Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Такамацу (преф. Иватэ)

Культура Туризм

Парк Такамацу расположен вокруг большого пруда, построенного в период Эдо для борьбы с наводнениями. Ежегодно проводящийся здесь праздник сакуры привлекает множество любителей ханами. Праздник проводится совместно с близлежащим парком Иватэ.
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Окружающая парк местность издавна славилась своими живописными сосновыми рощами, из-за чего правитель княжества Намбу, занимавшийся здесь соколиной охотой, назвал эти места Такамацу, Высокие сосны. В XX веке возле пруда посадили вишнёвые деревья, и в наши дни парк стал одним из 100 лучших мест цветения сакуры в Японии. В парке также есть сады пионов, ирисов и роз.

Парк Такамацу (префектура Иватэ)

  • Разновидности: сомэй ёсино, сидарэдзакура и др.
  • Количество деревьев: 1260
  • Время цветения: с середины апреля до начала мая
  • Время работы: открыто 24 часа.
  • Вход: бесплатный
  • Адрес: 1-26-1 Takamatsu, Morioka-shi, Iwate
  • Брошюра на английском языке

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: © Город Мориока

Иватэ туризм сакура