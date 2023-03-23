100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Асино (преф. Аомори)
Путеводительпо ЯпонииКультура Туризм
На фотографиях парка Асино часто можно увидеть поезд железной дороги Цугару, едущий через парк под сенью цветущих деревьев сакуры. Парк является одним из лучших мест для любования сакурой в Аомори и во время Золотой недели привлекает множество посетителей.
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Парк Асино известен в том числе и тем, что в детстве там часто играл выдающийся писатель Дадзай Осаму, родившийся и выросший рядом с парком, и прежнее здание станции Асино коэн (Парк Асино) фигурирует в его романе «Цугару». Парк Асино с бронзовой статуей писателя и памятником литературе Дадзай Осаму является популярным местом среди любителей литературы.
Парк Асино (Аомори)
- Разновидности: сомэй ёсино, сатодзакураи др.
- Количество деревьев: 1500
- Период цветения: с конца апреля по начало мая
- Время работы: открыто 24 часа.
- Вход: бесплатный
- Адрес: Ashino, Kanagi-chō, Goshogawara-shi, Aomori
- Вебсайт: Парк Асино (администрация префектуры Аомори)
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Фотография к заголовку: © Город Госёгавара