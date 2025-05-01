Святилища божества японской бумаги: прекрасные святилища в Фукуи, посвящённые богине «васи»

Путеводительпо Японии

Префектура Фукуи переживает туристический бум благодаря продлению линии Хокурику синкансэн от Канадзавы до Цуруги. Однако большую роль в популярности региона продолжают играть и традиционные достопримечательности и ремёсла. В этой статье мы посетим святилища Окамот и Отаки, связанные с эволюцией традиционного продукта исторической области Этидзэн – бумаги васи.

Синтоистские святилища и появление васи в Этидзэн

Новая ветка Хокурику синкансэн от Канадзавы (префектура Исикава) до Цуруги (префектура Фукуи) была введена в эксплуатацию 16 марта 2024 года. В результате туристический поток в Фукуи увеличился примерно на 20% по сравнению с 2023 годом.

Святилища Окамото и Отаки расположены в 15 минутах езды от станции Этидзэн Такэфу в городе Этидзэн, префектура Фукуи. Не так давно они оказались в центре внимания благодаря рекламным видеороликам JR с участием знаменитой японской актрисы Ёсинаги Саюри, которая молится в этих святилищах.



В оба святилища можно попасть через единые ворота тории – это редкость для таких комплексов (© Nippon.com)

В период Эдо (1603–1868) северо-восточная часть нынешней префектуры Фукуи входила в состав земли Этидзэн, а юго-западная принадлежала земле Вакаса. Сегодня город Этидзэн, расположенный в центре Фукуи, известен производством традиционной японской бумаги васи, являясь лидером по качеству, разнообразию и объёмам её выпуска. Такие разновидности васи как этидзэнские хосё и ториноко, используемые для особых случаев, внесены в список Важного культурного достояния Японии.

Расположенная в 10 минутах ходьбы от святилищ Окамото и Отаки деревня Этидзэн васи-но сато (Деревня этидзэнской васи) является центром производства васи и популярным туристическим направлением. На территории комплекса в его зеленой зоне расположилось ещё одно святилище, посвящённое легендарной создательнице бумаги васи, богине Каваками Годзэн.



Вход в святилище и главное помещение нижней части храмового комплекса, посвящённое Кавакэми Годзэн, легендарной создательнице бумаги васи (© Nippon.com)



Улица Васи-но сато дори тянется на северо-запад от святилища почти на километр (© Nippon.com)

Два священных места

История святилища насчитывает 1500 лет. Согласно легенде, однажды в верховьях реки Окамото появилась прекрасная женщина. «Эта деревня расположена в долине, где мало пахотных земель, – сказала она местным жителям. Но здесь чистая вода и прекрасная природа. Если вы посвятите себя изготовлению бумаги, то будете процветать», – после чего научила их искусству производства бумаги.

Женщина не назвала своего имени, лишь упомянула, что пришла с верховий реки (каваками). Так местные жители начали зарабатывать на жизнь изготовлением васи, а загадочную гостью стали называть Каваками Годзэн – «Госпожой с верховий реки». В её честь они построили святилище Окамото, почитая её как покровительницу своего производства.



Стенд с легендой о Госпоже с верховий реки (© Nippon.com)



«Деревню васи» пересекает река Окамото (© Nippon.com)

Святилище Отаки возникло благодаря ритуальному переносу божества, проведённому Отомо-но Мурадзи Отаки в период правления императрицы Суйко (592–638).

Позднее монах-аскет Тайто, последователь учения сюгэндо, посетил это место и основал здесь святилище Отаки Тиго Гонгэн. Ему покровительствует Каваками Годзэн, а главными божествами являются Кунитокотати-но микото и Идзанаки-но микото. Территория святилища выполняла также роль буддийского храма, в чём проявлялось синкретическое слияние синто и буддизма.



Статуя Одиннадцатиликой бодхисаттвы Каннон, датируемая периодом Хэйан (794–1192), свидетельствует о богатом синкретическом наследии храма (© Nippon.com)



Здесь удивительно спокойно, как и должно быть в святилище (© Nippon.com)

Почитаемая богиня бумажной промышленности

Монах Тайто прославился паломничеством на священную гору Хакусан, расположенную на границе исторических провинций Кага (сейчас префектура Исикава) и Мино (сейчас префектура Гифу).

Почитание Хакусан и паломничество на гору было широко распространено в период Хэйан (794-1192), и святилище Отаки приобрело большое значение для паломников. В Средневековье здесь насчитывалось 48 религиозных сооружений и более 700 монахов, однако храм был уничтожен во время подавления восстания Икко-икки (последователей буддийского учения Дзёдо-синсю) войсками Оды Нобунаги (1534–1582). Позже он был восстановлен и в период Эдо (1603–1868) пользовался покровительством местных даймё, став святилищем богини-покровительницы местной бумажной промышленности.



Трилистник – символ рода Токугава, украшающий здание храма и статую священной лошади, указывает на глубокую веру семьи Мацудайра, феодальных правителей Фукуи в эпоху Эдо (© Nippon.com)

После принятия закона 1868 года, отделившего буддизм от синто, буддийский храм был закрыт. От комплекса осталось лишь святилище Отаки. В том же году правительство Мэйдзи выпустило первые японские банкноты, изготовленные из этидзэнской васи. В 1923 году подразделение Казначейства Японии, отвечающее за производство бумаги, обновило святилище в честь Каваками Годзэн, отделив её от основного божества, после чего её стали почитать как покровительницу бумажной промышленности.

Сегодня скромные помещения Окамото и Отаки располагаются рядом друг с другом у Оку-но Ин на горе Дайтоку (Гонгэн), вершина которой нависает над храмами. У подножья горы находится совмещённое святилище, предназначенное для поклонения и обеспечивающее легкий доступ в оба святилища.



Объединенное помещение у подножия горы, обеспечивающее доступ в оба святилища. На фото: здание слева представляет собой главное помещение храма, а передний зал, или павильон для молитв, находится справа (© Nippon.com)

Самая удивительная крыша в Японии

Главный зал нижнего святилища в его нынешнем виде был завершён в 1843 году под руководством знаменитого мастера-плотника Окубо Кандзаэмона, авторству которого также принадлежат ворота императорского посланника в Эйхэйдзи – главном храме дзэн-буддийской школы Сото в префектуре Фукуи.

Хотя конструкция, где главный павильон святилища (хондэн) совмещён с павильоном поклонения (хайдэн), встречается достаточно часто, сложная крыша нижнего святилища поражает своим мастерским исполнением. Главный зал выполнен в однопролётном стиле и соединён с вальмовой четырехскатной крышей входного павильона. В сочетании с закруглённым фронтоном, переходящим в треугольную резную панель с богатыми орнаментами, крыша святилища считается самой сложной конструкцией подобного типа в Японии.

Резные украшения под карнизами напоминают синкретическую архитектуру мавзолеев периода Эдо. Особенно примечательны резные барельефы главного павильона, отсылающие к древним китайским легендам. Единое архитектурное решение главного павильона и павильона поклонения, следы синкретического сочетания синто и буддизма и выдающаяся конструкция крыши делают это святилище поистине уникальным.



Крыша представляет собой уникальную конструкцию удивительной красоты (© Nippon.com)



Если присмотреться, можно заметить, что задняя причелина немного смещена по отношению к центру. Некоторые считают, что конструкция начала разрушаться сразу после завершения, в то время как другие считают, что это было сделано намеренно (© Nippon.com)



Резные барельефы главного павильона настолько искусны, что их можно разглядывать часами (© Nippon.com)

Святилища Окамото и Отаки

Адрес: 13-1 Ōtakichō, Echizen, Fukui Prefecture

13-1 Ōtakichō, Echizen, Fukui Prefecture Часы работы: Открыто круглосуточно

Открыто круглосуточно Веб-сайт: https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/188673

Подбор информации, текст и фотографии: Nippon.com