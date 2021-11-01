Кошки и собаки помогают справиться с одиночеством в период пандемии COVID-19
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 31 октября (Jiji Press). Терапия животными, в которых контакты с домашними животными используются для лечения людей, распространяется в Японии в условиях кризиса COVID-19.
В одном из университетов Токио были проведены занятия по знакомству студентов с собаками-терапевтами, которые помогают облегчить одиночество, связанное с затяжным кризисом с новым коронавирусом, а в учреждениях для людей с ограниченными возможностями создают условия, позволяющие пациентам жить с животными.
В кампусе женского Университета Сёва в токийском районе Сэтагая после полной отмены чрезвычайного положения из-за COVID-19 в конце сентября возобновились очные занятия.
«Мена это расслабляет», – говорит с улыбкой 22-летняя Убуката Манами, гладя по спине собаку-терапевта Эйто во время практического занятия с такими животными 21 октября. Её университетская жизнь сильно изменилась после распространения вируса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Животные за работой: как домашние любимцы в Японии помогают людям
- В Токио зарегистрирован 21 новый случай инфекции, по всей Японии – 274
- В Японии вакцинировано от COVID-19 более 70% населения
- В Японии зарегистрировано 153 новых случая инфекции
- В Токио за день выявлено 60 случаев заражения новым коронавирусом, самый низкий показатель в этом году
- В Японии полностью вакцинировано против коронавируса более 60% жителей
- В Японии 2 октября начнутся клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19 с использованием только растительных материалов
- Исследование показывает снижение эффективности вакцинирования у пожилых людей и курильщиков
- Министр Коно Таро объявил о начале бустерной вакцинации в следующем году
- Смертность от коронавируса в 5,6 раза выше у людей с сопутствующими заболеваниями: данные министерства здравоохранения Японии
- Общее количество заразившихся за всё время пандемии в Японии превысило 1,5 миллиона человек
- Беременные женщины в Японии опасаются воздействия COVID-19 на предоставление медицинских услуг
- В Японии 21,3% молодых людей не намерены вакцинироваться, 22,5% ещё не определились