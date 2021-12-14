80% японских компаний намерены выплатить зимние премии: несмотря на эпидемию коронавируса, этот показатель растёт второй год подряд

В последнее время количество заражений новым коронавирусом сильно упало. Есть опасения по поводу нового штамма омикрон, но всё же будем надеяться, что экономика в наступающем году будет развиваться.

Согласно опросу, проведенному аналитическим центром Teikoku Databank в ноябре 2021 года среди 23 679 компаний по всей стране (релевантные ответы получены от 11 504 компаний), зимние премиальные выплаты в 2021 году (бонусы) намерены выплатить 80,3% предприятий.

Повысить размер выплат намерены 18,5% компаний, размеры премий не изменятся у 42,4%, и снизятся у 19,4% предприятий. Второй год подряд количество компаний, повышающих премиальные, растёт на 5,1%.

Среди отраслей этот показатель повысился до 24,7%, более чем на 10% по сравнению с 2020 годом, в обрабатывающей промышленности, куда входят прецизионное машиностроение, производство медицинского оборудования, чёрная и цветная металлургия и т. п.

При этом 12% компаний не будут выплачивать бонусы. Среди них – более 50% гостиниц и рёканов и более 40% предприятий розничной торговли текстилем, текстильными товарами и одеждой.

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