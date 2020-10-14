Снижение расходов на внуков: повышение налога и коронавирус наносят двойной удар

В отличие от регулярно получаемых на мелкие расходы денег подарки от дедушки и бабушки для детей – нечто вроде «премиальных». Однако сумма расходов на внуков за последний год значительно сократилась – возможно, по причине роста потребительского налога и последствий эпидемии.

Согласно результатам опроса о жизни пожилых людей, который ежегодно проводит компания Sony Life, чаще всего, в 27,1% случаев, бабушки и дедушки тратили на внуков от 50 000 до 100 000 йен, а в среднем такие траты составляли 112 715 йен. До прошлого года эти цифры росли, после чего резко снизились на 18 619 йен. Компания объясняет это тем, что из-за коронавируса бабушки и дедушки реже видят внуков, при этом с октября 2019 года потребительский налог вырос с 8% до 10%.

Самой распространенной статьёй расходов были денежные подарки (карманные деньги, окодзукаи), за ней идут совместные посещения ресторанов. Расходы на игрушки и игры оказались на третьем месте.

На вопрос о том, как они хотят проводить время с внуками, чаще всего называли посещение ресторанов (55,6%), путешествия (49,7%) и беседы (46,9%). Дистанционное общение в мессенджерах типа LINE составило 9,7%. Многие мужчины предпочли занятия на свежем воздухе – развлечения в парке, в горах и на море, спорт.

Фотография к заголовку: PIXTA

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