Обучением онлайн в японских университетах довольны почти 60% студентов: проблемы дистанционного обучения в период пандемии

Обучением онлайн в японских университетах довольны почти 60% студентов: проблемы дистанционного обучения в период пандемииОбщество
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Согласно опросу, проведенному Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий о влиянии нового коронавируса на студенческую жизнь, «почти или все» занятия во второй половине 2020 года проводились онлайн примерно в 80% случаев. О степени удовлетворённости занятиями онлайн почти 60% ответили, что они довольны, или вполне довольны таким способом учёбы.
Опрос проводился в марте 2021 года и охватил 3000 случайно выбранных студентов университетов, колледжей и аспирантов, получено 1744 релевантных ответа. Согласно ответам, занятия онлайн совсем не проводились в 9,2% случаев, их число было меньше половины у 11,3% опрошенных, больше половины – у 19,9%, и почти все занятия были онлайн у 59,6%.
13,8% респондентов были довольны таким способом учёбы, 43,1% отчасти довольны, 21,0% колебались, 14,9% были не слишком довольны, и 5,7% – недовольны.
На вопрос о позитивных сторонах онлайн-обучения (возможны несколько ответов) чаще всего отвечали, что можно учиться там, где удобно (79,3%), оно позволяет заниматься в удобном темпе (66,1%), занятия понятнее, чем во время обычного обучения (14,7%). Среди отрицательных аспектов называли невозможность учиться с друзьями и чувство одиночества (53%), увеличение отчётности – рефератов и т. п. (49,7%) и физическую усталость (44,0%).
Положительные стороны обучения онлайн (%, возможны несколько ответов)
|Понятнее, чем обычные занятия
|14,7
|Могу учиться в собственном темпе
|66,1
|Обеспечена возможность для взаимного общения по неясным вопросам
|10.2
|Могу сам выбрать место, где учиться
|79,3
|Другое
|5,1
(Данные опроса Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии)
Отрицательные стороны обучения онлайн (%, возможны несколько ответов)
|Недостаточно объясняют формат занятия
|21,3
|Сложнее понять, чем обычные занятия
|42,7
|Мало или нет возможностей для взаимного общения по неясным вопросам
|43,9
|Много отчётности – рефераты и т. п.
|49,7
|Невозможность учиться с друзьями и чувство одиночества
|53,0
|Недостаточная коммуникационная среда
|15.5
|Чувство физической усталости
|44,0
|Другой
|6,7
(Данные опроса Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии)
На вопросы о том, как хотели бы учиться опрашиваемые, студенты отвечали, что семинары и курсы по трудоустройству, возможно, лучше проводить всё-таки обычным образом, они также высказывали мнение, что университетам стоит лучше организовать групповую работу и общение с преподавателем при онлайн-занятиях, чтобы они не были односторонними.
Фотография к заголовку: PIXTA