Святилища божества японской бумаги: прекрасные святилища в Фукуи, посвящённые богине «васи»
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Синтоистские святилища и появление васи в Этидзэн
Новая ветка Хокурику синкансэн от Канадзавы (префектура Исикава) до Цуруги (префектура Фукуи) была введена в эксплуатацию 16 марта 2024 года. В результате туристический поток в Фукуи увеличился примерно на 20% по сравнению с 2023 годом.
Святилища Окамото и Отаки расположены в 15 минутах езды от станции Этидзэн Такэфу в городе Этидзэн, префектура Фукуи. Не так давно они оказались в центре внимания благодаря рекламным видеороликам JR с участием знаменитой японской актрисы Ёсинаги Саюри, которая молится в этих святилищах.
В период Эдо (1603–1868) северо-восточная часть нынешней префектуры Фукуи входила в состав земли Этидзэн, а юго-западная принадлежала земле Вакаса. Сегодня город Этидзэн, расположенный в центре Фукуи, известен производством традиционной японской бумаги васи, являясь лидером по качеству, разнообразию и объёмам её выпуска. Такие разновидности васи как этидзэнские хосё и ториноко, используемые для особых случаев, внесены в список Важного культурного достояния Японии.
Расположенная в 10 минутах ходьбы от святилищ Окамото и Отаки деревня Этидзэн васи-но сато (Деревня этидзэнской васи) является центром производства васи и популярным туристическим направлением. На территории комплекса в его зеленой зоне расположилось ещё одно святилище, посвящённое легендарной создательнице бумаги васи, богине Каваками Годзэн.
Два священных места
История святилища насчитывает 1500 лет. Согласно легенде, однажды в верховьях реки Окамото появилась прекрасная женщина. «Эта деревня расположена в долине, где мало пахотных земель, – сказала она местным жителям. Но здесь чистая вода и прекрасная природа. Если вы посвятите себя изготовлению бумаги, то будете процветать», – после чего научила их искусству производства бумаги.
Женщина не назвала своего имени, лишь упомянула, что пришла с верховий реки (каваками). Так местные жители начали зарабатывать на жизнь изготовлением васи, а загадочную гостью стали называть Каваками Годзэн – «Госпожой с верховий реки». В её честь они построили святилище Окамото, почитая её как покровительницу своего производства.
Святилище Отаки возникло благодаря ритуальному переносу божества, проведённому Отомо-но Мурадзи Отаки в период правления императрицы Суйко (592–638).
Позднее монах-аскет Тайто, последователь учения сюгэндо, посетил это место и основал здесь святилище Отаки Тиго Гонгэн. Ему покровительствует Каваками Годзэн, а главными божествами являются Кунитокотати-но микото и Идзанаки-но микото. Территория святилища выполняла также роль буддийского храма, в чём проявлялось синкретическое слияние синто и буддизма.
Почитаемая богиня бумажной промышленности
Монах Тайто прославился паломничеством на священную гору Хакусан, расположенную на границе исторических провинций Кага (сейчас префектура Исикава) и Мино (сейчас префектура Гифу).
Почитание Хакусан и паломничество на гору было широко распространено в период Хэйан (794-1192), и святилище Отаки приобрело большое значение для паломников. В Средневековье здесь насчитывалось 48 религиозных сооружений и более 700 монахов, однако храм был уничтожен во время подавления восстания Икко-икки (последователей буддийского учения Дзёдо-синсю) войсками Оды Нобунаги (1534–1582). Позже он был восстановлен и в период Эдо (1603–1868) пользовался покровительством местных даймё, став святилищем богини-покровительницы местной бумажной промышленности.
После принятия закона 1868 года, отделившего буддизм от синто, буддийский храм был закрыт. От комплекса осталось лишь святилище Отаки. В том же году правительство Мэйдзи выпустило первые японские банкноты, изготовленные из этидзэнской васи. В 1923 году подразделение Казначейства Японии, отвечающее за производство бумаги, обновило святилище в честь Каваками Годзэн, отделив её от основного божества, после чего её стали почитать как покровительницу бумажной промышленности.
Сегодня скромные помещения Окамото и Отаки располагаются рядом друг с другом у Оку-но Ин на горе Дайтоку (Гонгэн), вершина которой нависает над храмами. У подножья горы находится совмещённое святилище, предназначенное для поклонения и обеспечивающее легкий доступ в оба святилища.
Самая удивительная крыша в Японии
Главный зал нижнего святилища в его нынешнем виде был завершён в 1843 году под руководством знаменитого мастера-плотника Окубо Кандзаэмона, авторству которого также принадлежат ворота императорского посланника в Эйхэйдзи – главном храме дзэн-буддийской школы Сото в префектуре Фукуи.
Хотя конструкция, где главный павильон святилища (хондэн) совмещён с павильоном поклонения (хайдэн), встречается достаточно часто, сложная крыша нижнего святилища поражает своим мастерским исполнением. Главный зал выполнен в однопролётном стиле и соединён с вальмовой четырехскатной крышей входного павильона. В сочетании с закруглённым фронтоном, переходящим в треугольную резную панель с богатыми орнаментами, крыша святилища считается самой сложной конструкцией подобного типа в Японии.
Резные украшения под карнизами напоминают синкретическую архитектуру мавзолеев периода Эдо. Особенно примечательны резные барельефы главного павильона, отсылающие к древним китайским легендам. Единое архитектурное решение главного павильона и павильона поклонения, следы синкретического сочетания синто и буддизма и выдающаяся конструкция крыши делают это святилище поистине уникальным.
Святилища Окамото и Отаки
- Адрес: 13-1 Ōtakichō, Echizen, Fukui Prefecture
- Часы работы: Открыто круглосуточно
- Веб-сайт: https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/188673
Подбор информации, текст и фотографии: Nippon.com