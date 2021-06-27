Обучением онлайн в японских университетах довольны почти 60% студентов: проблемы дистанционного обучения в период пандемии

Чуть менее 60% студентов ответили, что они довольны либо в общем довольны онлайн-курсами университетов, проводившимися во второй половине 2020 года в рамках мер борьбы с пандемией нового коронавируса. Были и проблемы – в частности, студенты чувствовали себя несколько одиноко, не имея возможности встречаться с однокурсниками, но они называли и достоинства такого способа обучения – например, указывали на то, что при онлайн-обучении они могли учиться в удобном для них темпе.

Согласно опросу, проведенному Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий о влиянии нового коронавируса на студенческую жизнь, «почти или все» занятия во второй половине 2020 года проводились онлайн примерно в 80% случаев. О степени удовлетворённости занятиями онлайн почти 60% ответили, что они довольны, или вполне довольны таким способом учёбы.

Опрос проводился в марте 2021 года и охватил 3000 случайно выбранных студентов университетов, колледжей и аспирантов, получено 1744 релевантных ответа. Согласно ответам, занятия онлайн совсем не проводились в 9,2% случаев, их число было меньше половины у 11,3% опрошенных, больше половины – у 19,9%, и почти все занятия были онлайн у 59,6%.

13,8% респондентов были довольны таким способом учёбы, 43,1% отчасти довольны, 21,0% колебались, 14,9% были не слишком довольны, и 5,7% – недовольны.

На вопрос о позитивных сторонах онлайн-обучения (возможны несколько ответов) чаще всего отвечали, что можно учиться там, где удобно (79,3%), оно позволяет заниматься в удобном темпе (66,1%), занятия понятнее, чем во время обычного обучения (14,7%). Среди отрицательных аспектов называли невозможность учиться с друзьями и чувство одиночества (53%), увеличение отчётности – рефератов и т. п. (49,7%) и физическую усталость (44,0%).

Положительные стороны обучения онлайн (%, возможны несколько ответов)

Понятнее, чем обычные занятия 14,7 Могу учиться в собственном темпе 66,1 Обеспечена возможность для взаимного общения по неясным вопросам 10.2 Могу сам выбрать место, где учиться 79,3 Другое 5,1

(Данные опроса Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии)

Отрицательные стороны обучения онлайн (%, возможны несколько ответов)

Недостаточно объясняют формат занятия 21,3 Сложнее понять, чем обычные занятия 42,7 Мало или нет возможностей для взаимного общения по неясным вопросам 43,9 Много отчётности – рефераты и т. п. 49,7 Невозможность учиться с друзьями и чувство одиночества 53,0 Недостаточная коммуникационная среда 15.5 Чувство физической усталости 44,0 Другой 6,7

(Данные опроса Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии)

На вопросы о том, как хотели бы учиться опрашиваемые, студенты отвечали, что семинары и курсы по трудоустройству, возможно, лучше проводить всё-таки обычным образом, они также высказывали мнение, что университетам стоит лучше организовать групповую работу и общение с преподавателем при онлайн-занятиях, чтобы они не были односторонними.

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