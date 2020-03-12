Учреждение по уходу за детьми дошкольного возраста в Кобе стало вероятным кластером распространения коронавируса

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Кобе, 11 марта (Jiji Press). У пяти человек, имеющих отношение к сертифицированному учреждению по уходу за детьми дошкольного возраста в Кобе, столице префектуры Хёго на западе Японии, обнаружился положительный результат на новый коронавирус.

Администрация города Кобе считает, что в учреждении произошла небольшая серия инфекций.

Заразились два воспитателя и канцелярский работник детского сада, сотрудник муниципальной администрации соседнего города Асия, который также работает в учреждении по уходу за детьми в Кобе, и его отец, как сообщают представители муниципальных властей префектуры Хёго. Этим людям от 20 до 69 лет.

Будут проведены тесты, чтобы выяснить, инфицирован ли вирусом кто-нибудь из 106 детей, которые посещают учреждение. 9 марта у директора учреждения (50-59 лет) обнаружился положительный результат на вирус.

Муниципальная администрация г. Киото в западной Японии сообщила 11 марта, что вирус был обнаружен у ребёнка, посещающего детский сад в городе. Ребенок контактировал с воспитательницей детского сада, у которой 9 марта диагностирован положительный результат. Состояние ребёнка не является тяжёлым.

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