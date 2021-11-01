Кошки и собаки помогают справиться с одиночеством в период пандемии COVID-19

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Токио, 31 октября (Jiji Press). Терапия животными, в которых контакты с домашними животными используются для лечения людей, распространяется в Японии в условиях кризиса COVID-19.

В одном из университетов Токио были проведены занятия по знакомству студентов с собаками-терапевтами, которые помогают облегчить одиночество, связанное с затяжным кризисом с новым коронавирусом, а в учреждениях для людей с ограниченными возможностями создают условия, позволяющие пациентам жить с животными.

В кампусе женского Университета Сёва в токийском районе Сэтагая после полной отмены чрезвычайного положения из-за COVID-19 в конце сентября возобновились очные занятия.

«Мена это расслабляет», – говорит с улыбкой 22-летняя Убуката Манами, гладя по спине собаку-терапевта Эйто во время практического занятия с такими животными 21 октября. Её университетская жизнь сильно изменилась после распространения вируса.

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