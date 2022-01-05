Перспективы 2022 года в Японии

Общество Политика

Перспективы 2022 года пока неясны – по всему миру распространяется новый штамм коронавируса омикрон, при этом нехватка полупроводников и рост цен на энергию и сырьё заставляют беспокоиться о японской экономике. Успешность мер администрации по борьбе с коронавирусом, вероятно, повлияет на выборы в верхнюю палату парламента этим летом. Каким будет 2022 год? Мы приводим основные планируемые события.
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Основные планы на 2022 год в Японии и за рубежом

1 января Вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП)
Январь Сессия парламента
4 февраля Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине (продлятся до 20 февраля)
4 марта Открытие зимних Паралимпийских игр в Пекине (продлятся до 13 февраля)
11 марта 11-летняя годовщина Великого восточно-японского землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO
11 марта Исполняется два года с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о пандемии нового коронавируса
1 апреля Возраст совершеннолетия снижен с 20 до 18 лет
4 апреля Токийская фондовая биржа разделится на 3 рыночные категории: Prime, Standard, Growth
30 апреля Открытие музея Цусима (город Цусима, префектура Нагасаки)
15 мая Исполняется 50 лет с момента возвращения Окинавы под суверенитет Японии
28 мая 20-летие с момента объединения Федерации бизнес-организаций и Федерации ассоциаций работодателей Японии в Японскую федерацию бизнеса (Кэйданрэн)
5 июля Певица Мацутоя Юми – 50 лет со дня дебюта
Июль (вероятно) Выборы в Палату советников парламента Японии
17 сентября 20 лет с того момента, как премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро посетил Северную Корею после подписания Пхеньянской декларации между Японией и Северной Кореей
29 сентября 50 лет со дня нормализации дипломатических отношений между Японией и Китаем
4 октября 1 год с момента вступления Кисиды Фумио на должность премьер-министра
Осень В мемориальном парке Айти Экспо (город Нагакутэ, префектура Айти) откроется «Парк Гибли»
21 ноября Открытие турнира Кубка мира по футболу в Катаре (продлится до 18 декабря)

Фотография к заголовку: Очередь у банка – люди хотят поменять доллары на йены перед возвращением с Окинавы в основную часть страны (г. Наха, преф. Окинава, Jiji Press)

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