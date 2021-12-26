Крупные пожары в Японии с 1925 годаОбщество
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17 декабря 2021 года пожар в психиатрической клинике на четвёртом этаже восьмиэтажного здания в районе Кита в Осаке привёл к гибели 25 человек (как известно на 21 декабря). Полиция расследует инцидент как возможный поджог и убийство.
В приведенной ниже таблице показаны крупные пожары в Японии, в результате которых погибло 10 или более человек – за исключением пожаров, связанных с землетрясениями, взрывом зажигательных бомб и другими подобными событиями, которые произошли с 1925 года.
Самый смертоносный за этот период пожар произошёл в универмаге «Сэннити» в Осаке 13 мая 1972 года, когда погибло 118 человек и еще 81 человек был ранен. Предполагается, что причиной послужила непотушенная сигарета. 29 ноября 1973 года в результате ещё одного крупного пожара в универмаге «Тайё» в Кумамото, префектура Кумамото, 104 человека погибли и 124 были ранены.
В 1980-х годах в Японии произошла волна серьёзных пожаров в гостиницах, включая пожар в отеле Kawaji Prince Hotel в Фудзихара, префектура Тотиги, в результате которого погибли 45 человек, и в отеле New Japan в Токио, когда погибло 33 человека.
Из 10 крупных пожаров в XXI веке в половине случаев причиной были поджоги – например, пожар в токийском квартале развлечений Кабукитё 1 сентября 2001 года, в результате которого погибли 44 человека, и поджог студии Kyoto Animation 18 июля 2019 года, когда погибло 36 человек.
Крупные пожары в Японии с 1925 года
|Дата
|Место
|Кол-во погибших и причина пожара
|17 декабря 2021 г.
|Клиника психического здоровья, Осака
|25 (по состоянию на 21 декабря 2021 г.) (подозрение в поджоге)
|18 июля 2019 г.,
|Студия Kyoto Animation, Киото
|36 (поджог)
|31 января 2018 г.
|Жилой комплекс, Саппоро, Хоккайдо
|11 (неизвестно)
|17 мая 2015 г.
|Недорогие хостелы, Кавасаки, префектура Канагава
|11 (поджог)
|13 октября 2013 г.
|Больница, Фукуока, префектура Фукуока
|10 (электричество)
|19 марта 2009 г.
|Дом престарелых, Сибукава, префектура Гумма
|10 (сигарета)
|1 октября 2008 г.
|Видеомагазин, Осака
|16 (поджог)
|11 апреля 2003 г.
|Фабрика фейерверков, Кагосима, префектура Кагосима
|10 (неизвестно)
|1 сентября 2001 г.
|Четырехэтажное здание в Кабукитё, Токио
|44 (подозрение в поджоге)
|5 мая 2001 г.
|Общежитие для строительных рабочих, Ёцукайдо, префектура Тиба
|11 (неизвестно)
|18 марта 1990 г.
|Магазин «Нагасакия», Амагасаки, Хёго
|17 (неизвестно)
|6 июня 1987 г.
|Дом престарелых, Хигасимураяма, Токио
|17 (неизвестно)
|11 февраля 1986 г.
|Отель «Дайтокан», Хигасиидзу, префектура Сидзуока
|24 (газовая плита)
|21 февраля 1983 г.
|Zao Kankō Hotel, Дзао, префектура Ямагата
|11 (электронагреватель)
|8 февраля 1982 г.
|Отель New Japan, Токио
|33 (сигарета)
|20 ноября 1980 г.
|Отель Kawaji Prince, Фудзихара, префектура Тотиги
|45 (сварка)
|16 августа 1980 г.
|Подземный торговый центр на станции Сидзуока, г. Сидзуока, префектура Сидзуока
|15 (взрыв газа)
|29 ноября 1973 г.
|Универмаг «Тайё», Кумамото, префектура Кумамото
|104 (неизвестно)
|13 мая 1972 г.
|Универмаг «Сэннити», Осака, префектура Осака
|118 (сигарета)
|5 февраля 1969 г.
|Отель «Банко», Корияма, префектура Фукусима
|31 (газовая плита)
|2 ноября 1968 г.
|Отель «Икэнобо Мангэцудзё», Кобе, префектура Хёго
|30 (неисправность котла)
|11 марта 1966 г.
|Отель «Кикуфудзи», Минаками, префектура Гумма
|30 (керосиновый обогреватель)
|17 февраля 1955 г.
|Дом престарелых, Йокогама, префектура Канагава
|99 (карманный обогреватель)
|9 мая 1939 г.
|Целлулоидная фабрика, Токио
|32 (сигарета)
|16 декабря 1932 г.
|Универмаг «Сирокия», Токио
|14 (электричество)
Создано Nippon.com на основе общедоступной информации на веб-сайтах организаций, включая Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями и Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма
Фотография к заголовку: Пожар в New Hotel Japan в Токио 8 февраля 1982 г. (© Jiji)
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