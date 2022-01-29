Какая гора в Японии вторая по высоте после Фудзи, и какая река по протяжённости вторая после Синано? Интересные географические факты

Самая высокая гора в Японии – Фудзи, а самая длинная река – Синано. Но на вопрос о том, какая гора и река занимают второе место, ответить сможет не каждый. Здесь мы приводим рейтинг японских гор и рек.

Второй по высоте горой в Японии является гора Китадакэ, а вторая по протяжённости река – Тонэ. Интересно, что все десять самых высоких гор и самых длинных рек находятся в восточной части страны.

Всего в Японии насчитывается 23 горы высотой более 3000 метров, и все они сосредоточены в четырёх префектурах – Яманаси, Нагано, Сидзуока и Гифу. 1 апреля 2014 года Управление геопространственной информации Японии пересмотрело результаты высот точек триангуляции по всей стране до новых значений с учётом развития и распространения новых геодезических технологий, таких как Глобальная спутниковая система позиционирования (GNSS). В результате выяснилось, что гора Аинодакэ, занимавшая до этого 4-е место, на 1 метр выше, чем считалось ранее, и она заняла 3-е место вместе с горой Окухотакадакэ.

Река Синано берет начало с горы Кобусигатакэ (2475 м), расположенной на границе префектур Яманаси, Сайтама и Нагано. В Нагано она называется Тикума, а от границы префектуры Ниигата – Синано, и уже под этим именем впадает в японское море. Из десяти самых протяжённых рек в Японское море впадают реки Синано, Исикари, Тэсио, Могами и Агано. Реки Тонэ, Китаками, Абукума, Кисо и Тэнрю впадают в Тихий океан.

Десять самых высоких гор

Место Название Высота (м) Расположение (префектуры) 1 Фудзи 3776 Яманаси, Сидзуока 2 Китадакэ 3193 Яманаси 3 Окухотакадакэ 3190 Нагано, Гифу 4 Айногатакэ 3190 Яманаси, Сидзуока 5 Яригатакэ 3180 Нагано, Гифу 6 Хигасидакэ 3141 Сидзуока 7 Акаисидакэ 3121 Нагано, Сидзуока 8 Карасавадакэ 3110 Нагано, Гифу 9 Китахотакадакэ 3106 Нагано, Гифу 10 Обамидакэ 3101 Нагано, Гифу

Источник: создано на основе сайта Географического института.

Десять самых протяжённых рек

Место Название Длина (км) Префектуры бассейнов рек 1 Синано 367 Ниигата, Нагано (река Тикума), Гумма 2 Тонэ 322 Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Тиба, Токио 3 Исикари 268 Хоккайдо 4 Тэсио 256 Хоккайдо 5 Китаками 249 Иватэ, Мияги 6 Абукума 239 Фукусима, Мияги 7 Кисо 229 Нагано, Гифу, Айти, Миэ, Сига 8 Могами 229 Ямагата, Мияги 9 Тэнрю 213 Нагано, Айти, Сидзуока 10 Агано 210 Ниигата, Фукусима, Гумма

Источник: создано по материалам сайта Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма

Фотография к заголовку: PIXTA

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