Общественная поддержка возможности супругам выбирать разные фамилии: «за» 70,6%, «против» – 14,4%Общество Политика
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Совместное исследование лаборатории профессора Университета Васэда Танамуры Масаюки и общественной группы «Национальная петиция за выборочные фамилии» проводилось с 22 по 26 октября 2020 г. На вопрос о возможности выбора фамилии каждым из супругов 35,9% ответили, что для себя предпочитают одну и ту же фамилию, но не возражают против того, чтобы другие имели возможность выбора, и 34,7% сказали, что сами хотели бы иметь выбор, и допускают его для других.
Среди групп разного пола и возраста наибольшее количество противников выбора фамилии было среди мужчин 50-60 лет (23,4%), 40-50 лет (20,5%) и 30-39 лет (17%). И наоборот, среди женщин против выбора фамилии выступило менее 10% во всех возрастных группах.
Кроме того, 1,3% респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, приходилось ли им отказаться от брака или предпочесть фактический брак из-за невозможности выбрать фамилию при регистрации брака. Чаще так отвечали мужчины 20-29 лет (2,4%) и женщины 50-60 лет (1,9%). Кроме того, в более старших возрастных группах у мужчин и женщин наблюдалась тенденция к увеличению количества противников выбора фамилии.
Ответ на вопрос «Приходилось ли вам отказаться от брака или предпочесть фактический брак из-за невозможности выбрать фамилию?» (%)
|Да
|Нет
|Не хочу отвечать
|Всего
|1,3
|96,1
|2,6
|Мужчины 20-29 лет
|2,4
|92,3
|5,3
|Мужчины 30-39 лет
|1,7
|94,9
|3,4
|Мужчины 40-49 лет
|1,5
|95,3
|3,2
|Мужчины 50-59 лет
|-
|97,8
|1,4
|Женщины 20-29 лет
|-
|95,5
|4,2
|Женщины 30-39 лет
|1,4
|97,0
|1,6
|Женщины 40-49 лет
|1,5
|95,7
|2,8
|Женщины 50-59 лет
|1,9
|95,4
|2,7
Знаком «-» отмечено количество ответов менее 1%
Данные исследования лаборатории профессора Университета Васэда Танамуры Масаюки и общественной группы «Национальная петиция за выборочные фамилии»
Согласно официальному сайту Министерства юстиции, система разных фамилий – это система, позволяющая парам сохранять свои добрачные фамилии и после заключения брака, если они того пожелают. Согласно действующему гражданскому законодательству, мужчина или женщина обязаны изменить фамилию при вступлении в брак.
Однако в последние годы растёт общественная роль женщин, и отмечаются социальные неудобства и недостатки, связанные с изменением фамилии. Всё чаще звучат призывы к введению системы выбора фамилии для супружеских пар. Верховный суд также в решении 2015 года призвал парламент к более глубокому обсуждению вопроса.
Фотография к заголовку: Аоно Ёсихиса, президент компании «Сайбодзу» (слева), и другие, подавшие иск в Окружной суд Токио с требованием признать систему выбора фамилий для супружеских пар, на пресс-конференции в судебном пресс-клубе Касумигасэки 9 января 2018 г. (Jiji Press)
Фотография к заголовку: PIXTA
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