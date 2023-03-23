100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Такамацу (преф. Иватэ)
Путеводительпо ЯпонииКультура Туризм
Парк Такамацу расположен вокруг большого пруда, построенного в период Эдо для борьбы с наводнениями. Ежегодно проводящийся здесь праздник сакуры привлекает множество любителей ханами. Праздник проводится совместно с близлежащим парком Иватэ.
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Окружающая парк местность издавна славилась своими живописными сосновыми рощами, из-за чего правитель княжества Намбу, занимавшийся здесь соколиной охотой, назвал эти места Такамацу, Высокие сосны. В XX веке возле пруда посадили вишнёвые деревья, и в наши дни парк стал одним из 100 лучших мест цветения сакуры в Японии. В парке также есть сады пионов, ирисов и роз.
Парк Такамацу (префектура Иватэ)
- Разновидности: сомэй ёсино, сидарэдзакура и др.
- Количество деревьев: 1260
- Время цветения: с середины апреля до начала мая
- Время работы: открыто 24 часа.
- Вход: бесплатный
- Адрес: 1-26-1 Takamatsu, Morioka-shi, Iwate
- Брошюра на английском языке
Достопримечательности поблизости
- Путешествие по железной дороге Санрику (часть 1)
- Путешествие по железной дороге «Санрику» (часть 2)
- Путешествие в Тоно: родина японских легенд
- Родина Миядзавы Кэндзи: город Ханамаки префектуры Иватэ
- Мировое наследие Японии: Золотой храм Тюсондзи в Хираидзуми
Фотография к заголовку: © Город Мориока