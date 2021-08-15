Дорожно-транспортные происшествия в Японии в 2021 году: самая низкая смертность в ДТП за полугодие за всю историю

Дорожно-транспортные происшествия в Японии в 2021 году: самая низкая смертность в ДТП за полугодие за всю историюОбщество
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За первое полугодие в ДТП погибло 684 пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, что на 94 меньше, чем за тот же период прошлого года, их было 57,1% от общего числа погибших (на 0,2 пункта меньше, чем за тот же период прошлого года).
В последние годы количество смертей в ДТП вообще снижается, но в первой половине 2021 года важной причиной снижения, похоже, является самоизоляция из-за распространения новой коронавирусной инфекции, как и в предыдущем году. Если посмотреть на количество смертей по видам передвижения, то мы увидим, что больше всего людей погибло во время езды на автомобиле (409, 34,1%), далее следуют пешеходы (401, 33,5%) и мотоциклисты (210, 17,5%). 172 человека (14,4%) ехали на велосипеде.
За этот период погибло 7 учеников начальной школы, как и за аналогичный период прошлого года, а количество серьёзных травм у них увеличилось на 57 до 328. Вероятно, это связано с тем, что в 2021 году по стране временно закрывалось меньше школ, чем в предыдущем году, и дети стали чаще бывать на улице – например, по дороге в школу.
С другой стороны, количество ДТП, приведших к смерти, снизилось на 163 (12,2%) до 1171, а количество травмированных, по предварительным данным, уменьшилось на 1587 (0,9%) до 172 013 человек. Количество ДТП со смертельным исходом, совершённых по вине пожилых водителей в возрасте 75 лет и старше, снизилось на 18 до 156, а количество таких ДТП из-за вождения в нетрезвом виде уменьшилось на 17 по сравнению с предыдущим годом, составив 159.
Фотография к заголовку: Грузовик врезался в группу учеников начальной школы в городе Яхимата префектуры Тиба, убив и ранив пятерых детей; 28 июня 2021 г. (Jiji Press)
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