После пожара в Осаке 30 000 зданий в Японии проверят на соответствие нормам пожарной безопасности

Новости

Токио, 19 декабря (Jiji Press). Японское агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями обратилось в пожарные штаб-квартиры по всей стране с просьбой провести экстренные проверки безопасности примерно 30 000 зданий того типа, к которому относится здание в городе Осака, пострадавшее от поджога 17 декабря.

В ходе инспекций на месте сотрудники пожарной службы проверят, обеспечены ли пути эвакуации, и проведут другие проверки безопасности. В случае обнаружения препятствий на лестницах, которые необходимо использовать для эвакуации во время чрезвычайной ситуации, операторов здания попросят немедленно их устранить.

Инспекции подлежат здания, в которых есть только одна лестница и есть арендуемые помещения, где на третьем и более высоких этажах собирается много людей, как в пострадавшем от пожара здании в осакском районе Кита.

17 декабря пожар произошёл в клинике на четвёртом этаже здания в Осаке. Пожар возник возле лестницы, которая была частью пути эвакуации из здания. Дым и горячий воздух быстро заполнили клинику, и многие люди не смогли бежать.

Агентство планирует создать группу экспертов для обсуждения соответствующих мер безопасности.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме