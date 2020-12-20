В Японии десятилетняя выживаемость при онкологических заболеваниях составила 58,3%

Когда-то рак считали не поддающейся лечению болезнью, но сейчас 10-летняя выживаемость при онкологических заболеваниях растёт. Особенно высоки шансы благоприятного исхода, если выявить болезнь на ранней стадии.

Национальный центр исследования рака сообщает, что 10-летняя выживаемость пациентов с диагностированными онкологическими заболеваниями в период с 2004 по 2007 год составила 58,3%. Показатель выживаемости был рассчитан для 94 000 человек в возрасте от 15 до 94 лет, которым был поставлен диагноз в 21 специализированном медицинском учреждении, исключив смерти по другим причинам. По сравнению с показателем предыдущего исследования (диагностированные в 2003-2006 гг. заболевания) он увеличился на 1,1 процентных пункта. Национальный центр исследования рака в шестой раз публикует данные о 10-летней выживаемости. Показатели выживаемости продолжают улучшаться благодаря достижениям в технологиях лечения, таких как разработка новых лекарств.

Наболее высока 10-летняя выживаемость при раке простаты, она составляет 98,8%, при раке груди, щитовидной железы и матки она превышает 80%. Ниже 20% выживаемость при раке жёлчного пузыря и жёлчных протоков (19,1%), печени (16,1%), поджелудочной железы (6,2%).

Пятилетняя выживаемость, по данным 148 000 человек, которым был поставлен диагноз в 32 медицинских учреждениях по всей стране в 2010-2012 годах, составила в целом 68,6%, поднявшись на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим исследованием пациентов с диагностированными онкологическими заболеваниями 2009-2011 годах. Выживаемость при раке простаты составила 100%, при раке груди – 93,6%.

По данным 10-летней выживаемости по стадиям рака (стадия I – ранняя, болезнь прогрессирует по мере увеличения числа), мы можем увидеть важность раннего выявления и раннего лечения. Например, 10-летняя выживаемость при раке желудка составляет 5,9% для стадии IV, но 90,8% для стадии I.

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