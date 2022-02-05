С июня в Японии сделают обязательным чипирование собак и кошек при продаже в зоомагазинах: больше половины опрошенных против

С июня в Японии сделают обязательным чипирование собак и кошек при продаже в зоомагазинах: больше половины опрошенных противОбщество
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С введением в действие пересмотренного Закона о благосостоянии и защите животных с июня 2022 года при продаже собак и кошек заводчики и зоомагазины обязаны вводить животным микрочип с информацией о владельце. Микрочип представляет собой цилиндр диаметром 2 мм и длиной около 12 мм и имплантируется ветеринаром в тело собаки или кошки с помощью шприца; при помощи специального устройства с него можно считать информацию о том, кому оно принадлежит. Эта мера призвана предотвратить выбрасывание домашних животных, а также облегчить поиск в случаях утери – например, во время стихийного бедствия.
Исследовательское учреждение Japan Trend Research компании NEXER опросило 2000 человек через вебсайт, и оказалось, что 76,3% респондентов не знали об обязательном чипировании – таким образом, люди пока в недостаточной степени оповещены о реформе.
Из 2000 человек у 433, которые в настоящее время держат собак или кошек (в том числе больше одного животного), спросили, чипированы ли их питомцы, и положительно ответило всего 24,5%.
Чипирование уже имеющихся собак и кошек станет «добровольной обязанностью». У 340 человек, которые сказали, что их животные не чипированы, спросили, хотят ли они чипировать их в будущем, и отрицательно ответило 55,9%, намерены чипировать только 17,6%.
О причинах нежелания чипировать животных люди говорили: «Неэтично вживлять чипы в живые существа», «Я всегда держу питомцев в помещении и не хочу вводить искусственные инородные вещества в них, особенно если подумаю, что это может нанести им какой-то вред». Те, кто ещё не решил, отвечали, что им жалко питомцев, или же что примут решение, когда узнают о стоимости процедуры.
Ссылка на исходную статью Japan Trend Research здесь
Фотография к заголовку: PIXTA
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