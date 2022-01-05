Перспективы 2022 года в Японии

Перспективы 2022 года пока неясны – по всему миру распространяется новый штамм коронавируса омикрон, при этом нехватка полупроводников и рост цен на энергию и сырьё заставляют беспокоиться о японской экономике. Успешность мер администрации по борьбе с коронавирусом, вероятно, повлияет на выборы в верхнюю палату парламента этим летом. Каким будет 2022 год? Мы приводим основные планируемые события.