха входит и зелёный чай и аренда юката, а также, в зависимости от комнаты, небольшое полотенце (© Nippon.com)

Две комнаты на третьем этаже, ранее использовавшиеся для других целей, теперь переоборудованы в частные комнаты отдыха. Двери этих номеров не выходят в коридор или другие помещения; к ним ведёт специальная лестница, что обеспечивает полную конфиденциальность.



Из зала Сирасаги (слева вверху), рассчитанного на 18 человек, и зала Хисо (справа вверху), рассчитанного на 10 человек, хорошо видна цапля, символ Дого, на вершине купола (© Nippon.com)

За дополнительную плату посетители могут осмотреть Юсиндэн, купальню, предназначенную для членов императорской семьи, построенную в 1899 году. Среди впечатляющих элементов роскоши – изящная ванна-югама из белого гранита адзи, колонка, через которую вода из горячего источника попадает в купальню, и золотые раздвижные дверные панели в комнате отдыха.



Вверху: комната отдыха Юсиндэн. Слева: из раздевалки открывается вид на внутренний сад. Справа: купальня Оюдоно (© Nippon.com)

Ранее вход в Дого онсэн стоил столько же, сколько в обычные общественные бани, но недавно цена выросла на 50%, чтобы покрыть расходы на реставрацию и из-за инфляции. Центральное отопление и кондиционирование, а также бесплатный шампунь и мыло для посетителей теперь обходятся онсэну дороже.



Поскольку здание является культурным достоянием, на его стенах нельзя размещать никаких знаков и надписей. Вместо этого указатели проецируются на пол (© Nippon.com)



Новый дизайн входных билетов. Они станут прекрасным сувениром (© Nippon.com)

Двери открыты для иностранных гостей

В течение года в Дого онсэн останавливаются на ночь 770 000 человек, из них 55 000 – иностранные туристы. Хонкан – популярная локация, но в то время как многие иностранные посетители фотографируются снаружи здания, мало кто из них решается зайти внутрь.

Для иностранцев, выросших в иной культуре, может быть психологически нелегко раздеться и принять ванну с незнакомцами. Большинство из них разворачиваются и уходят, узнав, что в заведении есть только одна большая общая купальня. Многие из них, вероятно, предпочтут один из близлежащих отелей на горячих источниках с частными купальнями.

Но некоторые иностранные гости рады возможности ближе познакомиться с японской культурой. В Дого онсэн надеются, что со временем больше туристов смогут оценить уникальный опыт купания в чистой, неразбавленной воде из горячих источников в традиционной обстановке.



Городские общественные бани Цубаки-но ю (на переднем плане) и Асука-но ю, расположены в пристройках Хонкана (© Nippon.com)

Дополнительная купальня Асука-но ю была открыта в 2017 году и оснащена современными удобствами; комнаты отдыха здесь предлагают те же услуги, что и в Хонкане. В специальной ванне, являющейся точной копией императорской купальни Юсиндэн, посетители могут купаться в юкатабира – одежде, от которой, как полагают, произошла современная юката, и наслаждаться купанием, как аристократы прошлого.

Комплекс Цубаки-но ю, расположенный по соседству с Асука-но ю – излюбленное место отдыха жителей Мацуямы с момента его открытия в 1953 году. Здание, отремонтированное в 2017 году, теперь стало намного просторнее и привлекательнее. Его стремится посетить каждый поклонник источников онсэн.



Слева вверху: большая общая купальня. Справа вверху: эту купальню можно зарезервировать для частного использования. Слева внизу: большая комната отдыха. Справа внизу: отдельная комната отдыха, стены которой украшены произведениями традиционного искусства (предоставлено консорциумом Дого онсэн)



В Цубаки-но ю расположена простая функциональная купальня (предоставлено консорциумом Дого онсэн)

Мацуяма – уникальное место, неразрывно связанное с культурой онсэн. На холме рядом с Хонканом находится Ю-дзиндзя – святилище бога-покровителя района термальных источников. Неподалёку, в парке Дого, собрана коллекция югама, датируемых периодом с VIII по XIX века. Они были перенесены сюда из Хонкана и почитаются как святилище Югама Якуси. Прогулка по окрестностям – прекрасный способ окунуться в историческую атмосферу Дого.



Слева вверху: смотровая площадка предлагает ножные ванны и прекрасный вид на Хонкан. Справа вверху: святилище Ю, где поклоняются божествам Окунинуси и Сукунахикона. Слева внизу: парк Дого, расположенный на месте бывшего средневекового замка. Музей Сики, посвящённый поэту Масаоке Сики, находится у северного входа в парк. Справа внизу: вид на замок Мацуяма и город со смотровой площадки парка (© Nippon.com)

Посетите официальный веб-сайт Дого онсэн, чтобы ознакомиться с тарифами Дого онсэн хонкан, Асука-но ю и Цубаки-но ю, а также советами по использованию онсэнов.

Репортаж, текст и фотографии Nippon.com.

Фотография к заголовку: Великолепный вид на Дого онсэн хонкан (© Nippon.com)