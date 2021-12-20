После пожара в Осаке 30 000 зданий в Японии проверят на соответствие нормам пожарной безопасности
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Токио, 19 декабря (Jiji Press). Японское агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями обратилось в пожарные штаб-квартиры по всей стране с просьбой провести экстренные проверки безопасности примерно 30 000 зданий того типа, к которому относится здание в городе Осака, пострадавшее от поджога 17 декабря.
В ходе инспекций на месте сотрудники пожарной службы проверят, обеспечены ли пути эвакуации, и проведут другие проверки безопасности. В случае обнаружения препятствий на лестницах, которые необходимо использовать для эвакуации во время чрезвычайной ситуации, операторов здания попросят немедленно их устранить.
Инспекции подлежат здания, в которых есть только одна лестница и есть арендуемые помещения, где на третьем и более высоких этажах собирается много людей, как в пострадавшем от пожара здании в осакском районе Кита.
17 декабря пожар произошёл в клинике на четвёртом этаже здания в Осаке. Пожар возник возле лестницы, которая была частью пути эвакуации из здания. Дым и горячий воздух быстро заполнили клинику, и многие люди не смогли бежать.
Агентство планирует создать группу экспертов для обсуждения соответствующих мер безопасности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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