Стресс коронавируса у японских детей: 32% опрошенных в случае заражения хотели бы сохранить это в тайне

Всё больше людей работает удалённо, полностью изменились способы работы. Многие люди из-за невозможности как раньше общаться с коллегами и начальниками испытывают стресс. Однако сложно не только взрослым. Детей смущают долгие периоды закрытия школ и невозможность играть с друзьями, их ранит состояние общества взрослых, где дискриминируют инфицированных людей и руководствуются предубеждениями.

В ходе опроса «Корона и дети», проведенного Национальным центром здоровья и развития детей в июне-июле 2020 года, 32% детей ответили, что в случае заражения их или членов семьи хотели бы сохранить это в секрете, и 47% считают, что многие люди хотели бы сохранить в тайне факт своего заражения. Учитывая частые сообщения о чрезмерной реакции на корону, такой как появление «полиции самоизоляции» и людей, требующих от других, чтобы они шли домой, дети ощущают тревогу в отношении того, что кто-то узнает об их инфекции. Кроме того, 22% респондентов сказали, что не решились бы общаться с инфицированными людьми, даже если они выздоровели.

Центр указывает, что дискриминация и предрассудки, связанные с коронавирусом, в немалой степени распространяются в окружении детей и влияют на них. Он отмечает, что в период с конца августа до начала сентября особенно много самоубийств детей из-за стресса, связанного с окончанием летних каникул, но в этом году необходимо обратить особое внимание на проблему.

Кроме того, у 72% детей наблюдается реакция на стресс – например, они отвечают, что не любят думать о коронавирусе или не могут сосредоточиться в последнее время. В свободных вариантах ответов они жаловались на коммуникативные проблемы в школе: «Когда учитель в маске, я не знаю, кто это. Если плохо слышно, всё равно, наверное, нельзя подходить близко, чтобы спросить», «Боюсь учителей. Когда играем с друзьями, они запрещают».

В анкете спрашивали, считают ли дети, что их мнение учитывалось в ходе серьёзных изменений образа жизни и школьной деятельности в условиях распространения коронавируса. Чем старше опрашиваемые, тем чаще они отвечали «Скорее нет» или «Совершенно так не считаю» – в этом явно проявляется неудовлетворённость происходящим.

В ответах в свободной форме иногда встречалась и жёсткая критика взрослых: «Почему взрослые могут пойти вместе выпить, а дети не должны собираться вместе и играть?», «В телеинтервью люди из нового поколения родителей заявляли, что дети постоянно дома, и это создаёт стресс. Обидно, когда вот так не стесняются в глаза отрицать наше право на существование».

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