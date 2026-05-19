Китайские риски и риски Трампа как фон для укрепления партнерства Японии со странами-единомышленниками

В условиях нарастающей нестабильности международного порядка Япония занимается укреплением партнерства с ближайшими странами-единомышленниками. По-прежнему отводя роль краеугольного камня японо-американскому альянсу, страна идет этим путем с целью наращивать сдерживающую силу в отношении Китая за счет углубления связей с Австралией, Филиппинами и другими государствами, с которыми ее объединяют общие ценности и геополитические интересы, а вместе с тем для того, чтобы реагировать на «риски Трампа» в Соединенных Штатах.

«Апгрейд» инициативы свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона

В середине апреля премьер-министр Японии Такаити Санаэ, выступая на онлайн-саммите с лидерами ведущих стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в частности, Вьетнама и Филиппин, объявила об инициативе Power Asia – «Азиатское партнерство по укреплению цепочек поставок энергоносителей и природных ресурсов» с целью усиления региональных поставок. Цель состоит в том, чтобы углубить сотрудничество Японии и АСЕАН через оказание финансовой помощи на сумму 10 млрд долларов (около 1,6 трлн йен) странам, страдающим от энергетической нестабильности из-за блокады Ормузского пролива.

Во время визита во Вьетнам, для которого премьер-министр воспользовалась периодом майских праздников, Такаити выступила с речью, в которой она развивала дипломатическую стратегию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» (FOIP), провозглашенную премьер-министром Абэ Синдзо десять лет назад, через углубление партнерства и согласия со странами-единомышленницами, в том числе государствами Юго-Восточной Азии. На переговорах с лидером Вьетнама она заручилась горячей поддержкой как инициативы FOIP, так и механизма Power Asia.

Затем последовал визит в Австралию, где на переговорах с премьер-министром Энтони Альбанезе (4 мая) была, помимо укрепления сотрудничества в области энергоносителей и обеспечения экономической безопасности, включая поставки угля и сжиженного природного газа, достигнута договоренность вывести японо-австралийское партнерство на новый уровень, чтобы, учитывая фактор Китая, не допустить «вакуума силы» в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне войны в Иране, из которой пока не просматривается выхода.

Австралия как «квазисоюзник» Японии

Австралия, будучи страной с населением чуть меньше 28 млн человек, является участницей механизма четырехстороннего японо-американо-австралийско-индийского диалога Quad. Для Соединенных Штатов она выступает союзницей, представляющей интересы в Океании, а кроме того, членом сообщества обмена разведданными «Пять глаз», в котором также состоят Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Можно утверждать, что для Японии это первая из стран-единомышленников и почти союзник.

Однако в последние годы, наряду с Канадой, у властей Австралии сохраняется натянутость в отношениях с администрацией Трампа, в связи с чем в подвешенном состоянии оказался даже план закупки атомных подводных лодок в рамках американо-британско-австралийского механизма AUKUS. О важности трехстороннего партнерства Япония-США-Австралия говорится много, но с учетом всех этих обстоятельств премьер-министр Японии решилась заявить: «Япония и Австралия – это ядро партнерства стран-единомышленников. Хочется, чтобы они играли лидирующую роль в вопросах региональной стабильности»(*1).

Правительство Альбанезе уже договаривается с Японией по плану совместной разработки боевых кораблей на основе усовершенствованной версии фрегатов типа «Могами» морских Сил самообороны. Австралийская сторона планирует строительство в Австралии восьми из одиннадцати эсминцев, которые предполагается создать по этому плану. Ожидается, что, помимо углубления сотрудничества двух стран в экономике и технологиях, это позволит через общее оборудование и совместные учения повысить практическую совместимость Сил самообороны Японии и Военно-морских сил Австралии.

Усилия министра обороны Коидзуми по продаже оборонного оборудования

С другой стороны, ускоряются усилия по продаже бывшего в эксплуатации японского оборонного оборудования. 21 апреля кабинет Такаити утвердил отмену прежних ограничений, по которым экспорт оборонного оборудования фактически был сведен к пяти категориям небоевого назначения. Тем самым был открыт путь к поставкам за рубеж вооружений, обладающих летальной силой и разрушительным потенциалом.

Данное решение, знаменуя серьезный разворот в японской политике обеспечения национальной безопасности, укрепляет производственный базис национальной оборонной промышленности, клиентом которой до сих пор фактически могли быть только Силы самообороны. Это решение нацелено на то, чтобы через повышение возможности в случае непредвиденных обстоятельств вести боевые действия продолжительное время усовершенствовать общий потенциал сдерживания и противостояния угрозам. В связи с принятием данного решения министр обороны Коидзуми Синдзиро, не теряя времени, в период майских праздников отправился в Индонезию и на Филиппины, чтобы разъяснить их властям появившуюся возможность экспорта из Японии таких вооружений как эсминцы и подводные лодки. Вместе с тем он также подчеркивал важность и необходимость в сложной международной обстановке взаимного партнерства стран-единомышленников, разделяющих общие ценности.

Пусть во время визита в Индонезию до конкретных торговых переговоров дело не дошло, индонезийская сторона проявила интерес к подержанным подводным лодкам морских Сил самообороны Японии, и в целях развития материально-технического сотрудничества стороны подписали документ под названием «Решения об оборонном сотрудничестве».

Затем на Филиппинах министр обороны договорился приступить к конкретному сотрудничеству с учреждением для этого рабочей группы по вопросу экспорта бывших в эксплуатации фрегатов. Филиппины находятся в острых разногласиях с Китаем по поводу суверенитета, в частности, над рифами в Южно-Китайском море, и между странами то и дело происходят стычки. В совместном заявлении по окончании переговоров Япония и Филиппины ясно обозначили «острое беспокойство» по поводу угрожающих действий в водах вокруг Японии и акватории Южно-Китайского моря, прямо упомянув Китай (*2).

Не ограничиваясь продажей кораблей. Шестого мая министр обороны Коидзуми наблюдал за регулярными военными учениями Соединенных Штатов и Филиппин «Баликатан», которые проводятся в водах у филиппинского острова Лусон. Силы самообороны Японии, которые до сих пор выступали на этих учениях в скромной роли наблюдателя, впервые полноценно участвовали в маневрах, задействовав в общей сложности 1400 служащих сухопутных, морских и воздушных сил, и даже провели запуск ракет класса «земля-корабль». Целью полноправного участия является сдерживание Китая путем демонстрации как внутренней, так и зарубежной аудитории трехстороннего партнерства Японии, Соединенных Штатов и Филиппин.

В условиях, когда администрация Трампа вливает колоссальные военные и финансовые ресурсы в ведение боевых действий в Иране, существует немалый риск ослабления потенциала сдерживания и реагирования в Индо-Тихоокеанском регионе. Наряду с укреплением партнерства со странами-единомышленниками в регионе Японии необходимо также быть готовой ясно дать понять Соединенным Штатам, что Вашингтон должен сохранять должное внимание к изначальной роли японо-американского альянса.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг (слева) на приветственной церемонии, 2 мая 2026 года, Вьетнам, Ханой (© AFP/Jiji Press)

