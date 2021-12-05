Данные опроса показывают, что мужчины в Японии любят заниматься работой по дому больше, чем женщины – так ли это?

Прекрасно, когда муж в выходной приготовит что-то особенно вкусное и порадует детей. Но сложно ожидать, что женщина, придя с работы, будет иметь силы и желание готовить сложные блюда.

В ходе опроса, проведенного по всей стране токийским Институтом исследований дома LIXIL с участием 500 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 49 лет, имеющих детей, 29,6% женщин ответили, что им нравится ежедневная работа по дому. Такой же ответ дало 39,7% мужчин, то есть примерно на 10% больше.

Судя по этим результатам, можно подумать, что мужчины очень любят домашние работы – а как обстоят дела в действительности?

На вопрос о том, какая доля семейных обязанностей приходится на жену и мужа, наиболее частым ответом было «Мама 80%». Таки образом, основное бремя домашних дел приходится на женщин, а мужчинам может нравиться работа по дому тогда, когда у них есть свободные возможности, или касающаяся их области знаний и умений.

Кстати, суммарное значение «Мама 100%» и «Мама 80%» составило 72,7% в ответах женщин и 49,5% у мужчин, то есть наблюдается разница в 23,2%. Вероятно, женщины склонны считать, что им приходится делать почти всю работу по дому, в то время как мужчины не думают, что перекладывают на жену большую часть домашних дел.

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