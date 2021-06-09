Преследование (сталкинг) в Японии: более 20 000 случаев обращения за консультацией в год и вступление в силу пересмотренного Закона о преследованиях

Количество обращений за консультацией в полицию в связи с преследованием (сталкингом) превысило 20 тысяч восемь лет подряд, и количество пострадавших от сталкеров остается высоким. Новая поправка к закону, регулирующая неправомерное использование устройств GPS для сталкинга, была утверждена парламентом и вступит в силу в августе.

Согласно данным исследования Национального полицейского агентства, количество консультаций по поводу ущерба от преследований в 2020 году составило 20 189 человек, что на 723 меньше, чем в предыдущем году. Хотя их количество снизилось, оно по-прежнему велико и превышает 20 000 восьмой год подряд. Количество случаев нарушения Закона о запрете преследований увеличилось на 121 до 985 случаев, что является самым высоким показателем за историю статистики.

Количество случаев нарушения уголовного законодательства и других специальных законов в связи с преследованием увеличилось на 27 до 1518, впервые за четыре года, с 2016 года. Такие нарушения включали проникновение в жилище (300 случаев), запугивание (220 случаев), нападения (165 случаев), создание неудобств (119 случаев) и причинение материального ущерба (107 случаев). Было совершено одно убийство и семь покушений на убийство.

Среди жертв преследований было 87,6% женщин и 12,4% мужчин, среди нарушителей – 80,7% мужчин, 12,3% женщин и в 7% пол был неизвестен. По возрастным группам чаще всего жертвы были в возрасте от 10 до 49 лет, а преступники – от 20 до 59 лет. По взаимоотношениям между жертвой и преступником, нынешние либо бывшие партнёры или супруги составляли в общей сложности менее 50%.

Закон о запрете преследований, который был принят после связанного с преследованием убийства Ино Сиори в префектуре Сайтама в 1999 году, в мае этого года пересмотрен в третий раз и в новой редакции полностью вступит в силу в августе. Закон был пересмотрен в связи с появлением новых способов слежения за жертвой, в том числе с использованием новейших устройств и Интернета, путём подключения устройств GPS к автомобилю другой стороны без разрешения или неправомерного использования приложений для получения информации о местоположении смартфона жертвы.

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