69-летний мужчина арестован за поджог в поезде синкансэн на Кюсю

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Кумамото, 8 ноября (Jiji Press). 69-летний мужчина был арестован после того, как разлил горючую жидкость на полу поезда линии Кюсю синкансэн и поджёг её, когда сверхскоростной поезд ехал в префектуре Кумамото.

Один из пассажиров потушил пожар, никто не пострадал. Миякэ Киёси совершил поджог в поезде компании Kyushu Railway Co. (JR Кюсю), следовавшем со станции Хиросима на станцию ​​Кагосима-Тюо в префектуре Кагосима около 8:45 утра. Поезд «Сакура № 401» во время инцидента находился между станциями Кумамото и Син-Яцусиро.

По данным JR Кюсю и полицейского управления префектуры Кумамото, в вагоне № 3 восьмивагонного поезда, где произошло нападение, находилось около 30 пассажиров.

Полиция Кумамото арестовала Миякэ в поезде в Син-Яцусиро по подозрению в попытке поджога. Когда полицейские вошли в вагон, Миякэ сидел на своём месте, он не был вооружён.

Миякэ из города Фукуока префектуры Фукуока, прилегающей к префектуре Кумамото, признался в преступлении, заявив, что он пытался копировать нападение с ножом и поджог скоростного поезда Keio Corp. 31 октября в Токио, когда пострадало более десятка человек.

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