Причиной половины из 10 крупных пожаров в Японии в XXI веке стали поджоги.

17 декабря 2021 года пожар в психиатрической клинике на четвёртом этаже восьмиэтажного здания в районе Кита в Осаке привёл к гибели 25 человек (как известно на 21 декабря). Полиция расследует инцидент как возможный поджог и убийство.

В приведенной ниже таблице показаны крупные пожары в Японии, в результате которых погибло 10 или более человек – за исключением пожаров, связанных с землетрясениями, взрывом зажигательных бомб и другими подобными событиями, которые произошли с 1925 года.

Самый смертоносный за этот период пожар произошёл в универмаге «Сэннити» в Осаке 13 мая 1972 года, когда погибло 118 человек и еще 81 человек был ранен. Предполагается, что причиной послужила непотушенная сигарета. 29 ноября 1973 года в результате ещё одного крупного пожара в универмаге «Тайё» в Кумамото, префектура Кумамото, 104 человека погибли и 124 были ранены.

В 1980-х годах в Японии произошла волна серьёзных пожаров в гостиницах, включая пожар в отеле Kawaji Prince Hotel в Фудзихара, префектура Тотиги, в результате которого погибли 45 человек, и в отеле New Japan в Токио, когда погибло 33 человека.

Из 10 крупных пожаров в XXI веке в половине случаев причиной были поджоги – например, пожар в токийском квартале развлечений Кабукитё 1 сентября 2001 года, в результате которого погибли 44 человека, и поджог студии Kyoto Animation 18 июля 2019 года, когда погибло 36 человек.

Крупные пожары в Японии с 1925 года

Дата Место Кол-во погибших и причина пожара 17 декабря 2021 г. Клиника психического здоровья, Осака 25 (по состоянию на 21 декабря 2021 г.) (подозрение в поджоге) 18 июля 2019 г., Студия Kyoto Animation, Киото 36 (поджог) 31 января 2018 г. Жилой комплекс, Саппоро, Хоккайдо 11 (неизвестно) 17 мая 2015 г. Недорогие хостелы, Кавасаки, префектура Канагава 11 (поджог) 13 октября 2013 г. Больница, Фукуока, префектура Фукуока 10 (электричество) 19 марта 2009 г. Дом престарелых, Сибукава, префектура Гумма 10 (сигарета) 1 октября 2008 г. Видеомагазин, Осака 16 (поджог) 11 апреля 2003 г. Фабрика фейерверков, Кагосима, префектура Кагосима 10 (неизвестно) 1 сентября 2001 г. Четырехэтажное здание в Кабукитё, Токио 44 (подозрение в поджоге) 5 мая 2001 г. Общежитие для строительных рабочих, Ёцукайдо, префектура Тиба 11 (неизвестно) 18 марта 1990 г. Магазин «Нагасакия», Амагасаки, Хёго 17 (неизвестно) 6 июня 1987 г. Дом престарелых, Хигасимураяма, Токио 17 (неизвестно) 11 февраля 1986 г. Отель «Дайтокан», Хигасиидзу, префектура Сидзуока 24 (газовая плита) 21 февраля 1983 г. Zao Kankō Hotel, Дзао, префектура Ямагата 11 (электронагреватель) 8 февраля 1982 г. Отель New Japan, Токио 33 (сигарета) 20 ноября 1980 г. Отель Kawaji Prince, Фудзихара, префектура Тотиги 45 (сварка) 16 августа 1980 г. Подземный торговый центр на станции Сидзуока, г. Сидзуока, префектура Сидзуока 15 (взрыв газа) 29 ноября 1973 г. Универмаг «Тайё», Кумамото, префектура Кумамото 104 (неизвестно) 13 мая 1972 г. Универмаг «Сэннити», Осака, префектура Осака 118 (сигарета) 5 февраля 1969 г. Отель «Банко», Корияма, префектура Фукусима 31 (газовая плита) 2 ноября 1968 г. Отель «Икэнобо Мангэцудзё», Кобе, префектура Хёго 30 (неисправность котла) 11 марта 1966 г. Отель «Кикуфудзи», Минаками, префектура Гумма 30 (керосиновый обогреватель) 17 февраля 1955 г. Дом престарелых, Йокогама, префектура Канагава 99 (карманный обогреватель) 9 мая 1939 г. Целлулоидная фабрика, Токио 32 (сигарета) 16 декабря 1932 г. Универмаг «Сирокия», Токио 14 (электричество)

Создано Nippon.com на основе общедоступной информации на веб-сайтах организаций, включая Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями и Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма

Фотография к заголовку: Пожар в New Hotel Japan в Токио 8 февраля 1982 г. (© Jiji)

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