Общественная поддержка возможности супругам выбирать разные фамилии: «за» 70,6%, «против» – 14,4%

Опрос, охвативший 7000 взрослых мужчин и женщин в возрасте до 60 лет, показал, что возможность выбора фамилии каждым из супругов поддерживает 70,6% респондентов, и лишь 14,4% считали, что супруги обязаны иметь одну и ту же фамилию.

Совместное исследование лаборатории профессора Университета Васэда Танамуры Масаюки и общественной группы «Национальная петиция за выборочные фамилии» проводилось с 22 по 26 октября 2020 г. На вопрос о возможности выбора фамилии каждым из супругов 35,9% ответили, что для себя предпочитают одну и ту же фамилию, но не возражают против того, чтобы другие имели возможность выбора, и 34,7% сказали, что сами хотели бы иметь выбор, и допускают его для других.

Среди групп разного пола и возраста наибольшее количество противников выбора фамилии было среди мужчин 50-60 лет (23,4%), 40-50 лет (20,5%) и 30-39 лет (17%). И наоборот, среди женщин против выбора фамилии выступило менее 10% во всех возрастных группах.

Кроме того, 1,3% респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, приходилось ли им отказаться от брака или предпочесть фактический брак из-за невозможности выбрать фамилию при регистрации брака. Чаще так отвечали мужчины 20-29 лет (2,4%) и женщины 50-60 лет (1,9%). Кроме того, в более старших возрастных группах у мужчин и женщин наблюдалась тенденция к увеличению количества противников выбора фамилии.

Ответ на вопрос «Приходилось ли вам отказаться от брака или предпочесть фактический брак из-за невозможности выбрать фамилию?» (%)

Да Нет Не хочу отвечать Всего 1,3 96,1 2,6 Мужчины 20-29 лет 2,4 92,3 5,3 Мужчины 30-39 лет 1,7 94,9 3,4 Мужчины 40-49 лет 1,5 95,3 3,2 Мужчины 50-59 лет - 97,8 1,4 Женщины 20-29 лет - 95,5 4,2 Женщины 30-39 лет 1,4 97,0 1,6 Женщины 40-49 лет 1,5 95,7 2,8 Женщины 50-59 лет 1,9 95,4 2,7

Знаком «-» отмечено количество ответов менее 1%

Данные исследования лаборатории профессора Университета Васэда Танамуры Масаюки и общественной группы «Национальная петиция за выборочные фамилии»

Согласно официальному сайту Министерства юстиции, система разных фамилий – это система, позволяющая парам сохранять свои добрачные фамилии и после заключения брака, если они того пожелают. Согласно действующему гражданскому законодательству, мужчина или женщина обязаны изменить фамилию при вступлении в брак.

Однако в последние годы растёт общественная роль женщин, и отмечаются социальные неудобства и недостатки, связанные с изменением фамилии. Всё чаще звучат призывы к введению системы выбора фамилии для супружеских пар. Верховный суд также в решении 2015 года призвал парламент к более глубокому обсуждению вопроса.

Фотография к заголовку: Аоно Ёсихиса, президент компании «Сайбодзу» (слева), и другие, подавшие иск в Окружной суд Токио с требованием признать систему выбора фамилий для супружеских пар, на пресс-конференции в судебном пресс-клубе Касумигасэки 9 января 2018 г. (Jiji Press)

Фотография к заголовку: PIXTA

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