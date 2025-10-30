Япония подтвердила сотрудничество с Индией в области безопасности и экономики

Новости

Токио, 29 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ подтвердила своему индийскому коллеге Нарендре Моди, что их страны будут сотрудничать в вопросах безопасности и экономики.

«Мы хотели бы продолжить наше сотрудничество», в том числе в рамках Quad с участием Японии, Индии, США и Австралии, для создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, заявила Такаити в телефонных переговорах с Моди.

Моди поздравил её с назначением на пост премьер-министра и заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление связей Индии с Японией.

