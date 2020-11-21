Ожирение у мужчин в Японии: 40% не собираются менять пищевые привычки

В Японии многие понимают, что питание в ресторанах и отсутствие физической активности приводит к ожирению, но менять стиль жизни не так просто, и количество страдающих ожирением мужчин растёт.

Согласно национальному исследованию здоровья и питания, которое ежегодно проводит Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения, с 2013 года растёт число мужчин, страдающих ожирением. Исследование 2019 года показало, что у 33% взрослых мужчин индекс массы тела (ИМТ) составлял 25 или выше, что на 4,4 пункта больше, чем в 2013 году. По возрастным группам в возрасте 40-49 лет такие показатели были у 39,7% мужчин, и в возрасте 50-59 лет – у 39,2%. На 2 пункта, сравнительно ненамного, с 2013 года увеличилось и число страдающих ожирением женщин, составив 22,3%, однако, но доля людей с ожирением во всех возрастных группах меньше, чем у мужчин.

Количество мужчин и женщин, не проявляющих интереса к улучшению пищевых привычек и физической активности, возросло до 30-40%. и не собирались улучшать свои привычки в еде и физических упражнениях. Среди причин, препятствующих улучшению привычек, чаще всего называли занятость – работой, домашним хозяйством, уходом за детьми и т. д., и нехватку времени, но довольно много было и ответов «Без особых причин» и «Обременительно».

Национальное исследование здоровья и питания проводится каждый год, чтобы понять физическое состояние и образ жизни людей. В 2019 году случайным образом было отобрано 4465 домохозяйств, релевантные ответы были получены от 2836 домохозяйств.

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