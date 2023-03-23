100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Такамацу (преф. Иватэ)

Сакура в Японии

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Парк Такамацу расположен вокруг большого пруда, построенного в период Эдо для борьбы с наводнениями. Ежегодно проводящийся здесь праздник сакуры привлекает множество любителей ханами. Праздник проводится совместно с близлежащим парком Иватэ.

Окружающая парк местность издавна славилась своими живописными сосновыми рощами, из-за чего правитель княжества Намбу, занимавшийся здесь соколиной охотой, назвал эти места Такамацу, Высокие сосны. В XX веке возле пруда посадили вишнёвые деревья, и в наши дни парк стал одним из 100 лучших мест цветения сакуры в Японии. В парке также есть сады пионов, ирисов и роз.

Парк Такамацу (префектура Иватэ)

Разновидности: сомэй ёсино, сидарэдзакура и др.

Количество деревьев: 1260

Время цветения: с середины апреля до начала мая

Время работы: открыто 24 часа.

Вход: бесплатный

Адрес: 1-26-1 Takamatsu, Morioka-shi, Iwate

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Фотография к заголовку: © Город Мориока