80% японских компаний намерены выплатить зимние премии: несмотря на эпидемию коронавируса, этот показатель растёт второй год подряд

80% японских компаний намерены выплатить зимние премии: несмотря на эпидемию коронавируса, этот показатель растёт второй год подрядЭкономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Согласно опросу, проведенному аналитическим центром Teikoku Databank в ноябре 2021 года среди 23 679 компаний по всей стране (релевантные ответы получены от 11 504 компаний), зимние премиальные выплаты в 2021 году (бонусы) намерены выплатить 80,3% предприятий.
Повысить размер выплат намерены 18,5% компаний, размеры премий не изменятся у 42,4%, и снизятся у 19,4% предприятий. Второй год подряд количество компаний, повышающих премиальные, растёт на 5,1%.
Среди отраслей этот показатель повысился до 24,7%, более чем на 10% по сравнению с 2020 годом, в обрабатывающей промышленности, куда входят прецизионное машиностроение, производство медицинского оборудования, чёрная и цветная металлургия и т. п.
При этом 12% компаний не будут выплачивать бонусы. Среди них – более 50% гостиниц и рёканов и более 40% предприятий розничной торговли текстилем, текстильными товарами и одеждой.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Близится период выплаты премиальных: как в Японии используют бонусы?
- Многие пожилые люди в Японии не испытывают финансовых проблем
- Можно ли прожить на пенсию в Японии?
- Отношение женщин к браку в Японии: важна не только любовь, но и семейные финансы
- Посткоронавирусное общество: будущее молодёжи и семей в условиях новой реальности