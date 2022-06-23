Блуждания Toshiba продолжаются: история плутовских уловок и паллиативного руководства

Корпорация Toshiba продолжает блуждать, сбившись с пути. Корпоративное руководство мечется из стороны в сторону под натиском так называемых «требовательных» акционеров: несколько зарубежных инвестиционных фондов, будучи крупными держателями акций, добиваются полной распродажи компании. Проект расчленения компании, с огромным трудом выработанный руководством корпорации, был отвергнут мартовским внеочередным общим собранием акционеров. Предприятие, чье имя должно быть авторитетным, оказывается в неблаговидной ситуации. В чем коренные причины происходящего?

Сбором материалов о корпорации Toshiba я занимаюсь с тех пор, как в 2015 году стало известно о нарушениях бухгалтерской отчетности, допущенных этой фирмой. Далее грянуло такое событие как банкротство американского дочернего предприятия Toshiba в ядерной энергетике компании Westinghouse Electric Company. Затем получили огласку непрозрачные действия руководства корпорации с целью склонить чиновников Министерства экономики, торговли и промышленности к оказанию давления на «требовательных» акционеров. Теперь же усилия, предпринимаемые корпоративным руководством с целью расчленить компанию, сталкиваются с требованиями полной распродажи со стороны крупных держателей акций. Семенами, из-за которых пожинается вся эта буря, стало то, что именуется «плутовством и паллиативным управлением».

Для начала давайте попробуем рассмотреть, к каким уловкам прибегали в Toshiba за последний год, и как продолжилась сумятица. А затем еще раз вспомним о «ряде ухищрений», вскрывшихся со времени обнаружения нарушений бухгалтерской отчетности и в период банкротства американской ядерной «дочки» Toshiba. У корпорации несколько раз была возможность выправить положение. Нынешнее падение стало результатом того, что компания так и не обратилась к решению коренных проблем. Давайте вспомним, как развивались события.

Газетная публикация про «предложение о приобретении» как повод сбиться с верного пути

Дело было год назад, 7 апреля 2021 года. В электронной и бумажной версиях газеты «Нихон кэйдзай симбун» (далее «Никкэй») вышел материал под заголовком «Британский фонд предложит Toshiba сделку по приобретению». Речь шла о том, что британский инвестфонд намерен вывести Toshiba с биржи, выкупив все ее акции. «Вопрос рассматривается», – незамедлительно прокомментировал сообщение (в то время) президент Toshiba Куруматани Нобуаки. Тогда-то и начался «год плутовства» Toshiba, который привел корпорацию к ее нынешнему состоянию.

В тот момент исполнялось 3 года с тех пор, как Куруматани, который после выхода в отставку с поста заместителя руководителя банковской корпорации «Мицуи Сумитомо» отслужил председателем правления японского юридического лица - «дочки» британского инвестиционного фонда, вошел в руководство Toshiba с полномочиями провести реструктуризацию корпорации. Куруматани пригласили в Toshiba, рассчитывая, помимо прочего, и на его опыт управляющего инвестиционным фондом, однако он обжегся как раз на том, что не сумел выстроить благоприятные отношения с так называемыми «требовательными» акционерами.

По сути, иностранные инвестиционные фонды, ставшие крупными держателями акций – это акционеры, которых привлекла сама корпорация Toshiba. Когда из-за банкротства американской ядерной «дочки» возникли убытки, превышающие 1 трлн йен, и Toshiba оказалась обременена чрезмерными долгами, компания избежала неплатежеспособности, покрыв их за счет привлечения дополнительного капитала на сумму 600 млрд йен. До увеличения капитала общее количество выпущенных акций составляло около 4,2 млрд. Число дополнительно выпускаемых акций составило 2,2 млрд, и за счет этого решительного наращивания капитала количество акций увеличилось в полтора раза.

Вливание капитала взяли на себя 60 инвестиционных фондов. В их число входили как «стервятники», преследующие цель извлечь краткосрочную прибыль, так и те, кого именуют «требовательными акционерами» за то, что они оказывают на корпоративный менеджмент давление, добиваясь улучшения фактической отдачи от деятельности предприятия. Осознавая риски, они желают получать за свои деньги достаточно высокую прибыль.

Корпорация Toshiba тогда занималась организацией продажи своего бизнеса по выпуску полупроводников, но это требовало усилий и времени. Как раз в этот момент была предложена схема колоссального увеличения капитала за счет иностранных компаний по работе с ценными бумагами. Корпоративное руководство радостно за нее ухватилось. Именно от того управленческого решения Toshiba продолжает страдать вплоть до сегодняшнего дня.

«Требовательные» акционеры стали добиваться обращения в деньги всего, что только можно в них обратить, чтобы выплатами дивидендов и всеми прочими способами в скорейшие сроки окупить свои вложения в акции. Чтобы заставить корпоративное руководство прислушиваться к их мнению, они предприняли попытки выдвинуть свои кандидатуры в состав правления на общем собрании акционеров. Корпоративное руководство во главе с Куруматани стало пытаться сдержать натиск инвестфондов, подспудно привлекая для этого чиновников из Министерства экономики, торговли и промышленности. Противостояние с «требовательными» акционерами резко ужесточилось, неся трудности с переизбранием Куруматани на общем собрании акционеров. Система управления под руководством Куруматани оказалась в тупике.

В этот момент и появилось уже упомянутое сообщение в газете «Никкэй» о предложении со стороны британского инвестиционного фонда. Хотя данное предлжение о покупке было «сырым», иначе говоря, не было подкреплено соответствующими финансовыми средствами, в нем ясно указывалось, что менеджмент будет сохранен. Поскольку в окружении это восприняли как намерение господина Куруматани с целью сохранения собственной позиции сбыть фирму Toshiba фонду, выходцем из которого он является, нет ничего удивительного в том, что предложение вызвало протест.

Год времени, растраченного понапрасну

С этого момента Toshiba стала еще больше сбиваться с пути. В условиях, когда вопрос о купле-продаже повис в воздухе, господин Куруматани был вынужден оставить пост председателя правления (внешнего управлеющего) и фактически был уволен. Это стало единственным событием, когда создалось впечатление, что в Toshiba пришли в действие нормы этики корпоративного управления.

Но период, когда казалось, что корпоративные нормы поведения работают, продолжался недолго. Когда председатель правления отказался от предложения британского фонда, охарактеризовав его как «альтернативу, которую нельзя даже назвать предложением», это вызвало протест «требовательных» акционеров, намеревавшихся сбыть свои акции по высокой цене. Сразу после этого созданная по настоянию таких «требовательных» держателей акций комиссия по расследованию опубликовала доклад, раскрывающий непрозрачный характер отношений между корпоративным руководством Toshiba и Министерством экономики, торговли и промышленности.

На июньском общем собрании акционеров, состоявшемся на фоне вызванного публикацией замешательства, из проекта итогового постановления убрали положение о переназначении независимых членов правления под предлогом того, что они просмотрели связи менеджмента с данным министерством. Переназначение председателя правления также было отвергнуто в ходе голосования, а из состава правления были выведены те директора, которые не подчинялись воле «требовательных» акционеров. Количество управляющих, которое изначально должно было составлять тринадцать, сократилось до восьми, что сильно ослабило режим руководства.

После отставки Куруматани в должности президента был восстановлен Цунакава Сатоси. Цунакава – это человек, которого единожды уже назначали на пост президента для того, чтобы восстановить доверие к компании после скандала с бухгалтерскими махинациями. Впоследствии, когда компания столкнулась с кризисом из-за банкротства ядерного бизнеса в США, он подвергся критике за «нерешительность управления» и был понижен в ранг председателя правления без президентских полномочий. Возвращение прежнего президента вызвало ощущение, будто время обратилось вспять. Предполагалось, что Цунакава – фигура «временная» – пробудет на посту до тех пор, пока к осени не будет подготовлен среднесрочный план управления корпорацией.

После отставки Куруматани от Toshiba требовалось решительно укрепить корпоративное руководство. Она должна была выдвинуть нового лидера, который, после подготовки плана действий совместно с Цунакавой, стал бы центральной фигурой, поскольку Цунакаве в скором времени предстояло уйти.

А еще компании требовались такие независимые члены правления, которые были бы способны говорить «требовательным акционерам» то, что необходимо высказать, и могли бы послужить опорой, пользуясь доверием даже при наличии противоречий. Но всем было не до перестройки системы руководства. «Требовательные» акционеры, держась за предложение о полном выкупе акций Toshiba, исподтишка решительно настаивали на реализации акций по высокой цене. По сути дела, они требовали полностью сбыть компанию с рук.

Возглавляемое Цунакавой корпоративное руководство, желая любой ценой избежать полной продажи, ухватилось как за соломинку за «проект расчленения компании». Изначально предполагалось разделение на три части, но поскольку проект подвергся сильной критике, его скорректировали до «деления на две части». Столь горькие плоды пришлось пожинать оттого, что не было выполнено то, что действительно требовалось сделать. Пройденный при этом путь аналогичен изложенной ситуации с привлечением дополнительного капитала. План расчленения корпорации отвергло общее собрание акционеров, и все нужно начинать сначала.

Склонность к «уловкам», заметная со времени вскрытия нарушений в бухгалтерии

Окидывая взглядом год, проведенный таким образом, остается только горестно удивляться, как много времени растрачено попусту. Критика в адрес Куруматани является безусловно заслуженной. Но можем ли мы утверждать, что в поведении людей из Toshiba не было никаких проблем, поскольку он – «пришлый» выходец из банковской среды? Вовсе нет. Послушно следовало за Куруматани именно корпоративное руководство Toshiba.

Именно Toshiba запятнала себя «уловками и паллиативным руководством». Это происходило с тех пор, как вскрылись нарушения бухгалтерского учета. Было совершенно ясно, что коренной причиной нарушений ведения бухгалтерии в компании было неудовлетворительное руководство американской Westinghouse.

Корпорация Toshiba заявила, что начнет все сначала, создав механизмы, которые не допустят повторения бухгалтерских нарушений. Но она продолжала отводить глаза от коренных причин этого явления. После того, как корпоративное руководство Toshiba отправилось в отставку в связи с нарушениями бухгалтерского учета в июле 2015 года, о том, что компания Westinghouse находится на грани разорения, стало известно только в декабре 2016-го. И оттого, что на протяжении полутора лет продолжалось плутовство, сопровождаемое заявлениями в духе «с управлением Westinghouse нет никаких проблем», полученная рана кровоточила все сильнее.

В марте текущего года ушедшего в отставку Цунакаву сменил на посту президента Toshiba Симада Таро. Как нам объясняют, режим управления под руководством Симады тоже «временный». Под новым руководством, после того, как план расчленения компании был отвергнут, приступили к выработке нового проекта реформирования корпорации.

Вместе с тем 7 апреля правление из восьми человек выступило с заявлением. В нем выражается намерение определить наилучший проект перехода к непубличной компании для всех заинтересованных сторон, включая владельцев акций. Это воспринимается как намерение попытаться продать корпорацию с торгов, выбрав наиболее привлекательное предложение. В этот день исполнился ровно год с тех пор, как в газете «Никкэй» появилось эксклюзивное сообщение о предварительном предложении по приобретению корпорации Toshiba со стороны британского инвестиционного фонда.

Первоочередная задача в преддверии очередного общего собрания акционеров Toshiba, предстоящего в июне, – спланировать укрепление системы корпоративного управления. Без этого, даже если руководство корпорации и подготовит проект реформирования, доверять ему не будет никаких оснований. Но, по всей видимости, делать этого не собираются, намереваясь идти к «распродаже» с нынешним режимом руководства. Быть может, выбор будет сделан в пользу предложения, «наилучшего» для «требовательных» акционеров. Сомнения вызывает то, что такое предложение окажется «наилучшим» для всех остальных заинтересованных сторон.

Фотография к заголовку: Участники направляются к месту проведения внеочередного собрания акционеров корпорации Toshiba, утро 24 марта 2022 г., токийский район Синдзюку (© «Кёдо цусин»)

Статьи по теме