Япония подтвердила сотрудничество с Индией в области безопасности и экономики
Токио, 29 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ подтвердила своему индийскому коллеге Нарендре Моди, что их страны будут сотрудничать в вопросах безопасности и экономики.
«Мы хотели бы продолжить наше сотрудничество», в том числе в рамках Quad с участием Японии, Индии, США и Австралии, для создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, заявила Такаити в телефонных переговорах с Моди.
Моди поздравил её с назначением на пост премьер-министра и заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление связей Индии с Японией.
