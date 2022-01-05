Перспективы 2022 года в Японии

Перспективы 2022 года в ЯпонииОбщество Политика
Перспективы 2022 года пока неясны – по всему миру распространяется новый штамм коронавируса омикрон, при этом нехватка полупроводников и рост цен на энергию и сырьё заставляют беспокоиться о японской экономике. Успешность мер администрации по борьбе с коронавирусом, вероятно, повлияет на выборы в верхнюю палату парламента этим летом. Каким будет 2022 год? Мы приводим основные планируемые события.
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Основные планы на 2022 год в Японии и за рубежом
|1 января
|Вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП)
|Январь
|Сессия парламента
|4 февраля
|Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине (продлятся до 20 февраля)
|4 марта
|Открытие зимних Паралимпийских игр в Пекине (продлятся до 13 февраля)
|11 марта
|11-летняя годовщина Великого восточно-японского землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO
|11 марта
|Исполняется два года с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о пандемии нового коронавируса
|1 апреля
|Возраст совершеннолетия снижен с 20 до 18 лет
|4 апреля
|Токийская фондовая биржа разделится на 3 рыночные категории: Prime, Standard, Growth
|30 апреля
|Открытие музея Цусима (город Цусима, префектура Нагасаки)
|15 мая
|Исполняется 50 лет с момента возвращения Окинавы под суверенитет Японии
|28 мая
|20-летие с момента объединения Федерации бизнес-организаций и Федерации ассоциаций работодателей Японии в Японскую федерацию бизнеса (Кэйданрэн)
|5 июля
|Певица Мацутоя Юми – 50 лет со дня дебюта
|Июль (вероятно)
|Выборы в Палату советников парламента Японии
|17 сентября
|20 лет с того момента, как премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро посетил Северную Корею после подписания Пхеньянской декларации между Японией и Северной Кореей
|29 сентября
|50 лет со дня нормализации дипломатических отношений между Японией и Китаем
|4 октября
|1 год с момента вступления Кисиды Фумио на должность премьер-министра
|Осень
|В мемориальном парке Айти Экспо (город Нагакутэ, префектура Айти) откроется «Парк Гибли»
|21 ноября
|Открытие турнира Кубка мира по футболу в Катаре (продлится до 18 декабря)
Фотография к заголовку: Очередь у банка – люди хотят поменять доллары на йены перед возвращением с Окинавы в основную часть страны (г. Наха, преф. Окинава, Jiji Press)