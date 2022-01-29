Какая гора в Японии вторая по высоте после Фудзи, и какая река по протяжённости вторая после Синано? Интересные географические факты

Какая гора в Японии вторая по высоте после Фудзи, и какая река по протяжённости вторая после Синано? Интересные географические фактыТуризм
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Второй по высоте горой в Японии является гора Китадакэ, а вторая по протяжённости река – Тонэ. Интересно, что все десять самых высоких гор и самых длинных рек находятся в восточной части страны.
Всего в Японии насчитывается 23 горы высотой более 3000 метров, и все они сосредоточены в четырёх префектурах – Яманаси, Нагано, Сидзуока и Гифу. 1 апреля 2014 года Управление геопространственной информации Японии пересмотрело результаты высот точек триангуляции по всей стране до новых значений с учётом развития и распространения новых геодезических технологий, таких как Глобальная спутниковая система позиционирования (GNSS). В результате выяснилось, что гора Аинодакэ, занимавшая до этого 4-е место, на 1 метр выше, чем считалось ранее, и она заняла 3-е место вместе с горой Окухотакадакэ.
Река Синано берет начало с горы Кобусигатакэ (2475 м), расположенной на границе префектур Яманаси, Сайтама и Нагано. В Нагано она называется Тикума, а от границы префектуры Ниигата – Синано, и уже под этим именем впадает в японское море. Из десяти самых протяжённых рек в Японское море впадают реки Синано, Исикари, Тэсио, Могами и Агано. Реки Тонэ, Китаками, Абукума, Кисо и Тэнрю впадают в Тихий океан.
Десять самых высоких гор
|Место
|Название
|Высота (м)
|Расположение (префектуры)
|1
|Фудзи
|3776
|Яманаси, Сидзуока
|2
|Китадакэ
|3193
|Яманаси
|3
|Окухотакадакэ
|3190
|Нагано, Гифу
|4
|Айногатакэ
|3190
|Яманаси, Сидзуока
|5
|Яригатакэ
|3180
|Нагано, Гифу
|6
|Хигасидакэ
|3141
|Сидзуока
|7
|Акаисидакэ
|3121
|Нагано, Сидзуока
|8
|Карасавадакэ
|3110
|Нагано, Гифу
|9
|Китахотакадакэ
|3106
|Нагано, Гифу
|10
|Обамидакэ
|3101
|Нагано, Гифу
Источник: создано на основе сайта Географического института.
Десять самых протяжённых рек
|Место
|Название
|Длина (км)
|Префектуры бассейнов рек
|1
|Синано
|367
|Ниигата, Нагано (река Тикума), Гумма
|2
|Тонэ
|322
|Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Тиба, Токио
|3
|Исикари
|268
|Хоккайдо
|4
|Тэсио
|256
|Хоккайдо
|5
|Китаками
|249
|Иватэ, Мияги
|6
|Абукума
|239
|Фукусима, Мияги
|7
|Кисо
|229
|Нагано, Гифу, Айти, Миэ, Сига
|8
|Могами
|229
|Ямагата, Мияги
|9
|Тэнрю
|213
|Нагано, Айти, Сидзуока
|10
|Агано
|210
|Ниигата, Фукусима, Гумма
Источник: создано по материалам сайта Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма
Фотография к заголовку: PIXTA