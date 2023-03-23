Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Асино (преф. Аомори)

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На фотографиях парка Асино часто можно увидеть поезд железной дороги Цугару, едущий через парк под сенью цветущих деревьев сакуры. Парк является одним из лучших мест для любования сакурой в Аомори и во время Золотой недели привлекает множество посетителей.